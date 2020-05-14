中华燃气控股有限公司宣布截至二零二零年三月三十一日止三个月的第一季度业绩

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|Wednesday, 13 May 2020, 09:38 HKT/SGT
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来源 中华燃气控股有限公司
|公司拥有人应占来自持续经营业务的溢利录得港币2,900,000元
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香港, 2020年5月13日 - (亚太商讯) - 中华燃气控股有限公司（「本公司」；股份代号：8246）及其附属公司（统称「本集团」）今日宣布截至二零二零年三月三十一日止三个月（「本期间」）的第一季度业绩。期内本集团业务受到新型冠状病毒疫症 （「COVID-19」）的严重影响，来自持续经营业务的总收益由港币113,600,000元下跌至港币 75,100,000元，收益按年减少29.5%。与去年同期相比，毛利率及除税后纯利分别减少22.2%及72.5%。新能源业务贡献总收益超过99.8%。公司拥有人应占来自持续经营业务的溢利较过往期间缩减 76.1%至港币2,900,000元。每股基本及摊薄盈利均为港币0.08分，而去年同期则为港币0.36分。
本期间收益下降主要归因于COVID-19爆发导致有关政府部门实施多种旅游及工作限制，无可避免地对客户会议、合约磋商及新项目完成的进展等正常业务营运造成严重影响。因此，期内唯一收益来源来自LNG供应，惟其毛利率较建筑相关及咨询工程项目为低。
于LNG业务发展方面， 本集团除加强供暖期间的LNG供应外，与新伙伴上海久联集团成立股权比例60:40的合资公司 ，亦将强化LNG气源稳定供应，让业务进一步拓展至长江三角洲的高潜力地区。合资公司主要从事销售LNG、LNG管道工程、LNG输配设备销售、安装及维修、供热系统技术开发、咨询及转让以及新能源技术开发等业务。与此同时，集团亦继续与法国的Tractebel Engineering S.A.及天津市津热供热集团有限公司于技术及基建相关业务领域上维持稳固的关系。
展望未来，本集团将继续对市场保持警觉，密切留意COVID-19 的发展，并适时推行措施以舒缓任何可能出现的业务风险，并将亏损减至最低。
中华燃气控股有限公司
中华燃气控股有限公司主要提供多元化综合新能源服务，其中包括煤改气供热的技术开发，工程和咨询服务，供应液化天然气以及买卖新能源相关工业产品；集团并从事物业投资业务。
传媒垂询：
杨莹莹
溢星传播有限公司
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May 13, 2020 09:38 HKT/SGT
话题 Press release summary
部门 金融, 能源 , 业务
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