中国智能2020年首季收入飙升411.6%

香港, 2020年5月15日 - (亚太商讯) - 中国智能集团控股有限公司(股份代号:395;「中国智能」或「集团」)公布截至2020年3月31日止三个月(「本期间」)之未经审核经营表现。



本期间之收入达约人民币2,200万元,较去年同期约人民币430万元增加约411.6%,已达到2019年全年收入(约人民币2,580万元)约85.3%。本期间之收入大幅增加,主要归因于集团透过丰富产品种类及客户群,策略性集中发展电子商务解决方案业务。



中国智能首席执行官何致坚先生表示:「全球巿况瞬息万变,持续发展数码科技可创造不受地域限制的数码零售格局,并为电子商务相关业务发展带来重大商机。虽然全球各地因近期爆发2019冠状病毒病而面对重重挑战,但亦促使消费者行为有所改变,推动其接受电子商务及电子支付。随着中国疫情受控和逐步复工复产,消费意欲将进一步释放,我们预计未来电子商务业务会大放异彩。为把握商机,我们已积极发掘与世界各地领先品牌、各大电子商务平台及供货商的合作良机。」



于今年3月,集团已与国际奢侈生活品牌Stella McCartney订立特许经营权协议,获得于中国营运指定的网上销售平台销售Stella McCartney时装及配饰的权利。集团于4月再下一城,与华康生物医学控股有限公司(股份代号:8622)成立合资公司,销售、营销及分销生育补充品。



除了电子商务解决方案业务,集团亦瞄准微信支付行业的长远乐观前景。香港政府透过「防疫抗疫基金」推出「遥距营商计划」,为受影响的合资格企业提供高达港币30万元全额资助,以支付企业采用信息科技方案,开拓遥距业务发展。中国智能作为微信支付的合作伙伴之一,除了为商户提供在线及线下微信支付服务,亦透过微信生态系统,成立微信公众号、微信商城及微信小程序吸引用户,协助商户开拓遥距业务发展,尤其是拓展大湾区市场,与商户携手共创商机。



何先生补充:「我们相信,电子商务解决方案及微信支付业务的增长潜力庞大,并为集团长远增长及发展之正确方向。我们将审慎评估战略投资及商业机会,务求扩大核心业务,为股东缔造长远的投资回报。」



