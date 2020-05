Tuesday, 19 May 2020, 17:51 HKT/SGT Share:

来源 中国生物制药有限公司 中国生物制药与康方生物共同开发派安普利单抗联合安罗替尼一线治疗晚期肝癌的临床试验数据获ASCO年会接受呈列

香港, 2020年5月19日 - (亚太商讯) - 中国领先的创新研发驱动型医药集团 — 中国生物制药有限公司(股份代号:1177)宣布,与康方生物科技(开曼)有限公司(「康方生物」;股份代号:9926),共同开发及商业化的派安普利单抗(AK105,PD-1单抗)联合安罗替尼一线治疗晚期肝细胞癌的临床疗效和安全性二期研究数据摘要,获即将召开的2020年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会接受以海报形式呈列。



目前,派安普利单抗已启动多项与安罗替尼联合治疗的II/III期临床试验,涉及多个重要癌种,包括非鳞非小细胞肺癌、胃癌、食管鳞癌、肝癌、泌尿上皮癌、头颈部癌、MSI-H或dMMR实体瘤、神经内分泌瘤等。



中国人民解放军总医院肿瘤内科主任、有关研究的主要研究者焦顺昌教授表示:「目前一线治疗不可切除的肝细胞癌患者主要是索拉非尼和最近获批的乐伐替尼,乐伐替尼的总生存期与索拉非尼相近 ,但已经报道的索拉非尼6个月时的总生存率为72.2% 。PD-1单抗派安普利联合低剂量的抗肿瘤血管生成药物安罗替尼在不可切除的肝细胞癌患者中初步显示出令人鼓舞的疗效和良好的安全性。疾病控制率DCR高达 84%,6个月时的总生存率达91.6%,疗效明显提高。联合治疗安全可控,与同类免疫联合抗肿瘤血管生成药物相比,具有潜在安全性优势。这项研究的初步结果提示我们派安普利单抗联合更高剂量的安罗替尼,将有可能进一步提高在不可切除的肝细胞癌患者的临床疗效。作为临床医生,我期盼早日能够给晚期肝细胞癌患者带来新的治疗选择。」



复旦大学附属中山医院樊嘉院士表示:「今年ASCO上即将公布的派安普利单抗联合安罗替尼一线治疗晚期肝癌的II期临床研究数据显示,两者联合用于晚期肝癌治疗具有令人鼓舞的抗肿瘤活性和不错的安全性。基于这项研究的前期结果,派安普利单抗联合安罗替尼对比绍拉非尼一线治疗晚期肝细胞癌的III期注册临床研究,正在由复旦大学附属中山医院和中国人民解放军总医院作为主要研究(PI)单位共同推进,全国六十余家中心参与,值得大家期待。



肝癌作为我国最主要的恶性肿瘤之一,仍是尚未攻克的『堡垒』,诊治工作任重道远。国产肝癌原研药的崛起,正在强有力地推动我国肝癌系统治疗不断前行,期盼具有差异化PD-1单抗派安普利单抗联合新型小分子多靶点抗肿瘤血管生成药物安罗替尼是其中重要的治疗手段。」



康方生物是致力研究、开发、生产及商业化全球病人可负担的创新抗体新药的生物制药公司。而ASCO年会是全球规模最大及最具权威的临床肿瘤学会议之一,汇聚世界顶尖肿瘤学专家,旨在探讨最前沿的临床肿瘤学科研成果及肿瘤治疗技术,很多重要的研究发现及临床试验结果都选择在ASCO年会上首次发布。





中国生物制药是中国领先的创新研发驱动型医药集团,业务覆盖医药各种研发平台、智能化生产和强大销售体系全产业链。其产品包括多种生物药和化学药,在肝病、肿瘤、心脑血管病、骨科、消化系统、抗感染及呼吸系统疾病等多个极具潜力的治疗领域处于优势地位。



中国生物制药是以下指数成份股:MSCI全球标准指数之中国指数、恒生指数、恒生-工商指数、恒生综合指数、恒生综合-消费品制造业、恒生综合大型股指数、恒生综合大中型股指数、恒生中国(香港上市)100指数,以及恒生港股通指数。中国生物制药于2016、2017及2018年连续3年获《福布斯亚洲》选为「亚太最佳公司50强」。







