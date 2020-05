Monday, 11 May 2020, 11:08 HKT/SGT Share: 生物科技股被市场热捧,核心股票如何拣选?

香港, 2020年5月11日 - (亚太商讯) - 上周五恒指高开逾200点,重上二万四关,午后一度高见本周高位24263点,并且升抵50天线,收报24230点,升249点。恒指上周跌幅收窄至414点或1.7%,当中医疗保健行业周五收涨1.25%,成交额逾40亿港元,全周累涨1.97%,仍是市场焦点。



长期以来,中国医疗保健产业市场被欧美外资巨头垄断,尤其是高门坎和高成长性的高端医疗器械和创新生物制剂等领域。



反观心脏医疗器械方面,启明医疗(2500.HK)、杰成医疗、微创心通和刚刚完成火热招股的沛嘉医疗(9996.HK)等自主研发企业,在中国经导管主动脉瓣置换术(TAVR)市场之中一起形成了鲜有的国产领跑格局。



又如免疫治疗领域,随着中国越来越多有创新能力的生物制药研发企业的涌现,欧美药业巨头对中国癌症药物市场和免疫治疗的垄断正逐步被打破。例如,2018/2019年18A上市的君实生物(1877.HK)和信达生物(1801.HK)、恒瑞医药(600276.SH)和百济神州(6160.HK)的国产PD-1单抗药物相继正式获批上市,而近期上市的明星生物制药企业康方生物(9926.HK),在癌症药物市场和免疫治疗领域两大重点治疗领域都有布局,也受到了专业医疗投资者的追捧。



中国创新生物医药企业发展趋势正盛,加上今年疫情环境,更使得资本市场对对生物科技行业更趋热捧。不过,生物科技股未有盈利,长年烧钱投入研发,上市后股价经受波动,非专业投资者可能感到无所适从,但又不可错过如此投资良机。以近期火热的康方生物为例,示范一下散户该如何合适地关注生物科技公司的核心投资价值点。



首先,体现一个生物科技企业的创新能力的核心指标是其研发平台。



康方生物拥有端对端全方位探索平台(ACE)平台,较其他同业更有远见,能够在极少外部依赖的情况下高效自主地进行产品研发。2015年,康方生物作为国内首家向全球领先制药公司默沙东授权完全自主研发的大分子抗体药物序列的中国制药公司,该平台的研发实力也得到了国际药业巨头的认可。



其次,就是在核心竞争产品的实力和先机。



全球双抗药物市场规模预计将在2025年达到80亿美元,康方生物率先抢占了双抗药物的赛道,新型潜在全球首创的靶向PD-1/CTLA-4双抗药物AK104早在2018年底便已进入临床试验阶段,并已显示出相较PD-1 和 CTLA-4 单克隆抗体联合疗法更加良好的安全性。除此之外,康方生物还有PD-1/VEGF双抗也在临床试验阶段,以及其他一系列以PD-1为基石的双抗产品在源源不断的开发推进过程中,形成了强大的双抗产品战略储备,大大降低了单一产品的开发风险。



PD-1单抗领域方面,康方生物与中国生物制药(1177.HK)附属公司正大天晴合作开发及商业化PD-1单抗AK105(penpulimab),为具有差异化特点的潜在同类最佳药物,已推进至多个II/III期关键性临床试验阶段。而中国生物制药拥有强大的专业肿瘤销售团队,将为康方生物AK105的商业化注入强大助力,这对未盈利生物科技公司未来如何成功实现商业化来说,无疑是一个极有力的保证。



此外,公司在免疫治疗领域也有丰富的产品布局。例如,康方生物的AK101还是潜在首个本土开发的针对已验证第二代自身免疫性疾病靶点IL-12/IL-23的单抗药物,该药有着疗效类似或是优于现有唯一获批同类药物优特克单抗(ustekinumab)的潜力。公司也在其他热门药物靶点包括IL17,IL4R,IL1beta都有产品布局。



丰富多样的抗体药物,跑赢同行的研发平台,以及临近商业化的产品储备,市场资金的热捧一定程度上反映了康方生物的价值所在,以致公司于近期股价略有回调后立即再反弹,长期看来仍有上市空间。



市场分析人士认为,预期部分被沛嘉医疗冻结的打新资金将在本周招股结果公布后重新回笼,资金将逐步重投长期价值投资的港股目标,届时康方生物股价有望在资金支持下,走势强度预期将逐步提升,更趋明显。







