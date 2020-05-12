Monday, 11 May 2020, 14:17 HKT/SGT Share: TCL通讯：预计第二季度海外运营商智能连接产品订单翻倍 以 AI x IOT为顶层战略，TCL将继续为全球用户打造健康和安全的智慧连接生态

香港, 2020年5月11日 - (亚太商讯) - 全球领先的通讯及智能家居产品提供商TCL通讯近日表示，疫情中居家办公、教育、娱乐的需求使得国际运营商近期的智能连接设备订单大增。TCL通讯进入国际市场十六年，智慧连接业务一直在运营商管道深耕，预计其第二季度智能连接设备的订单数量将是至少是此前预期的两倍。







TCL通讯表示，在突如其来的疫情中，在家中完成工作、参加会议、接受教育、放松娱乐以及与朋友和家人交流，已成为世界数十亿用户的基本需求，消费者因而对家庭网络的覆盖和连通质量的要求大幅度提高。而在没有固网宽带的地方，用户则开始转而使用快速、方便的移动网络。全球许多主流电信运营商已经在疫情中取消了对用户4G流量的数据流量限制，并为员工和用户提供更可靠高效的智能连接产品选择。



根据知名市场研究机构TSR的数据，智能连接产品全球出货量将在未来四年继续增长，运营商订单几乎主导了这个品类的出货量。作为全球领先的移动终端制造商，TCL通讯早在2008年就已开启智慧连接业务，目前通过旗下两大品牌Alcatel和TCL在海外销售移动链接产品，与全球140家运营商和管道商建立了长期合作关系，客户包括EE、BT、T-mobile、Orange、Optus、TIM等。得益于这些合作关系，TCL通讯的智能连接业务如MiFi设备等在海外市场近年来获得了显著增长，预计未来将会持续这个势头。



2018年9月，TCL通讯正式将智能连接事业部推向更高的战略层面，以AI x IoT为顶层战略，专注家庭及移动两大应用场景，为全球用户提供智能、安全、健康的解决方案。目前，TCL通讯的智能连接产品种类繁多，除了目前需求增长强劲的Wi-Fi路由器、网络路由器、MiFi设备等，还包括车载模块、儿童智能手表、耳机、行李/个人物品追踪器及宠物追踪器等。这些设备可以与TCL的手机、平板计算机、电视和家用电器协同工作，形成智慧互联生态。TCL通讯智能连接事业部总经理肖松梅表示：“TCL通讯在智能连接设备开发过程中始终密切关注终端使用者的健康和安全两大要求，而今年疫情让这两个要求变得更为重要。在艰难的形势下，是更好的智能连接技术帮助千万用户的居家生活变得更简单、更高效。”



TCL通讯通过分析客户需求，在其海外推出的大多数产品，尤其是儿童及家庭产品中，加入了大量健康和安全相关的特色功能。目前，所有TCL出品的 Wi-Fi路由器都使父母能够控制孩子的上网时间及访问的网站。TCL MOVETIME MT43K 智能家庭手表能让家长监控孩子的位置，当孩子离开默认的安全区域，或按下SOS按钮时，家长能够收到实时通知，并能立刻通过手表的免提、4G双向通话和语音短信功能与孩子取得联系。TCL通讯还计划在下一代儿童智慧手表中加入温度计。温度计会持续监测孩子的体温，如果温度超出正常范围，就会向家长发出警报。另外，TCL通讯即将发布儿童专用耳机，通过将输出音量限制在85分贝以下来保护听力，85分贝是世界卫生组织建议的每天连续8小时听声情况下的最高音量。



肖松梅表示:“TCL通讯在智能连接设备领域的丰富经验，使我们能够挺身而出，尽自己的一份力量，让更多用户在居家期间拥有更优质的网络互联体验。我们对如何利用技术创新为用户创造更好的生活有着清晰的愿景，并将持续以用户导向和设计导向为策略，为全球消费者打造更健康、更安全的解决方案。”



关于TCL

TCL总部位于中国香港，是全球增长最为迅速的消费类电子企业之一，也是全球领先的电视和移动设备品牌。目前，TCL在全球设有多个自有生产及研发中心，产品销往北美、拉丁美洲、欧洲、中东、非洲以及亚太等地区的160多个国家。TCL主要从事研究、开发和制造各类消费电子产品，包括电视（TCL电子：1070.HK）、手机、音讯设备以及智能家居产品。



TCL是TCL科技集团股份有限公司（000100.SZ）的注册商标。商标的所有权均归属于该商标的相应所有者拥有。



更多详情，请登入官网：http://www.tcl.com/global/en.html。







May 11, 2020 14:17 HKT/SGT

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