香港, 2020年6月1日 - (亚太商讯) - 2020年5月31日,勤丰证券发布中广核矿业研究报告,报告指出,新冠疫情给天然铀行业带来机会,中广核矿业 (1164.HK)良好的定位将长期受益,给予目标价为 $0.33。



勤丰指出,中广核矿业 (1164.HK) 作为港股投资天然铀的唯一标的,是中国广核集团海外铀资源开发、投融资的唯一平台,主营业务为天然铀资源开发和贸易,是中国唯一一家纯铀业上市公司,也是全球唯一一家背靠核电集团的纯铀业上市公司。



同时,该行注意到,中广核矿业拥有全球最低成本矿山资产:优质的矿山资产是矿业公司的价值所在。中广核矿业拥有的在产铀矿项目和待开发铀矿项目的成本均在全球所有项目排名的前1/3和1/4,成本竞争力明显。



报告中提及,中广核矿业的业务模式,完成综合性的天然铀开发商格局构建:中广核矿业的销售模式转型为面向全球核电业主和贸易商的国际化销售模式,公司的产品来源从依靠仅有两个在产矿山获得天然铀的自产模式,成功建立布局各发展阶段矿山,利用国际天然铀交易市场进行调剂的综合性天然铀供应体系。



行业方面,全球核电行业解冻,推动上游能源供应复苏:在全球核能行业逐步恢复的背景下,全球在运核电站数量和在建核电站数量也不断增加。根据国际原子能机构(IAEA)的统计数据,截止2020年3月7日全球在运核电站数量为442个,发电总量为390,546 MW,全球在建核电站数量为53个,可发电总量为56,325 MW。



近年来公司业绩稳定增长,财务状况稳健,估值有上调空间:2019年年末,中广核矿业实现业务收益20.76亿港元,较去年同期增长27.7%,实现毛利1.43亿港元,同比增长9.2%。公司持有人应占年内溢利为1.6亿港元,对应每股盈利为2.42港仙。相对于现时股价$0.27,PE倍数为11.16倍。



新冠疫情爆发以来,全球蔓延趋势仍未完全受控,全球经济发展的不确定性在增加,导致全球资本和商品市场遭受巨大的冲击。年初至今,各主要大宗商品价格普遍大幅下跌,而金属商品中的天然铀却成为市场唯一的亮点。从年初至4月底,相较其它主要大宗商品,天然铀是为数不多录得上涨,且涨幅最高的金属,达34.73%,远高于黄金的10.13% 升幅。截至4月底,天然铀现货价格升至33.55美元每磅,创6年以来的新高,较2020年低位已上涨36%,综合市场情况分析,短期铀价仍有强劲的上涨势头。天然铀价格的复苏带动全球的各铀业上市公司股价和相关ETF基金的表现,相较今年三月的最低点,各公司均获得至少50%的上涨。



基于此,勤丰指出,中广核矿业 (1164.HK) 位于产业链的最前端,在产品贸易投资领域具有先天优势,同时在产和待产项目中具有极大的成本竞争力。



勤丰参考现时国际市场上市的3 家铀资源公司的估值,可以发现从市帐率(PB)的角度出发,中广核的PB只有0.9x,3 家轴资源公司的平均1.6x为低,PB 最高的Uranium Energy Corp有2.9x,而中广核可说是行业最低PB的一家轴资源公司,相对估值较吸引。行业两家龙头企业PB分别是1.6x (哈萨克斯坦国企KazAtomProm) 及1.1x (Cameco),如参考Cameco 的PB估值1.1x,中广核的股价有机会见$0.33。



该行认为,中广核股价及自身的2年历史平均PB评估,可以清晰看到现在的估值水平已达到过去2 年的平均水平的 (-1)标准偏差。而过去 2 年平均PB为1.1x,故该行认为中广核的合理PB估值水平应1.1x,给予目标价 $0.33。



报告内的PB市帐率估值及财务摘要部份,并没有包含日后哈新矿项目完成交割后,对公司的资产规模扩大的影响,及盈利贡献增加等有利因素,故该行相信待相关重大项目完成交割及落实包销量等事情后,对公司股价是有一定正面作用,故该行现阶段只采取相对保守的估值方式作评估。





