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来源 中国生物制药有限公司 中国生物制药公布2020年第一季度业绩 收入约人民币62.2亿元

归属于母公司持有者应占盈利约人民币8.62亿元



香港, 2020年5月28日 - (亚太商讯) - 中国领先的创新研发驱动型医药集团—中国生物制药有限公司（「中国生物制药」或「公司」，连同附属公司统称「集团」）（股票编号：1177）公布截至2020年3月31日止三个月（「回顾期」）之未经审核财务业绩。



重点业绩

- 新冠肺炎疫情初期，出于高度的社会责任感和使命感，集团率先于一月二十六日即向中国医学科学院捐赠人民币1,000万元，助力新冠肺炎相关研究。同时迅速成立抗疫物资采购小组，从多国采购口罩、防护手套、防护服、负压救护车、诊疗相关药品等物资捐赠抗疫前线。截止本期末，中国生物制药及所属企业先后为抗疫累计捐赠款、捐物18次，近人民币2,200万元。



- 旗下北京泰德联合北京大学申报的「药物新制剂中乳化关键技术体系建立与应用」科研项目荣获「二零一九年度国家科学技术进步奖二等奖」，成为上榜的为数不多制药企业之一，表明北京泰德研发的乳化高端制剂平台获得了国家的高度认可。



- 位于南京江北新材料科技园的南京正大天晴全资子公司 ─ 江苏普润生物医药有限公司「普润生物医药研发制造项目」正式奠基开工。项目占地约300亩，项目完成后南京正大天晴新产品研发制造能力将获得大幅提升。



- 集团向美国食品药品监督管理局FDA申报的氟维司群注射液获得批准。这是继富马酸替诺福韦二吡呋酯片获得欧盟上市许可后，集团收获的又一份国际市场通行证。



- 疫情期间，异甘草酸镁注射液（商标名：天晴甘美）静脉滴注方案被纳入国家卫生健康委员会和国家中医药管理局办公室联合印发的《新型冠状病毒肺炎轻型、普通型病例管理规范（第二版）》，对轻型患者以及普通型患者（无严重基础疾病）用于支持治疗。



- 吸入用布地奈德混悬液（商标名：天晴速畅）、磷酸西格列汀片、达比加群酯胶囊（2个规格）等共5个产品获得上市批件，3个为国内首仿，有成为重磅产品潜力。



业绩表现

回顾期间内，集团收入较去年同期上升约0.2%至约人民币62.2亿元。归属于母公司持有者应占盈利约人民币8.62亿元，较去年同期增长约0.6%。每股盈利约人民币6.85分，较去年同期增长约0.7%。集团财务状况维持稳健，期末现金及银行结余达约人民币161.18亿元（于2019年12月31日：约人民币119.11亿元）。



董事会宣布派发季度股息每股2港仙（2019年第一季：2港仙）。



业务表现

回顾期间内，受疫情影响，医院多数普通门诊和住院病人数量大幅减少，现场学术活动和面对面与医生交流受到严重影响。集团迅速调整部署，充份利用多个第三方网络学术交流平台与广大医生、患者建立在线联系，加大对网络学术活动的支持；尤其是针对受疫情影响相对较小的呼吸科、感染科、肿瘤科，展开密集在线学术交流和学术推广活动，在网络医院平台支持医生在线义诊；也充份利用原来已经运作成熟的呼吸、肿瘤、疼痛、肾病慢病管理平台，加强对医生和患者的服务和专业协助。



生产方面，集团在严格隔离防护前提下积极响应国家政策早期复工复产，优先保证疫情患者需要的抗感染药物、呼吸科药物以及需求迫切的抗肿瘤药物供应。呼吸科产品天晴速乐（噻托溴铵干粉吸入剂）、抗感染产品天解（注射用替加环素）、丰瑞能（盐酸莫西沙星氯化钠注射液）、天礼（利奈唑胺葡萄糖注射液）、天铭（注射用醋酸卡泊芬净），疼痛用药氟比洛芬巴布膏、注射用帕瑞昔布钠，骨科产品盖三淳（骨化三醇胶丸）均增势良好。



抗肿瘤药增长突出：除盐酸安罗替尼胶囊继续保持快速上升外，晴可舒（醋酸阿比特龙片）、及吉至（吉非替尼片）两个品种在国家扩围集采中标后增长迅速；其他抗肿瘤产品依尼舒（达沙替尼片）、千平（注射用硼替佐米）、首辅（卡培他滨片）等亦均增速可观，肿瘤产品线销售贡献进一步增大。



新上市产品对销售增长拉动突出：除以上提及的晴可舒及吉至外，新批准上市的心血管用药安倍宁（阿哌沙班片）、造影剂晴立明（碘克沙醇注射液）、抗肿瘤首仿产品乐维欣（注射用盐酸苯达莫司汀）、维首（注射用阿扎胞苷，首仿）、及抗风湿首仿产品泰妍（枸橼酸托法替布片）等均取得理想业绩。



