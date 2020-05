Tuesday, 26 May 2020, 18:30 HKT/SGT Share:

来源 万美 万美集团推出M-care个人防护装备

香港, 2020年5月26日 - (亚太商讯) - 万美集团很高兴地宣布推出其新系列的个人防护装备M-care。万美集团将向所有客户提供该装备,以帮助他们减少2019冠状病毒感染的风险。香港还将成为万美集团的区域配送中心,确保可以在全球抗击疫情的过程中可靠快速的向所有的客户配送该装备。



M-care产品系列主打“香港制造”的一次性口罩,按照全球大多数医疗机构所要求的品质标准EN14683第IIR类以及ASTM F2100第二级标准制造,确保“香港制造”产品继续保持高质量水准。M-care的个人防护装备套装还包括抗菌口罩收纳夹、防护手套、护目镜、防护衣和洗手液。预计今年下半年,可重复使用口罩和便携式空气净化器等高科技智能设备将陆续推出市场。



自从新型冠状病毒大流行以来,万美通过其全球供应链和全球客户网络,一直在向抗击新型冠状病毒的前线医务人员以及有需要的人提供个人防护装备;与此同时也向意大利、西班牙、英国和香港的非政府组织、食物银行和医院分发口罩、手套和其他必要的防护装备。



万美集团首席执行官Roberto Peruzzo 先生表示:“由于新型冠状病毒病的传播,世界正在适应快速变化的环境,万美正与全球供应链中的业务合作伙伴密切合作,以最大限度减少中断并应对挑战。员工是我们最宝贵的资产,关心社区对我们的集团至关重要。为了应对新型冠状病毒病,我们与意大利和西班牙的当地社区、慈善合作伙伴和其他救援组织合作,向医护人员和有需要的人提供个人防护装备。”



M-care全球负责人兼万美区域总监戴麟先生表示:“随着全球业务重新开始运营,拥有随时可用和高品质的个人防护装备对于阻止新型冠状病毒病再次爆发至关重要。M-care很好满足了这一不断增长的需求。我们一起努力,终将战胜病毒。”



关于万美

成立于一九六一年,万美是世界上最大的时尚行业包装产品制造与供应商之一,亦为智能零售解决方案的领先提供者,业务覆盖49个国家。和许多世界顶级零售品牌在内的客户合作,万美的可持续性产品和解决方案能在控制业务成本的同时,加快且提升销售流程。更多的讯息,请浏览www.mainetti.com。



若有媒体垂询,请联络:

博誉顾问集团

Henry Chow / Matthew Schultz

电话:+852 3481 1161

电邮:henry.chow@think-alliance.com / matt.schultz@think-alliance.com



May 26, 2020 18:30 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 消费者, Enterprise IT, 纸及纸浆, 无线, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



万美 Dec 6, 2019 11:00 HKT/SGT 逾百名专家齐聚上海,展现可持续性发展和智慧零售最佳实践 June 20, 2019 13:00 HKT/SGT 万美支持香港可持续性及智慧零售二零一九年峰会 更多新闻 >>