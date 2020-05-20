Tuesday, 19 May 2020, 17:40 HKT/SGT Share: 禹洲地产(01628.HK)获纳入恒生大中型股价值50指数及恒生大中型股价值偏向指数

香港, 2020年5月19日 - (亚太商讯) - 中国房地产前40强企业，禹洲地产股份有限公司（「禹洲地产」或「本公司」，及其附属公司，统称「本集团」；股份代号：01628.HK）获纳入恒生大中型股价值50指数及恒生大中型股价值偏向指数，双入选充分彰显了资本市场对禹洲地产出色表现的高度认可。







恒生指数有限公司于5月18日推出两项新指数，分别为恒生大中型股价值50指数及恒生大中型股价值偏向指数。恒生大中型股价值50指数本次共纳入49只成分股，旨在反映50只于香港上市且拥有最高价值因子分数之大型股和中型股的整体表现，并通过行业中性策略减少价值因子导致的个别行业偏向。恒生大中型股价值偏向指数则共有265只股份获纳入，旨在反映于在香港上市的大型股和中型股上套用价值股票策略的整体表现，指数内价值分数相对较高的成份股之比重会被调高，同时价值分数相对较低的成份股之比重会被调低。



屡获市场肯定，禹洲地产实力毋庸置疑。早于今年2月，禹洲地产获恒生指数公司纳入恒生中国高股息率指数，并在获纳入该指数的8家地产建筑业类公司中比重最高，占比约为3.09%。计及两次上市十周年特别股息，禹洲地产2019年合共派息每股40港仙，派息率高达45.67%，自2009年上市以来，禹洲地产累计派息已达每股2.87港元，相当于上市发行价的106%。持续稳定增长的业绩支撑着禹洲地产一直以来的慷慨派息，继2019年超额实现合约销售金额达人民币751.15亿元后，禹洲地产销售表现在2020年继续强势，尤其是随着疫情逐渐受控，禹洲地产销售势头明显回升。今年首四个月，禹洲地产实现合约销售金额达人民币199.89亿元，同比增长23.86%；单计4月合约销售金额为人民币96.27亿元，环比大幅增长68.39%，同比大幅增长87.41%。国际知名投行花旗早前发表研究报告指出，预计在五一假期期间，禹洲地产的认购金额按年增幅可高达82%，并将在第二季度实现销售新高，花旗对禹洲实现千亿目标充满信心，重申禹洲地产“买入”评级。禹洲地产良好的业绩增长，稳健的财务状况以及可观的派息水平获得境内外多家知名投行及券商的认可，截至目前，禹洲地产已获得共获得28家境内外知名中外资投行及券商覆盖，且评级均为“买入”或“优于大市”，在行业处于领先水平。







May 19, 2020 17:40 HKT/SGT

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