Friday, 22 May 2020, 11:40 HKT/SGT Share: 知名建筑集团Breezecoin (BRZE) 布局全球市场,上线 CoinTiger 数字货币交易所 - Breezecoin是由Breeze de Mar发行的房地产类功能型数字货币,此国际建筑公司继承成立于1960年的德国知名建筑集团Akpinar Group的业务。

- Breezecoin发展迅速,于一个月内先后上线数字货币交易所Bithumb Global及CoinTiger。

- 现货交易对BRZE/BTC将于2020年5月22日香港时间下午4时上线。

英国, 2020年5月22日 - (亚太商讯) - 房地产数字货币Breezecoin(BRZE)将于2020年5月22日上线Cointiger数字货币交易所。 Breezecoin由拥有60多年经验的房地产公司Breeze de Mar发币。继4月尾上线Bithumb Global后,Breezecoin近一个月内第二次上线数字货币交易所。







Breeze de Mar为英国房地产投资公司,亦是著名德国建筑集团Akpinar Group的继任者。 Akpinar Group是于德国扎根的建筑公司,自1960年以来,一直为当地建筑和房地产领域提供建筑服务,其中包括商业及住宅等。



有别于其他数字货币,Breezecoin与实体资产(即房地产资产)绑定,主要使用在Breeze de Mar度假村的生态圈之内,用家可以使用Breezecoin购买Breeze de Mar内的服务、饮食、甚至是房地产项目。



Breezecoin首席执行官Harald Kendzia表示:“我们非常高兴能上线知名亚洲数字货币交易所CoinTiger。未来我们将会着眼拓展更多海外市场,成为首家引用区块链技术发展的建筑公司,为行业带来正面影响。”



Breezecoin(BRZE)于CoinTiger 的存币和提币分别将于5月21日和5月25日香港时间下午4时开始。现货交易对BRZE / BTC将于5月22日香港时间下午4时上线。用户更可参与CoinTiger的交易比赛,赢取高达2,000BRZE奖励。



关于Breezecoin

Breezecoin(BRZE)是由Breeze de Mar发行的以房地产为重点的功能型数字货币,该品牌由英国房地产投资公司Breeze de Mar LTD拥有。



关于Breeze de Mar

Breeze de Mar是Akpinar集团的接替者,Akpinar集团是扎根德国的建筑公司,自1960年以来一直为建造和房地产业的商业和住宅大厦提供服务。



关于CoinTiger

CoinTiger平台是一家面向全球的创新数字资产交易平台,为全球的区块链爱好者提供多币种、多语言的现货币对交易服务。



CoinTiger交易平台的使命是为全球广大的数字资产爱好者提供优质的数字货币资产,和安全、可靠的交易服务。 CoinTiger平台的交易系统获得了国际顶尖的交易撮合技术团队的支持,能够为用户提供堪比国内外成熟券商水平的稳定系统。







May 22, 2020 11:40 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务, FX & Digital Currencies, FinTech & Blockchain

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network