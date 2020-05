Wednesday, 13 May 2020, 17:49 HKT/SGT Share: 汇景控股获纳入明晟(MSCI)中国全股票小型股指数

香港, 2020年5月13日 - (亚太商讯) - 立足大湾区的中国综合住宅及商用物业开发商汇景控股有限公司(「汇景控股」或「集团」﹔股份代号﹕9968)欣然公布,集团获纳入明晟(MSCI)中国全股票小型股指数,并于2020年5月29日收市后正式生效。



MSCI指数涵盖具有良好经营业绩和潜力的公司,获选的股份须符合市值、流通量、股份流动性等要求,广受国际资本市场认可。



集团获纳入MSCI标志着市场对集团的业务发展的认同和肯定。集团作为立足大湾区的中国综合住宅及商用物业开发商,凭借集团在粤港澳大湾区具备的优势成功布局、丰富而高质量的土地储备、具实力的优质产品及服务质素,取得亮丽的成绩。未来,集团将继续专注以城市更新项目为核心,以文旅康养产业小镇及科创产业小镇为双翼驱动发展的战略,继续把握市场的发展机遇,秉承「心系未来,携手成长」的使命,持续提升综合竞争力,为股东创造可观回报。







May 13, 2020 17:49 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Mar 27, 2020 07:17 HKT/SGT 汇景控股有限公司公布上市后的首份全年业绩 Jan 16, 2020 20:45 HKT/SGT 汇景控股有限公司于香港联合交易所主板挂牌上市 Dec 30, 2019 19:27 HKT/SGT 汇景控股有限公司公布于香港联合交易所有限公司主板上市计划详情 更多新闻 >>