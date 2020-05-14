汇景控股获纳入明晟（MSCI）中国全股票小型股指数

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|Wednesday, 13 May 2020, 17:49 HKT/SGT
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香港, 2020年5月13日 - (亚太商讯) - 立足大湾区的中国综合住宅及商用物业开发商汇景控股有限公司（「汇景控股」或「集团」﹔股份代号﹕9968）欣然公布，集团获纳入明晟（MSCI）中国全股票小型股指数，并于2020年5月29日收市后正式生效。
MSCI指数涵盖具有良好经营业绩和潜力的公司，获选的股份须符合市值、流通量、股份流动性等要求，广受国际资本市场认可。
集团获纳入MSCI标志着市场对集团的业务发展的认同和肯定。集团作为立足大湾区的中国综合住宅及商用物业开发商，凭借集团在粤港澳大湾区具备的优势成功布局、丰富而高质量的土地储备、具实力的优质产品及服务质素，取得亮丽的成绩。未来，集团将继续专注以城市更新项目为核心，以文旅康养产业小镇及科创产业小镇为双翼驱动发展的战略，继续把握市场的发展机遇，秉承「心系未来，携手成长」的使命，持续提升综合竞争力，为股东创造可观回报。
May 13, 2020 17:49 HKT/SGT
话题 Press release summary
部门 金融, 业务
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