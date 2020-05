Monday, 11 May 2020, 15:35 HKT/SGT Share: 天能品牌价值765.31亿元,再次位列电池行业第一!

香港, 2020年5月11日 - (亚太商讯) - 5月10日,由中国亚洲经济发展协会品牌管理专业委员会和亚洲品牌网联合主办的5.10中国品牌日——AMBC国际实业集团品牌强国云论坛暨中国品牌榜发布会通过网络直播形式隆重举行。







会议重磅发布了“2020中国品牌500强”榜单,天能动力(0819.HK)电池以765.31亿的品牌价值荣登中国品牌500强榜单,比2019年的601.78亿元提升了163.53亿元,再次位列电池行业第一位。天能作为中国动力电池行业领军企业,34年来,始终保持对新能源电池的高度专注,将电池产业做精做透,同时深耕国内市场,布局全球,推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。



令人备受关注的是天能动力同时荣膺“5.10中国品牌日·十大社会责任品牌与抗疫情·中国优秀品牌”,天能动力作为品牌企业不仅是行业领头军,也是此次抗疫援助中的优秀责任企业,成为抗击疫情的重要力量,以实际行动彰显出中国优秀品牌在全球战“疫”中的责任担当。助力中国品牌强国,是天能不懈奋斗的目标。





May 11, 2020 15:35 HKT/SGT

