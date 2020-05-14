Wednesday, 13 May 2020, 17:41 HKT/SGT Share:

来源 欧科云链 OKLink区块链浏览器 见证比特币“减半”

香港, 2020年5月13日 - (亚太商讯) - 据欧科云链（1499.HK）全资子公司OKLink Fintech数据显示，北京时间5月12日凌晨3点23分，比特币在区块高度630,000完成第三次减半，区块奖励从12.5 BTC减半至6.25 BTC。OKLink区块链浏览器凭借着对数据变更的敏锐察觉和后续计算的准确性，此次全网最准最快检测到最新出块，报块时间较其他区块链浏览器提前一分钟，实时性领先于其他同类产品。







图片来源：OKLink















欧科云链是一家香港联交所主板上市公司，自2018年起发力向人工智能，大数据及区块链等新技术方向转型，立足香港发达的资本市场，同时在内地及海外挖掘与信息技术与金融科技领域的新机会。欧科云链OKLink 区块链浏览器（oklink.com）作为全球首家区块链大数据上市公司打造的信息服务应用，旨在呈现快速、精准、全面的链上数据，打造一站式数据服务体系，为用户提供专业化、个性化的数据分析服务。其浏览器运用区块链+大数据技术，采用Flink作为流批数据计算的架构选型，支持灵活定义Source数据源、ETL数据上下游衔接和灵活定义Sink输出。OKLink区块链浏览器目前已支持BTC、LTC、BCH、BSV、USDT五个主流币种，以及OKChain（测试版）的链上数据查询与检索。



万众瞩目的“减半”，是比特币的一种获取机制，每21万个区块就会出现一次挖掘奖励减半的事件，大约4 年一个周期，此次减半是比特币第三次减半。前两次减半后，比特币价格都创出了新高，所以市场上会把比特币减半比作是牛市催化剂。



此前，OKLink的LTC浏览器已经做到了行业内最快的区块链浏览器。去年LTC减产时，OKLink的LTC浏览器最快监听出减产后第一个区块，是第一个检测出1680000区块的浏览器。有了过往的技术实力积累， OKLink区块链浏览器均已处于行业领先地位。经过测试，在保证准确性的前提下，OKLink区块链浏览器报块、交易确认等信息的检测速度也远快于同类产品。



作为区块链浏览器中的领先者，OKLink浏览器目前在继续探索新的主流币种浏览器的同时，也在积极参与联盟链生态的建设。在数据分析方面，也在逐步的完善对各个币种的全周期数据统计和挖掘，针对地址的交易特性，建立更丰富的标签属性。欧科云链OKLink的产品VP张超表示：“OKLink将保持初心，提供多维度、全方面的链上数据，以最终赋能更多实体行业为目标，探索更多的应用场景。”







May 13, 2020 17:41 HKT/SGT

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