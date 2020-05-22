Friday, 22 May 2020, 12:34 HKT/SGT Share:

来源 中国天保集团发展有限公司 河北省建筑企业创新经验交流会在天保集团保鑫国际召开

香港, 2020年5月22日 - (亚太商讯) - 中国河北省涿州市知名房地产开发商及建筑公司 ── 中国天保集团发展有限公司（「天保集团」或「公司」，连同其附属公司，统称「集团」，股份代号：1427.HK），积极参与5月16日由河北省建筑业协会主办，河北省建筑业专家委员会承办，河北建工集团有限责任公司、北京东方雨虹集团、天保建设集团有限公司、广联达科技股份有限公司协办的河北省建筑企业创新经验交流会，此次会议在天保集团涿州标志性建筑保鑫国际大厦隆重召开，旨在推广施工创新技术，推动施工企业科技转型。



河北省住建厅正厅级巡视员、建筑业专家委员会主任梁军，河北省建筑业协会党支部书记李耀明，河北省建筑业协会副会长兼秘书长方永山，河北省建筑业协会副会长许孟斌，中国建筑业协会质量与工程检测分会副秘书长张建明，河北省建筑业专家委员会秘书长安占法，天保集团董事长李保田，河北省建筑业协会副会长王旭，河北省建筑业协会副会长、天保建设集团有限公司总经理王新玲以及河北省第二建筑有限公司总工程师李波等9位建筑企业创新经验交流嘉宾出席会议，会议由河北省建筑业协会副会长许孟斌主持。



河北省住建厅正厅级巡视员、建筑业专家委员会主任梁军发表讲话称，习近平总书记曾说过：抓住了创新，就抓住了牵动经济社会发展全局的「牛鼻子」，谁在创新上先行一步，谁就能拥有引领发展的主动权。并指出建筑业面对国家提出的创新化发展要求仍存在差距，各施工企业必须充分认识到创新是时代的要求，是大趋势，也是行业、企业发展的动力，明确方向做好规划，统筹推进创新工作，尤其要做好策划、实施、激励等环节的管理。



中国天保集团发展有限公司董事局主席李保田先生表示：「创新是引领发展的第一动力，多年来天保集团始终坚持创新驱动企业发展，在刚刚过去的「七五规划」时期，集团向「信息化互联网管理」迈出关键性一步，会议可视化系统、财务NC系统、群杰印章系统等诸多方面全面升级，积极引入BIM技术，在取得QC成果、专利以及新型工法方面实现了数量与质量的双重突破。近年来，在省委、省政府的正确领导下，天保集团得以顺利实现「争国优、创鲁班、升特级、迎广厦、喜上市」的总体目标。



会议邀请了中建二局河北分公司技术中心主任刘巍、中铁隧道集团二处有限公司工程部部长王秋林、天保建设集团总工程师耿贺明等专家，针对「EPC建设项目管理及关键技术」、「个人有奔头，项目有动力，企业创品牌」和「天保新城中都银座项目创优管理及BIM+智慧工地」等课题进行了授课。



关于中国天保集团发展有限公司

中国天保集团发展有限公司是一家位于中国河北省涿州市的房地产开发商及建筑公司，业务范围广泛，包括规划设计、建设工程、物业销售、投资及运营。截至2019年12月31日，集团已拥有包含19个房地产项目的多元化组合，其中包括17项住宅物业、一项投资物业及一间酒店，其全部由集团拥有及开发。当中6个项目位于涿州，其余13个项目位于张家口。截至2019 年12 月31 日，集团拥有的土地储备总建筑面积为1,606,812.8平方米。集团所收购的土地储备主要位于发展潜力较大的城市，如涿州及张家口。集团于2019年11月11日在香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市。

如欲获得更多天保集团数据，请浏览公司网站 http://www.chinatbjt.com





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