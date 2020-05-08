Friday, 8 May 2020, 10:12 HKT/SGT Share: 商业化变现在即 开拓药业核心产品优势明显

香港, 2020年5月8日 - (亚太商讯) - 据经济日报报道，新冠疫情在全球肆虐，在疫情的影响下，医药股的受关注度显著增强，生物制药公司持续受到资本追捧。今年已有多家生科公司来港上市，并都取得不俗成绩。据市场消息，特色癌症新药研发企业开拓药业有限公司（又称「开拓药业」）已通过港交所聆讯。消息透露，开拓药业募资约2亿至2.5亿美元，计划5月下旬挂牌上市，格力金控入股成为基石投资者，入股金额约为1亿美金。值得留意的是，格力金控是首次以基石投资人身份参与港股IPO，证明格力金控对开拓药业的认可。于IPO前，开拓药业因其研发能力已获多家投资机构入股，包括原点创投、联想之星、元生资本、弘晖资本、松禾资本和上海自贸区基金等。



市场规模广阔 产品管线丰富



开拓药业聚焦于前列腺癌、乳腺癌、肝癌和脱发等高发病率的疾病领域，尤其是雄激素受体（AR）相关疾病。前列腺癌、乳腺癌、肝癌在全球肿瘤发病率均靠前，有着广阔的市场空间。前列腺癌是男性最常见的癌症之一，数据显示，就2014年至2018年新病例的增长率而言，前列腺癌是中国主要癌症类型中增长第二快的癌症。而乳腺癌是女性健康第一杀手，2018年中国乳腺癌患者近175.19万人，到2023年将增加到303.41万人，复合年增长率为11.6%。此外截至2018年，中国还是世界上肝癌人数最多的国家，预期从2018年按8.3%的复合年增长率增加至2023年的83.80万人。开拓药业的研发方向亦瞄准脱发治疗领域，2018年在中国有超过9280万名男性患有不同程度的雄激素性脱发，脱发成为困扰男性已久的一大问题。



开拓药业已开发出5款临床在研药物：III期临床试验在研药物普克鲁胺（GT0918）、II期临床试验在研药物福瑞他恩（KX-826）、II期临床试验在研药物ALK-1单克隆抗体、I期临床试验在研药物mTOR双激酶抑制剂迪拓赛替（GT0486）和已获得国家药监局临床试验批准的Hedgehog/SMO抑制剂GT1708F。除了五种临床阶段在研药物外，开拓药业还有多个处于发现阶段的项目。



核心产品优势明显 即将开启商业化大门



普克鲁胺是国家十二五和十三五重大新药创制项目，技术上处于全球领先地位，也是开拓药业产品在线进度最快的产品，预计今年申报NDA，处在商业化前夕。AR拮抗剂已成为治疗前列腺癌的最重要手段之一，普克鲁胺是一种第二代AR拮抗剂，其不仅能够有效地抑制雄激素与AR相结合，并且能够降低AR的表达，进而有望更有效的推迟疾病的进展。当前国际治疗晚期前列腺癌的主流药物有恩扎卢胺及阿比特龙，临床研究显示，普克鲁胺对恩扎卢胺及阿比特龙治疗失败的患者具有潜在疗效，且具有更大安全性。因此，普克鲁胺有望成为全球范围内用于治疗mCRPC的潜在同类最佳药物。



开拓药业深耕AR靶向药物的研发，除了口服AR拮抗剂普克鲁胺，开拓药业利用其核心技术和研发优势，开发出潜在同类首创外用AR拮抗剂福瑞他恩，用于雄激素性脱发的治疗。因其局部产生药理作用，从而更可能具有比现有治疗更好的安全性，福瑞他恩有希望重新定义雄激素性脱发市场格局。今年4月，开拓药业与国药控股股份有限公司达成战略合作，此番合作将最大化实现福瑞他恩的商业化拓展。另外，核心产品ALK-1抗体是公司从辉瑞公司取得独家全球许可的抗体新药，亦有望成为全球首个针对ALK-1靶点的全人源单克隆抗体治疗药物。



目前开拓药业在苏州已经建设了药品生产基地，用于普克鲁胺和福瑞他恩等新药生产，占地约20000㎡，今年将正式投入使用。随着普克鲁胺上市日期的临近，开拓药业制定了完善的普克鲁胺商业化计划。此外，在中国进行的普克鲁胺临床试验已覆盖48家拥有前列腺癌专家和患者的医院，为普克鲁胺的推出奠定了稳固的市场基础。凭借产品优势以及市场前景，普克鲁胺上市后，有望很快获得市场份额。







May 8, 2020 10:12 HKT/SGT

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