Monday, 11 May 2020, 18:36 HKT/SGT Share: 赢利保崭新智能系统亮相将改变套利交易

香港, 2020年5月11日 - (亚太商讯) - 我们现时处在一个变化多端的时代里。颠覆性科技的崛起、新商业模式的盛行都已在推动着金融、商业和社会的变革而突如其来的新型冠状病毒，更是加剧了改变的步伐。











但是，尽管发生众多的改变与变革，投资与交易界仍存在一个千古不变的定律，那就是以获取利润为最终目标。冠状疫情的肆虐加上能有效解决传统套利交易的痛点新技术的崛起，使得许多投资者和交易人士将目光投向了本金保障和稳定收益的概念。



现时就出现了一个借助了尖端科技，有效执行加密资产套利交易，实现利润的系统，而这系统的出现也掀起了一股热潮。这系统就是赢利保最新推出的专属套利交易系统，矩阵智能套利系统Advanced MetriXs AI Arbitrage System。



赢利保管理有限公司是一家将先进的分析和尖端科技集成到其金融投资中的创新企业。公司以实现透明度和安全性为运营宗旨。通过尖端人工智能科技、深度学习及精密运算程序的有效应用，赢利保矩阵智能套利系统可在一个交易平台上对4个加密货币交易配对实时执行自动化套利交易。系统具备了自主学习及提升的能力，时时刻刻处于自动化学习状态，不断对运营管道进行调整和更新，确保近100%的准确性。系统的这些功能完全消除了传统套利的两大弱点-时滞及交易费对交易利润的冲击。



更加令人振奋的是，该系统的专属人工智能科技Matrix AI能在规模庞大的主流加密货币交易所（例如：全球交易量最高的币安），执行套利交易而该交易所的庞大交易量确保了进行全天候套利交易的机会绝不短缺。



但是，为这系统锦上添花的是赢利保对于区块链科技的创新采纳管道，为投资者提供前所未有的本金安全性，透明度和保障。



赢利保采用了以太坊技术的去中心化应用程序（DAPPs）及智能合约来对交易资金进行全程保管与监管，确保资金记录可被随时査询且无法被篡改。这样的透明度与安全性至今在交易界可谓是前所未有！赢利保本身并不是项目资金池，投资者也可随时到第三方网站Etherscan查看所有的资金记录。



赢利保管理有限公司的整个运营模式大大地借助了颠覆性科技的优势，为交易界带来了稳定收益及本金保障，而我们相信这将大大改变金融资产交易领域的面貌。



Ascendancy Management Limited

Mr. Shi Kai Ming

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May 11, 2020 18:36 HKT/SGT

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