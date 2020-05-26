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来源 中国生物制药有限公司 中国生物制药与康方生物共同开发派安普利新药上市申请获国家药品监督管理局受理

香港, 2020年5月26日 - (亚太商讯) - 中国领先的创新研发驱动型医药集团 — 中国生物制药有限公司（股份代号：1177）宣布，与致力研究、开发、生产及商业化全球病人可负担的创新抗体新药的生物制药公司康方生物科技（开曼）有限公司（「康方生物」；股份代号：9926），共同开发及商业化的抗PD-1单抗药物安尼可（通用名：派安普利，研发代号：AK105）的新药上市申请，已获中国国家药品监督管理局受理，用于治疗复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤患者。



经典型霍奇金淋巴瘤(cHL)是一种B细胞恶性淋巴瘤，也是年轻人最常见的恶性肿瘤之一，在中国年龄－发病率曲线呈单峰，发病率高峰在40岁左右 。cHL是少数可治愈的肿瘤之一，通常采用的治疗方法为化疗加放射治疗，患者5年生存率可以达到80%以上。尽管一线化疗具有较高的临床治愈率，但仍有相当一部分患者对化疗不敏感，大约5%-10%的患者对于初始治疗无反应 。



该临床试验牵头单位共同主要研究者、北京大学肿瘤医院淋巴瘤科主任、中国淋巴瘤联盟主任委员朱军教授表示对新药物充满期待，派安普利单抗通过生物工程技术改造完全消除Fc受体的结合活性，去除抗体依赖的细胞介导的细胞毒性作用（ADCC）效应，同时与已部分上市同靶点药物相比有更慢的抗原结合解离速率，使生物学作用更强，因而更加提升其抗肿瘤活性。



牵头单位共同主要研究者、北京大学肿瘤医院淋巴瘤科主任宋玉琴教授表示，派安普利单抗在临床实验中观察到令人欣慰的疗效数据及很好的安全性。作为临床医生，宋教授希望派安普利单能早日上市，惠及更多的患者和家庭。



有关中国生物制药有限公司（股票编号：1177）

中国生物制药是中国领先的创新研发驱动型医药集团，业务覆盖医药各种研发平台、智能化生产和强大销售体系全产业链。其产品包括多种生物药及化学药，在肿瘤、肝病、呼吸系统疾病、抗感染疾病和骨科疾病等多个极具潜力的治疗领域处于优势地位。



中国生物制药是以下指数成份股：MSCI全球标准指数之中国指数、恒生指数、恒生-工商指数、恒生综合指数、恒生综合-消费品制造业、恒生综合大型股指数、恒生综合大中型股指数、恒生中国（香港上市）100指数，以及恒生港股通指数。中国生物制药于2016、2017及2018年连续3年获《福布斯亚洲》选为「亚太最佳公司50强」。







May 26, 2020 17:18 HKT/SGT

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部门 金融, 业务, 制药及生物技术

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