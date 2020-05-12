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来源 日清食品有限公司 日清食品2020年首季录得稳健财务业绩 收入上升10.6%至884.6百万港元

分部业绩连续两年录得双位数增幅



香港, 2020年5月11日 - (亚太商讯) - 日清食品有限公司 (「公司」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号: 1475)今天公布截至2020年3月31日止三个月 (「报告期」) 未经审核的2020年首季财务资料。



日清食品执行董事、董事长及首席执行官安藤清隆先生



集团于报告期内的收入为884.6百万港元，较去年同期的799.6百万港元按年增加10.6%。毛利按年上升7.9%至284.2百万港元 (2019年：263.4百万港元) ，毛利率微跌0.8%至32.1% (2019：32.9%)，主要是由于原材料成本按年上升所致。公司拥有人应占溢利达到99.0百万港元，相对去年同期91.7百万港元上升8.0%。分部业绩亦录得理想的双位数增幅，由去年同期的100.0百万港元同比增长25.7%至125.7百万港元。



至于香港业务方面，报告期内收入按年增加11.1%至358.4百万港元 (2019年:322.7百万港元) ，主要受惠于香港的袋装方便面需求增加所致。而中国业务方面，尽管年内人民币兑港元汇率贬值，但收入仍从476.9百万港元按年上升10.3% (以当地货币计算：16.1%)至526.2百万港元，受惠于中国大陆的杯装方便面销量提升。



集团连续两年均录得满意的表现，分部业绩达双位数增长。于报告期内，集团已成立一家合营公司，为顾客提供更广泛的产品选择，以满足中国顾客对日本品牌食品及饮料产品日益殷切的需求，有助产品更多元化，长远而言为集团开拓新收入来源。



日清食品执行董事、董事长及首席执行官安藤清隆先生表示：「于二零二零年第一季度多变的环境下，集团仍然取得不俗的业绩，在香港和中国录得双位数的收入增长。纵使面对着新型冠状病毒疫情，我们的业务仍能保持强韧。集团迅速作出应对，以满足消费者的需求。当我们致力履行责任以确保稳定及可靠地供应优质食品时，我们亦把握在非方便面业务的增长机会，以推动可持续的业务发展。尽管目前社会经济发展趋势难以预测，集团于二零二零年内将继续致力为股东带来理想的业绩。」



有关详情，请参阅公告：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0511/2020051100309_c.pdf



有关日清食品有限公司

日清食品有限公司 (「集团」；股份编号：1475) 为一间在香港及中国知名的食品公司，旗下众多品牌不仅知名度高，且广受顾客喜爱，并为香港最大的方便面公司。集团于1984年正式于香港设立营业据点。集团主要生产及销售两个核心企业品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌组合，出品具标志性和优质的方便面、冷冻食品及其他食品。集团五个旗舰品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔面」、「公仔点心」及「福」在香港亦是其各自食品类别中最受欢迎的选择。中国市场方面，集团以创新技术推出「ECO杯」概念，销售活动主要集中在华东及华南的一线及二线城市。详情请浏览www.nissingroup.com.hk。



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