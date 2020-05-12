.cloud注册局通过合作销售渠道释放十万亲民价格精品域名



中国北京, 2020年5月11日 - (亚太商讯) - .cloud顶级域的运营方Aruba S.p.A.今日宣布通过百余个全球注册商合作伙伴以亲民价格释放逾十万精品域名。这些域名品牌与营销价值极高，可帮助企业用辨识度极高的“.cloud”关键字后缀创造现代化的品牌身份，以及令人印象深刻的网站和电子邮件地址。



这批释放的域名共有103,395个，释放时间为2020年5月6日16:00（协调世界时），通过数百域名注册商及数以千计的下游转销商组成的巨型网络发售，可供立即购买。



此批精品域名列表专门针对全球各地商业用户的发展需求而定制。鉴于中国在世界经济中举足轻重的地位，以及.cloud域名在中国市场人气，列表中约有45%的域名为普通话和粤语拼音关键字，其余部分主要为英语词汇。



列表中包括大量适用于初创企业宣传其品牌与产品、大企业发布全新数字服务的绝佳域名。.cloud注册局针对云计算、商业金融、物联网、区块链、游戏等热门行业提供了数百个重点推荐域名。



.cloud注册局总经理西门扶栏（Francesco Simondi）先生表示：“我们的释放列表中包括众多简短响亮的精品域名，例如aaa.cloud、9a.cloud等，这些名称很受中国企业欢迎。”



整个域名列表将以简明的9级价格结构发售。据悉，其中性价比最高的一级单个域名售价应在1400人民币以下。



.cloud注册局营销总监莫墨（Mou Mukherjee）女士说：“举几个价值超群的例子。经典中文拼音域名有fengtou.cloud、chuangke.cloud、shijie.cloud等，英语域名则如simply.cloud、atom.cloud等。”



“我们希望为中国和世界各地的企业用户提供更多绝佳的.cloud域名，”西门扶栏说，“简明而亲民的定价结构将吸引预算丰俭各异的众多企业。”



如需了解详情，请访问 http://weilai.cloud 以及 http://get.cloud。



关于.cloud域名注册局

.cloud顶级域于2016年2月上线，目前已有逾18万注册名称，分布于180个国家和地区，其中2万名称属于中国用户。在各大主流域名注册商处均可注册.cloud后缀域名。



.cloud注册局的母公司Aruba S.p.A.创建于1994年，是意大利数据中心、网站托管、电子邮件、认证电子邮件（PEC）、域名注册等领域的领导者，同时也活跃于法国、英国、德国等关键欧洲市场。公司在管理数据中心方面拥有深厚的经验，名下管理着270万域名、860万电子邮件账户、670万认证电子邮件（PEC）账户、13万台实体与虚拟服务器，客户总数约540万。



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May 11, 2020 22:08 HKT/SGT

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