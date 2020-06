Monday, 1 June 2020, 17:40 HKT/SGT Share: 外资机构轮番做空国内龙头股:是吃相难看,更是大国博弈的战略试探

香港, 2020年6月1日 - (亚太商讯) - 2020年,随着疫情影响下的全球经济下行和大国博弈下的投资趋势换挡,全球空头力量正在进一步聚集,以内需为增长点的中概股无疑成为了对冲基金眼中的肥美羔羊。



由华尔街专业团队到皮包公司,个别做空机构吃相难看



实际上,做空机制在成熟的美股和港股交易市场的已经诞生了几十年了。华尔街精英做空机构通常掌握着顶级的资源与资金,“三年不开张,开张吃三年”。



以今年上半年美股的四次熔断为例,道指从2月19日的高位短期下跌超过11000点,在普通人从朋友圈中轮番见证历史的时候,华尔街巨鳄却通过做空在一个月内爆赚超过3万亿人民币,连股神巴菲特的公司——伯克希尔·哈撒韦也没能逃过一劫,从2月19日起的一个月内,股价跌超25%,高居美股最大卖空量榜单,连股神巴菲特自己也损失了800多亿美金。



这样赚钱的买卖令中小机构好不眼红,于是,在华尔街缺乏话语权的小机构便将目光投向了“下沉市场”,即市值偏小、做空获利规模有限,却有着调查成本低、做空成功率高等特点的中概股。从最新数据来看,2020年以来,一共有227亿美元进入做空市场,这些资金不为别的,全部用来做空中概股。



值得注意的是,随着以浑水(muddy waters)为标杆的做空机构名声鹊起,越来越多的外围公司纷至沓来。早在2010年前后,全球便突然新增超过40家做空中概股的网站,而做空报告的质量,也从正常严谨的财务分析逐渐沦为无作者无机构无人担责的“三无产品”。许多皮包公司本着姜太公钓鱼愿者上钩的心态,为了做空而做空,而其本质则堪比司马昭之心,逐利之目的路人皆知。



错判中国经济屡次失手,做空机构由单兵作战变抱团围猎



“尽管在市场经济下做空机制有助于抑制泡沫并实现均衡价格,但仅凭转型期出现阵痛便做空,并不是明智的判断”,《人民日报》海外版评论道。



近两年,随着中国经济新旧动能的迅速切换和过渡,不够理解中国的中小型做空基金就像一辆失控的列车,时而跑的太快,时而又变得太慢,做空成功的概率也越来越低。也许是为了保证做空的成功率,做空行业也出现了新的趋势——抱团围猎。



以安踏体育为例,2018年6月12日,先是GMT发布做空报告,表示安踏只值10港元。接着,2019年5月30日,杀人鲸资本狙击安踏,质疑公司管理水平存在问题。随后,7月8日浑水研究上场,质疑安踏利用大量一级经销商操纵财务报表。更在半个月内向安踏发起了5次指控,平均3天一篇做空报告。然而安踏体育的股价并未受到过多的影响,长期来看甚至不降反升。今年以来,线上教育龙头跟谁学也撑过了4家机构8次做空报告的“绞杀”。



“美国人很难了解清楚远在万里的中国公司的真实情况”,在谈到浑水、香橼等做空机构频繁对中国公司进行做空打击时,前微软全球副总裁李开复说道,过去几年,确实有部分中国公司玩弄资本游戏借壳上市,在财务上弄虚作假,被做空机构当成“有缝的蛋”叮过,给其他中国优质公司引来了祸水。



最新数据显示,在556家中国公司中,阿里巴巴的64亿美元卖空头寸成为国际资本最为关注的目标,一家就占据了227亿美元空头市场的28%,近三成空头机构选择了做空阿里巴巴,而拼多多(22.9亿美元)和京东(18亿美元)也高居榜前。



两会期间诸项保安全、稳民生、促内需经济议案高票通过,做空香港已经有人等不及了?



在李开复等人的努力下,做空机构香橼的“皮包公司”背景被曝光,还险些吃上国际官司。然而可以肯定的是,对专门做空中概龙头股的机构来说,这类战役不会是开始,也不会是结束。对打算做空中国经济的外资机构来说,狙击香港股市也并非最终目的。



明显的,在全国人大高票通过香港地区保障安全之相关法律之际,加上疫情期间,保障广大百姓生活饮食基本需求的同时,新经济发展中快递物流等产业链提升老百姓生活幸福指数期间,有做空机构等不及了?



5月27日,即相关法律通过的前一日,在港交所已上市13年的“中国动力电池第一股”天能动力遭沽空机构Cloudy Thunder做空。Cloudy Thunder表示,通过对天能动力的尽职调查、财务报表及公开披露文件等审阅分析,认为该公司存在严重财务造假行为,其股票价值几乎为零。



然而,查阅Cloudy Thunder 推特账号后发现,这家5月份才注册于美国的研究机构只将自己的做空报告推送给美国及香港的机构,却没有尝试引起天能动力业务发生地——中国大陆的媒体的关注。该做法也与业内几家标杆公司的做法截然相反。



“这一次全中国人民全心全力一起抗击病毒,延长了假期,停止了外出,必然会对经济活动造成比较大影响,此时我们的经济相关从业人员则需要更加警醒,提防有外国金融势力趁机做空中国”,中国经济学家、理论物理学家陈平提示道。有业内人士报以相同观点,“当年做空恒大不是偶然事件,而是一个有战略意义的试探。如果未来美国针对中国进行金融攻击,香港将是一个跳板。”



随着国际局势的变化,中概龙头股回流港交所已是大势所趋。根据港交所官方披露,网易和京东已于28日通过了港交所的上市聆讯。自此,BATJ基本全部回流,港交所之于大陆经济的战略地位不言而喻。外资做空机构吃相难看事小,以敲香港资本市场的竹杠来做战略试探,试图影响“国家机器”进程,才应引起大陆更多警觉。







