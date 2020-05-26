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来源 金山软件有限公司 金山软件公布2020年第一季度业绩 WPS全球月活跃用户再创新高

金山云成功登陆纳斯达克



香港, 2020年5月26日 - (亚太商讯) - 中国领先的软件及互联网服务公司金山软件有限公司（「金山软件」或「公司」，香港联交所股份代号：03888）公布截至2020年3月31日止三个月（「回顾期」）未经审计之第一季度业绩。



回顾期内，金山软件录得收益人民币1,171.3百万元，按年增长32%。其中，来自网络游戏、办公软件及服务及其他的收益分别占总收益的67%和33%。毛利为人民币970.1百万元，按年增长36%；营运溢利为人民币385.2百万元，按年增长124%。



金山软件主席雷军先生表示：「一季度业绩为2020年奠定了良好开端，公司各项业务发展稳定，并在应对新冠疫情挑战方面表现出色。同时，疫情也加速了所有行业的数字化转型及在线协作，为我们的未来发展奠定了良好基础。随着WPS更广泛应用于远程办公，云办公产品和服务的运营表现得到显著提升。旗舰端游《剑网3》表现稳健，收益同比持续增长。此外，金山云也在2020年5月8日（纽约时间）成功在纳斯达克上市。云服务业务一季度保持强劲增长。作为金山云的最大股东，我们对其未来发展充满信心。我们现正处于后疫情时代的数字变革浪潮中，发展前景可期，同时也矢志成为这空前的新数字时代的赢家。」



金山软件首席执行官邹涛先生表示：「尽管面对新冠疫情，金山软件一季度开局稳健，录得收益人民币1,171.3百万元，按年增长32%。办公软件及服务及其他业务，以及网络游戏业务分别同比增长36%及30%。」



业务回顾



办公软件及服务及其它



2020年第一季度，来自办公软件及服务及其他的收益按年增长36%至人民币390.6百万元。同比增长主要由于WPS Office的功能及服务持续升级，用户规模快速扩大，订阅服务收益增长迅猛。



2020年第一季度，办公软件及服务业务稳健发展， WPS系列的全球月活跃用户再创新高，主要得益于云办公产品和服务业务长势良好。在线文文件产品金山文文件表现尤其亮眼，并已发展成为国内规模最大的在线协作工具之一。WPS Office和金山文文件庞大的用户规模优势进一步巩固了金山办公在国内办公市场的领先地位。本季度，为抗击新冠疫情，支持社会各界远程办公和复工复产，金山办公向各类政府机构、企业、学校和医疗机构免费提供了超过400万个商业协作版云办公账号；多个中央机构、超百家政府单位及行业协会采用公司旗下一站式云办公服务平台WPS+作为其远程办公首选产品。办公业务继续加码办公软件自主创新，北京金山办公软件股份有限公司获评中国信息技术应用创新先锋企业称号，并首批入驻国家网络安全产业园经开区信创园；「WPS Office 2019安全版办公软件」获得《2019年网信自主创新报告》「补天奖」及中国信息技术应用创新优秀产品与技术奖。这些突破为授权业务更好把握「云办公、信息技术应用创新和新基建」领域的产业机遇奠定了坚实基础。未来，金山办公将进一步发挥其技术优势，继续保持公司在文档和信息处理领域的主导地位和良好口碑，并积极优化用户体验，把最简单高效的办公产品和服务带给用户。



网络游戏业务



第一季度，网络游戏业务录得收益人民币780.7百万元，同比增长30%。网络游戏业务收益和用户增速同比保持强劲增长，体现了公司精品化研发的能力及持续丰富的IP内涵。旗舰端游《剑网3》收益和日均活跃用户分别同比增长33%和20%，剑侠系列其他端游收益同比增长44%。手游方面，主力手游《剑侠情缘手游》和《魔域》在本季度继续表现稳健。



在新冠疫情爆发期间，金山软件积极响应国内防疫工作的号召，通过在游戏内设立募捐板块、提供免费游戏登录等多个慈善项目，不断向社会传递正能量，扩大IP影响力。



在5月22号，端游《剑网3》推出全新资料片「结庐在江湖」，为玩家带来全新的游戏体验。展望未来，金山软件将继续专注于精品内容创作，并进一步提升研运一体化，从而为长期发展奠定坚实的基础。



雷军先生总结道﹕「尽管爆发新冠疫情，我们很欣慰第一季度依然取得令人满意的成绩。公司业务展现了强大的抗压性，增强了我们对自身业务模式和未来发展充满信心。展望未来，我们将持继续加大在重点领域的投资力度，不断提升产品和服务质量，创新业务模式，致力为客户提供更优质的产品和服务。」



关于金山软件有限公司



金山软件 (3888.HK) 是一家于香港联交所上市的中国领先的软件及互联网服务公司，旗下拥有西山居及金山办公两家子公司。随着「移动互联网转型」的战略实施，金山软件在整体业务及管理模式等方面已完成全面转型，并形成以互动娱乐及办公软件为支柱、以云计算及人工智能为新方向的战略布局。公司在全球范围内有超过5,000名员工，在中国市场享有重要的市场份额。更多详情，请浏览http://www.kingsoft.com。



金山软件投资者关系:

吕 欧 电话：(86) 10 6292 7777 电邮：ir@kingsoft.com

如有垂询，请联络伟达公共关系顾问：

杜思达 电话：(852) 2894 6264 电邮：kingsoft@hkstrategies.com





May 26, 2020 18:07 HKT/SGT

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