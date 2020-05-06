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来源 易纬集团控股有限公司 易纬集团取得防恐级别玻璃代理权及新增医疗级别消毒服务

香港, 2020年5月6日 - (亚太商讯) - 易纬集团控股有限公司（「易纬集团」或「公司」，股份代号：3893.HK）欣然宣布，成功取得德国防恐袭级别玻璃品牌SILATEC的大中华区授权代理，随着全球对防恐袭的意识日益提高，市场潜力庞大。此外，集团亦与瑞士Saniswiss医疗级别消毒服务的认可供应商建立合作关系，旨在将消毒服务应用于商场及零售店铺，该服务可有效杀灭新型冠状病毒。



易纬集团主席兼行政总裁李伟生先生表示：「全球营商环境急速变化，加上新冠肺炎疫情持续，集团迅速应对，近日成功争取SILATEC的代理权及成功与瑞士Saniswiss 医疗级别消毒服务的认可供应商建立合作关系，不但可为现有客户的解决方案增值，深化合作关系和提升利润，同时有助拓展新客源，推动业务多元发展及增加收入，支持业务在疫情受控后重上轨道。」



德国SILATEC是2017年G20峰会场地的专用防恐袭级别防弹玻璃，现时广泛应用于欧洲政府大楼、国家银行、国际知名博物馆、珠宝、名店，以及欧美等地的超级豪宒及别墅， 比香港珠宝店所使用的防爆及防弹玻璃窗的规格更高。随着全球对防恐袭的意识日益提高， 于香港以至仍未普及使用的亚洲地区，市场发展空间甚高。



瑞士Saniswiss为国际知名消毒品牌，其服务及产品遍及全球逾八十个国家的医院、牙科诊所及急救医疗服务，有效杀灭99.99%细菌及新型冠状病毒，在疫情期间，随着大众对个人及环境卫生意识不断提高，将大幅增加对Saniswiss产品及服务的需求，易纬集团期望把服务扩展至商场及零售店，把客户的生命周期延长，提升业务效益。



关于易纬集团控股有限公司

易纬集团主要从事为全球高端珠宝及时尚品牌零售店铺提供定制及整体室内设计解决方案， 其中涵盖的服务范围广泛，包括金属、玻璃及木制品及家具供应、幕墙开发及制造、室内解决方案以及设计及项目咨询。



易纬集团以香港为基地，并在德国、美国及深圳设有代表办事处，并一直将其业务扩展至中国、美国、欧洲、中东及其他亚洲国家，长期为全球高端珠宝品牌及时尚品牌零售店铺， 例如LVMH Group ( 如Chaumet、 Fred、Repossi、Dior等)、 Richemont Group ( 如卡地亚、江诗丹顿等)、Kering Group ( 如Gucci、 YSL、 Alexander McQueen等)、Swatch Group、 Graff Diamonds，以及英国伦敦百货公司Harrods等提供定制及整体室内解决方案。



欲了解更多易纬集团的资讯，请浏览公司网站：http://www.crosstec.com.hk。



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