Monday, 11 May 2020, 13:12 HKT/SGT Share:

来源 日清食品有限公司 日清食品2020年首季录得稳健财务业绩 收入上升10.6%至884.6百万港元

分部业绩连续两年录得双位数增幅



香港, 2020年5月11日 - (亚太商讯) - 日清食品有限公司 (「公司」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号: 1475)今天公布截至2020年3月31日止三个月 (「报告期」) 未经审核的2020年首季财务资料。



日清食品执行董事、董事长及首席执行官安藤清隆先生



集团于报告期内的收入为884.6百万港元,较去年同期的799.6百万港元按年增加10.6%。毛利按年上升7.9%至284.2百万港元 (2019年:263.4百万港元) ,毛利率微跌0.8%至32.1% (2019:32.9%),主要是由于原材料成本按年上升所致。公司拥有人应占溢利达到99.0百万港元,相对去年同期91.7百万港元上升8.0%。分部业绩亦录得理想的双位数增幅,由去年同期的100.0百万港元同比增长25.7%至125.7百万港元。



至于香港业务方面,报告期内收入按年增加11.1%至358.4百万港元 (2019年:322.7百万港元) ,主要受惠于香港的袋装方便面需求增加所致。而中国业务方面,尽管年内人民币兑港元汇率贬值,但收入仍从476.9百万港元按年上升10.3% (以当地货币计算:16.1%)至526.2百万港元,受惠于中国大陆的杯装方便面销量提升。



集团连续两年均录得满意的表现,分部业绩达双位数增长。于报告期内,集团已成立一家合营公司,为顾客提供更广泛的产品选择,以满足中国顾客对日本品牌食品及饮料产品日益殷切的需求,有助产品更多元化,长远而言为集团开拓新收入来源。



日清食品执行董事、董事长及首席执行官安藤清隆先生表示:「于二零二零年第一季度多变的环境下,集团仍然取得不俗的业绩,在香港和中国录得双位数的收入增长。纵使面对着新型冠状病毒疫情,我们的业务仍能保持强韧。集团迅速作出应对,以满足消费者的需求。当我们致力履行责任以确保稳定及可靠地供应优质食品时,我们亦把握在非方便面业务的增长机会,以推动可持续的业务发展。尽管目前社会经济发展趋势难以预测,集团于二零二零年内将继续致力为股东带来理想的业绩。」



有关详情,请参阅公告:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0511/2020051100309_c.pdf



有关日清食品有限公司

日清食品有限公司 (「集团」;股份编号:1475) 为一间在香港及中国知名的食品公司,旗下众多品牌不仅知名度高,且广受顾客喜爱,并为香港最大的方便面公司。集团于1984年正式于香港设立营业据点。集团主要生产及销售两个核心企业品牌「日清」及「公仔」,以及多元化的家庭食品品牌组合,出品具标志性和优质的方便面、冷冻食品及其他食品。集团五个旗舰品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔面」、「公仔点心」及「福」在香港亦是其各自食品类别中最受欢迎的选择。中国市场方面,集团以创新技术推出「ECO杯」概念,销售活动主要集中在华东及华南的一线及二线城市。详情请浏览www.nissingroup.com.hk。



新闻垂询:

日清食品有限公司

公共关系部

王惠芳 / 刘俊娴

电邮: pr@nissinfoods.com.hk



投资者垂询:

日清食品有限公司

投资者关系部

山崎 真护 / 郭彦勤

电邮: ir@nissinfoods.com.hk



纵横财经公关顾问有限公司

李惠儿 电话: (852) 2864 4834 电邮: vicky.lee@sprg.com.hk

徐舒敏 电话: (852) 2864 4859 电邮: carvensm.tsui@sprg.com.hk

刘蕙嘉 电话: (852) 2864 4890 电邮: cara.lau@sprg.com.hk





May 11, 2020 13:12 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



日清食品有限公司 Mar 19, 2020 15:03 HKT/SGT 日清食品公布2019年全年业绩,成绩亮丽 Nov 7, 2019 12:48 HKT/SGT 日清食品公布2019年第三季财务业绩 Aug 29, 2019 12:56 HKT/SGT 日清食品公布2019年中期业绩 July 2, 2019 17:22 HKT/SGT 日清食品计划投资约人民币1亿8千万元于珠海兴建新生产厂房 May 28, 2019 09:26 HKT/SGT 日清食品获纳入MSCI明晟香港小型股指数 Apr 12, 2019 17:30 HKT/SGT 日清食品首席执行官被任命为降低食物中盐和糖委员会委员 更多新闻 >>