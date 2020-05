Wednesday, 27 May 2020, 10:30 HKT/SGT Share: 后疫情时代新经济 天能动力(0819.HK)前景可期

香港, 2020年5月27日 - (亚太商讯) - 5月20日,美团最新报告显示,疫情发生以来,在美团平台获得收入的新增骑手数量已超95万。而上一份报告的数据还是,1月20日至3月18日,美团平台新招聘骑手33.6万。



两相对比,4月和5月两个月内,美团又新增了约60万骑手,涨势惊人。这还只是美团一家的数据,另一送餐行业巨头饿了么的情况尚未可知,但同业对比来看,年初以来新增的外卖骑手人数实际已达到近200万人。



最具代表性的时间应当属于美国《时代周刊》日前发布抗疫群像,外卖骑手高治晓登上封面。报道称,如果没有在危险中挺身而出的外卖骑手们,很多家庭会挨饿,病人也无法得到赖以生存的物资供给。法新社报道称,新冠肺炎疫情期间,疾驰而过的中国“外卖大军”被誉为保障经济和人民生活的“英雄”,让“宅”在家中的民众有饭吃、有货囤。英国《金融时报》则将外卖小哥形容为“新冠肺炎疫情中的生命线”。



不止在疫情期间,近年来,中国外卖行业发展迅速。自2015年至2018年短短3年间,外卖行业交易金额增长了2.42倍。据此前美团研究院和中国饭店协会联合发布的《中国外卖产业调查研究报告(2019年前三季度)》预测,2019年全年中国外卖行业交易额将达到6035亿元人民币,约占同年餐饮业总收入的15%。今年,受疫情影响,越来越多餐饮企业由于无法线下营业,随之加大了线上外卖的运营力度;同时,外卖用户开始由年轻群体向中老年群体普及开来。多种因素影响下,今年这一比例将大幅上升,有可能达到30%至40%左右。



实际上,要上岗成为外卖员,装备是需要骑手自己购买的。随着大量原服务业从业人员转入外卖骑手行列,电动自行车这个看似不起眼的产品却成了香饽饽。



德勤也在2019年12月发布的《2020年技术、媒介与电信预测》报告中,指出城市自行车的使用量增加,将对社会产生深远影响,可以减少交通工具带来的污染,减少公交系统的拥挤并改善公共卫生环境。并表示,未来几年增长最快的电动车类型将是电动自行车,2020年至2023年预计全球将销售1.3亿辆电动自行车,远超过电动汽车。



众所周知,中国是世界上电动车保有量最大的国家,目前我国电动轻型车年销量已突破3000万台。有业内人士估计,未来几年,我国电动车年销量将突破5000万台。在这5000万辆的销量数据里,我们姑且预计有一半为电摩,那么在为未来的三年,中国电动自行车销量将达到7500万台。如果如德勤报告中所预估的那样,2020年至2023年全球电动自行车将销售1.3亿辆,也就是说,2020年至 2023年除中国外的市场还将有5500万台的销售空间。



受此影响,国内电动车概念股新日、电动车电池生产厂家天能动力(0819.HK)的业绩与股价齐飞,其中,后者在年报中表示2019年已销售了2.68亿只电池,复合增长率超过16%。预计在后疫情时代与新经济发展的双重因素刺激下,相关企业股价能够达到前所未有的新高度。





