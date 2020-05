Monday, 18 May 2020, 22:27 HKT/SGT Share: 蚬壳电业有限公司公布于香港联交所主板上市的详情 公开发售50,000,000普通股,每股发售价0.25港元,

预计共集资约42.5百万港元

香港, 2020年5月18日 - (亚太商讯) - 蚬壳电业有限公司(「蚬壳电业」或「本公司」;与旗下子公司合称为「集团」)最近公布其拟于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板上市的详情。



投资亮点

-于中国电动工具及电风扇出口行业有悠久历史

-严格质量监控

-与声誉良好的海外客户建立关系

-与客户及可靠供应商的紧密关系

-具成本效益的生产运营

-经验丰富的专业管理团队



蚬壳电业计划发售500,000,000股,其中包括50,000,000股公开发售股份及450,000,000股配售股份(包括225,000,000股销售股份),可予重新分配而定,每股发售价0.25港元。香港公开发售于二零二零年五月十九日(星期二)上午九时开始,至二零二零年五月二十二日(星期五)中午十二时结束。配售结果将于二零二零年六月一日(星期一)公布。蚬壳电业的股份拟于二零二零年六月二日(星期二)在香港联交所主板开始买卖,股份代号为2381。



红日资本有限公司担任是次上市的独家保荐人。独家全球协调人为千里硕证券有限公司。千里硕证券有限公司、民银证券有限公司、安信国际证券(香港)有限公司、First Fidelity Capital (International) Limited、京基证券集团有限公司、浦银国际融资有限公司、中泰国际证券有限公司、 Conrad Investment Services Limited、伟禄亚太证券有限公司、凯基证券亚洲有限公司及粤创证券投资有限公司为是次联席账簿管理人及联席牵头经办人。



公司概览



蚬壳电业从事(i)制造及出售可充电式电动工具以及(ii)采购及出售电风扇。蚬壳电业的总部设于香港,而制造业务则位于中国。集团出售各种可充电式产品,包括风扇、工作灯、吸尘机及其他电动工具。



业务模式



蚬壳电业出售各种可充电式产品,包括风扇、工作灯、吸尘机及其他电动工具。蚬壳电业主要向美国制造及出售多种电动工具(包括无线风扇、工作灯、吸尘机及其他电动工具),以及为海外及以集团自有品牌「SMC」采购及出售电风扇。



蚬壳电业制造售予其美国客户的可充电式电动工具,理由是客户要求的质量标准相对较为严谨,且产品的生产过程需要相对较高水平的技术难度。然而,由于蚬壳电业电风扇的设计及生产已成熟稳定,蚬壳电业已将生产流程外判予其他身为制造商的供应商,协助生产该等电风扇。



财务摘要

集团于二零一七年财政年度、二零一八年财政年度及二零一九年财政年度的总收益分别约为217.1百万港元、251.0百万港元、266.1百万港元及278.0百万港元。于二零一七年财政年度、二零一八年财政年度及二零一九年财政年度,集团的纯利分别约为31.2百万港元、34.6百万港元及45.4百万港元。纯利率自二零一八年财政年度约13.0%上升至二零一九财政年度约16.3%。



竞争优势



集团相信以下竞争优势能使集团自其竞争对手中脱颖而出:



首先,集团是在中国电风扇行业具有历史悠久的电风扇供应商之一。因此,蚬壳电业可充分掌握海外风扇市场的增长机遇。此外,自一九五零年代起,集团创立其自有电风扇品牌「SMC」。多年来,透过集团销售及营销「SMC」品牌,集团可将有关电风扇的销售扩大至不同海外市场,包括亚洲、非洲及大洋洲的不同地方。



集团高度重视产品质量。因此,蚬壳电业已发展及实施严格质量监控程序,以确保生产过程的每个阶段均符合其高质量标准,包括测试原材料、在制品及制成品。



此外,集团与若干大客户维持长期业务关系。凭借与客户建立的长期关系,加上一直致力于出口可充电式电动工具,集团将从生产及向海外市场出口可充电式电动工具的同类中国竞争对手中脱颖而出。



集团多年来埋首于优质电动工具及电风扇以及具竞争力的价格,为其与客户的长期关系作出贡献。就集团五大客户而言,与集团的工作关系介乎约11至19年。董事相信,集团可凭借与客户建立的关系,进一步发展可充电式电动工具及电风扇行业的新业务机遇。



再者,集团在中国广东省佛山市顺德区拥有电动工具生产设施。董事相信,集团的运营可使其维持具高度竞争力的成本结构,原因在于其将能够在业务过程中从规模经济、成本效益及效率中获益。集团在电动马达及模具等原材料方面的采购效率使得集团具备更强的议价能力,从而可获得更优惠的原材料价格。



更重要的是,集团的高级管理团队拥有丰富的行业经验,涵盖原材料采购、生产、员工发展及培训、销售及营销及企业管治等各个领域。董事相信,管理团队丰富而全面的互补经验可提升集团交付优质产品、为客户提供高质素服务的能力,从而有助于实现其业务目标。



蚬壳电业董事会主席兼非执行董事翁国基先生总结道:「我们很高兴能够见证蚬壳电业的发展跨越了一个新的里程碑。通过是次在香港联交所主板上市,我们将踏足国际资本市场。这不仅能提升我们的资本及股东基础,而且将为公司提供资金支持以进一步扩展业务,从而加强我们在业内的领导地位,强化竞争优势,推动公司的长远发展。」



资料摘要



发售详情:



发售股份数目:500,000,000股股份

公开发售股份数目:50,000,000股股份(可予重新分配而定)

配售股份数目:450,000,000股股份(可予重新分配)

每股发售价:0.25港元

每手股份数量:10,000股

面值:每股0.01港元

公开发售期:2020年5月19日(星期二)至2020年5月22日(星期五)

公布股份配售和发售结果:2020年6月1日(星期一)

预计上市日期:2020年6月2日(星期二)

股份代号:2381



集资用途:



假设发售价为每股发售股份0.25港元,集团估计股份发售的所得款项净额总额(经扣除集团就股份发售应支付的包销费用及估计开支)将约42.5百万港元。集团目前拟按以下方式动用股份发售所得款项净额:



用途/占所得款项净额百分比(%)

改善集团日常营运效率:约14.8%

将用作策略性拓展集团的产能:约60.9%

投放资源至新产品:约24.3%



过往业绩概要:



截至十二月三十一日止年度

FY2017 FY2018 FY2019

千港元千港元千港元

收益250,982 266,056 277,974

毛利71,055 80,739 87,459

毛利率28.3% 30.3% 31.5%

除税前溢利38,876 44,778 57,007

年内溢利31,206 34,628 45,367

纯利率12.4% 13.0% 16.9%

上市费用- 5,340 9,147

除上市费用前溢利31,206 39,968 54,514