研发方面，期间集团多个有潜力的重磅品种获得生产批件，其中4个视同通过一致性评价。



回顾期间内，集团主要药品类别之销售情况如下：



肝病用药

- 肝病用药之销售额约人民币13.30亿元，占集团收入21.4%。



抗肿瘤用药

- 抗肿瘤用药之销售额约人民币19.84亿元，占集团收入约31.9%。



骨科用药

- 骨科用药之销售额约人民币4.68亿元，占集团收入约7.5%。



抗感染用药

- 抗感染用药之销售额约人民币4.16亿元，占集团收入约6.7%。



呼吸系统用药

- 呼吸系统用药之销售额约人民币3.34亿元，占集团收入约5.4%。



其他

- 其他药之销售额约人民币16.90亿元，占集团收入约27.1%。



研发

集团继续专注肝病、抗肿瘤、呼吸系统和心脑血管等治疗领域的新产品研发。于第一季度内，集团获得临床批件14件、生产批件6件及一致性评价获批6个、申报临床9件、一致性评价申报3个及申报生产2个。已累计有临床批件、正在进行临床试验和申报生产的在研产品共437件，其中肝病用药30件、抗肿瘤用药189件、呼吸系统用药24件、内分泌用药24件、心脑血管用药40件及其它类用药130件。



一直以来，集团十分重视研发，以结合自主创新、联合开发及创仿开发的研发理念，不断提升研发水平和速度，并视其为可持续发展的基础，加大研发的资金投入。截止二零二零年三月三十一日止三个月，研发总开支为人民币9.94亿元，占集团收入约16.0%，分别已计如损益表及资金化于财务状况表中。



集团亦十分重视保护知识产权，鼓励企业积极申报各种专利，以提高核心竞争能力。于第一季度内，集团取得授权公告专利25项(其中发明专利21项、实用新型2项及外观设计2项)及新增专利申请123项(其中发明专利120项及外观设计3项)。集团已累计获得发明专利授权787项、授权实用新型专利25项，以及授权外观设计专利92项。



展望

中国之外全球新冠肺炎疫情形势仍然严峻，对经济的影响仍将持续。有力的防控措施使中国境内疫情已经基本得到控制并逐步复工复产，经济指标下滑幅度已见收窄。中国有望率先走出疫情阴影恢复正常生产生活和医疗秩序。疫情隔离期间受限的疾病诊疗需求逐步释放可能带来医药行业的近期快速增长。



4+7政策的全国铺开和延续大幅压缩了入围品种，尤其是有多家竞争仿制药品种的利润空间，疫情影响使一些研发实力差缺乏新产品的中小制药公司经营状况更加雪上加霜甚至难以为继，市场优胜劣汰速度加快。持续有新产品、重磅产品推出成为制药企业在市场竞争获胜的首要条件。



集团多年的高强度研发投入已经进入收获期，各创新平台逐渐成熟，从小分子到大分子的创新人才结构日臻完善。连续的大手笔研发投入确保每年度都有新产品推出。新产品已经成为并将持续成为集团业绩增长的主要拉动力。



部分新批准产品

天晴速畅（吸入用布地奈德混悬液）：具有高效抗炎作用的吸入用糖皮质激素类一线哮喘控制药物。全球大约有2.35亿哮喘患者，中国病人数量超过4,500万。雾化吸入用混悬液剂型因为吸入效率高，效果好，适合在医院医护人员监控下应用而较其他剂型更受医患信任。



磷酸西格列汀片：强效、高选择性的二肽基肽酶-4(DPP-4)抑制剂，适用于2型糖尿病患者的血糖控制。临床实验证明，它降糖疗效肯定，单用不增加低血糖风险，无胃肠道反应，安全性及耐受性高；更主要的是，它具有长期保护胰脏β细胞的作用，可推迟糖尿病进程。



达比加群酯胶囊：新一代非维生素K拮抗剂类口服抗凝药物，用于预防非瓣膜性房颤患者的卒中和全身性血栓。这是自华法林之后50年来上市的首个新型口服抗凝血药，也是第一个取得长期适应症的口服抗凝药，被视为全球抗凝血药物领域里程碑式的进步。



有关中国生物制药有限公司（股票编号：1177）

中国生物制药是中国领先的创新研发驱动型医药集团，业务覆盖医药各种研发平台、智能化生产和强大销售体系全产业链。其产品包括多种生物药及化学药，在肿瘤、肝病、呼吸系统疾病、抗感染疾病和骨科疾病等多个极具潜力的治疗领域处于优势地位。



中国生物制药是以下指数成份股：MSCI全球标准指数之中国指数、恒生指数、恒生-工商指数、恒生综合指数、恒生综合-消费品制造业、恒生综合大型股指数、恒生综合大中型股指数、恒生中国（香港上市）100指数，以及恒生港股通指数。中国生物制药于2016、2017及2018年连续3年获《福布斯亚洲》选为「亚太最佳公司50强」。







May 28, 2020 20:01 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务, 制药及生物技术

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