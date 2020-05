Monday, 18 May 2020, 16:36 HKT/SGT Share:

来源 香港董事学会 香港董事学会公布「上市公司企业管治水准报告」2020 喜见企业管治水准有所提升

香港, 2020年5月18日 - (亚太商讯) - 由香港董事学会筹办的「香港上市公司企业管治水准报告」2020今天公布结果。与最近一次即2016年所发布的调查结果相比,2020年样本公司的企业管治指数平均得分由71.82分上升至78.44分,显示香港企业管治素质有显著改善。学会藉此调查结果建议公司不应满足于符合企管最低标准,而是将目标放眼于最佳常规;另亦建议上市公司应主动地披露信息以达致更佳的企业管治。



香港董事学会自2004年起,每三至四年发布一次「香港上市公司企业管治水准报告」。报告由企业管治发展基金赞助,在Aris Stouraitis教授的领导下由香港浸会大学公司管治与金融政策中心执行,并由香港教育大学校长张仁良教授担当顾问。



负责执行的调研团队在香港四大主要指数的成份股中抽样研究了135间公司,主要对其截至于2018年财政年度的数据资讯进行分析研究。遵循一贯的调查方法,问卷以经济合作与发展组织的《企业管治原则》和香港交易所制订的《企业管治常规守则》为基础标准,分为五大范畴,包括(A) 股东权利;(B) 对股东的公平待遇;(C) 利益相关者的作用;(D) 资讯披露与透明度;及(E) 董事会责任。综合以上基准,此为十大得分最高的公司(按股票代号排名):



中电控股(2) 恒生银行(11)

港铁公司 (66) 恒隆地产(101)

中国光大国际 (257) 香港交易所 (388)

领展房产基金 (823) 联想集团 (992)

中远海运港口(1199) 渣打集团 (2888)



香港董事学会主席陶荣博士表示:「董事学会冀透过编纂企业管治水准报告,可以较全面地掌握本地公司的管治水平,从而协助公司、决策者、投资者和公众意识到我们是否与国际标准处于同一高度。这次的调查结果显示,在我们提高审查基准的同时,香港上市公司的企管水平也同样地有所提升和进步,这着实令本会感到鼓舞。但我们更希望董事们再接再厉,尤其此刻香港正面对前所未见的严峻考验,董事如果能在各大范畴都可以高度实践优秀的企业管治将更加难能可贵,我们衷心期望在下一次的调研中,董事所付出的努力能取得更显著的成效。」



香港教育大学校长张仁良教授表示:「在是次的调查问卷中,我们因应企业管治标准的转变而增加了新的问题,调查结果显示大部份上市公司在基本的企业管治要求上均有改善。另外,在市场环境低迷的氛围下,企业管治水准有所提升的上市公司和没有改善的公司相比,其市场估值下降幅度较小。然而企业管治的标准并非一成不变,而是随时制宜,是次调查结果反映出颇多公司并未能同步调整和实行新的管治方法。」



香港董事学会行政总裁徐尉玲博士表示:「投资者及监管机构对企业及董事的要求和期望越来越高,本会定期筹办企业管治水平调查以建立一套清晰、具体及可量化的企管标准,让企业得以跟随。此外,董事会的质素与企业管治的表现息息相关,为此本会每年举办超过160个董事培训课程,助他们了解最新的相关规例及政策发展,并紧贴市场趋势。本会亦将在设计董事培训项目时,加入针对是次调查结果所引伸出的议题及内容。」



有关香港董事学会

香港董事学会为香港代表专业董事的首要组织,其宗旨是促进所有公司的持久成就;为达成使命,学会致力提倡优秀企业管治与厘订相关标准,以及协助董事的专业发展。 学会为非分配利润组织,成员是上市及非上市公司的董事,致力为董事提供教育项目及资讯服务,并代表董事发表具影响性的意見。学会具备国际视野及多元文化环境,以兩文三语执行会务。

网址 http://www.hkiod.com



上市公司企业管治水准报告2020可于 http://www.hkiod.com/scorecard.html 订阅



有关香港浸会大学公司管治与金融政策研究中心

香港浸会大学公司管治与金融政策研究中心是一个跨学科研究中心,旨在提高公众对公司管治的认知,促进相关问题和财政政策的讨论,及推广最佳常规。该中心致力成为区域内卓越的公司治理研究中心。网址: ccgfp.hkbu.edu.hk



