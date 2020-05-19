Monday, 18 May 2020, 16:11 HKT/SGT Share: 开拓药业即将挂牌 明星基石保驾护航

香港, 2020年5月18日 - (亚太商讯) - 据明报报道，生物科技新股市场近来非常火热，多家药企正在排队上市。开拓药业有限公司（又称「开拓药业」，9939.HK）计划5月下旬挂牌上市，现已进入招股第三天。据悉，目前该公司已引入3名基石投资者，包括格力金控、弘晖资本和Foresight Orient Global Superior Choice SPC，他们一共认购1.15亿美元等值股份。



开拓药业是中国一家临床阶段新药开发商，致力于研发潜在同类首创及同类最佳药物的企业，深耕雄激素受体（AR）、ALK-1等多靶点，覆盖前列腺癌、乳腺癌、肝癌和雄激素性脱发等缺乏有效治疗手段的疾病领域。在资本市场大力追捧生物科技股的背景下，开拓药业可谓赶上了「好时代」。



前列腺癌药物市场持续增长 开拓在研药或是同类最佳



根据弗若斯特沙利文报告，前列腺癌是中国增长最快的癌症之一，2014年至2018年新病例增长率达到10.4%，在中国十大癌症类型中排名第二。随着患者人数不断增加、医疗保险报销覆盖范围逐渐扩大，需要更多更有效的创新药以满足医疗需求，中国前列腺癌药物市场预计在未来十年会显著增长。



当前AR拮抗剂已成为治疗前列腺癌的最重要手段之一，第二代AR拮抗剂恩扎卢胺是全球治疗前列腺癌的一线药物之一。开拓药业基于其机制精心研制出的普克鲁胺是一种创新型第二代AR拮抗剂。临床研究的结果显示，普克鲁胺对恩扎卢胺及阿比特龙治疗失败的患者具有潜在疗效。根据开拓药业现有的临床数据，参与临床试验的超过600名普克鲁胺用药者并无癫痫发作情况，这证实普克鲁胺的安全性更优，鉴于其还具有可向下调节AR表达的双重作用机制，因此普克鲁胺或是用于治疗mCRPC的潜在同类最佳药物。



目前普克鲁胺正在中国进行针对mCRPC的III期临床试验，在美国进行II期临床试验以及针对乳腺癌的临床试验。此外，普克鲁胺的临床前及临床研究分别于2011年及2017年被认定为「重大新药创制」科技重大专项。



明星基石投资入股 多家投资机构背书



开拓药业共计有5种临床阶段在研药物，目前正在大中华区和美国多个地区开展多项I-III期临床试验。除了5种临床阶段在研药物外，公司还有多个处于发现阶段的项目。凭借丰富的产品管线以及富有竞争力的产品，于IPO前，开拓药业共进行了五轮融资，并获得了多家重量级投资机构的青睐。通过这五轮融资，公司已获多家投资机构背书，包括原点创投、联想之星、元生资本、弘晖资本、松禾资本和上海自贸区基金等。



据市场消息，此次开拓药业IPO获格力金控入股成为基石投资者，入股金额约为9800万美金，占集资规模约42.7%。格力金控为珠海市格力集团有限公司全资控股，是格力集团重要的产业投资平台，在医疗健康领域具有丰富的投资经验。值得注意的是，本次是格力金控首次以基石投资人身份参与港股IPO。



据了解，除获格力金控鼎力支持外，弘晖资本通过其管理下的基金参与此次开拓药业IPO的基石投资，投资金额达1200万美元，占募资规模约5.3%。弘晖资本是中国知名的健康行业专业投资机构，公开数据显示弘晖资本也投资了迈瑞医疗、康龙化成、博瑞生物等优质企业。同时自2015年领投B轮融资以来弘晖资本参与了开拓药业历次融资。此次继续作为公司基石投资人，展现了其做为长期投资人对开拓药业未来发展的信心。



而Foresight Orient Global Superior Choice SPC亦作为基石投资者给开拓药业投资了500万美元，占募资规模约2.1%。该基金由东方资管香港有限公司管理，睿远基金作为投资顾问。睿远基金由知名投资人、前东方证券资管董事长陈光明先生创立，是一家研究驱动的长期价值投资机构，此次投资展示了其对开拓药业的自主创新研发能力和长期发展前景的深度认同。



生物科技股已经成为港股市场的「香饽饽」，无论是短炒还是长揸，投资者均从中获利颇丰。开拓药业作为生物科技股新生力量，凭借强力的基石投资者入股、多家投资机构鼎力支持、显著增长的市场以及极具潜力的产品，其亦有望在市场资本追捧生物科技股的浪潮中受益。







May 18, 2020 16:11 HKT/SGT

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