Monday, 4 May 2020, 17:27 HKT/SGT Share:

来源 天韵国际控股有限公司 天韵国际荣获国家级高新技术企业认定 进一步提升企业核心竞争力 并享受相关税收优惠政策

香港, 2020年5月4日 - (亚太商讯) - 中国领先的品牌加工水果产品销售商及制造商天韵国际控股有限公司（「天韵国际」及其附属公司统称「集团」，股份代号:6836.HK）宣布，集团旗下山东天同食品有限公司（「山东天同」）荣获由山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，该高新技术企业资格的有效期为3年。







此次乃山东天同首次获得高新技术企业认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，山东天同将连续三年继续享受国家关于高新技术企业所得税减免的优惠政策，这标志着集团在技术实力和创新能力上得到国家层面的高度认可与支持。



集团主席兼行政总裁杨自远先生表示：「山东天同首次通过国家高新技术企业认定，集团由此正式迈入高新技术企业行列。我们对山东天同在食品加工技术研发和自主创新方面得到肯定感到鼓舞。此项资质的认定，使集团在创新发展过程中享受更多国家层面的技术和政策支持。集团未来将继续坚持自主研发，加大食品加工技术创新力度，以进一步提升集团的综合核心竞争力，为股东创造更多利益 。」



关于天韵国际控股有限公司 (股份代号﹕6836.HK)



天韵国际控股有限公司（「本公司」集团「统称（及其附属公司）」主要从事 (i) 生产及销售包装于金属罐、塑料杯，玻璃瓶及铝箔袋的加工水果产品及 (ii) 新鲜水果买卖。加工水果产品以自家品牌「缤果时代」、「果小懒」和「天同时代」及原厂委托制造代工方式出售。



集团致力于为客户提供健康安全的产品，作为国内外资质认证最为齐全的食品企业之一，时刻紧贴严格的国际生产标准，并就生产设施、质量监控及管理获授BRC(A)、IFS 食品（高级）、FDA（FSMA）、HALAL、 SC、KOSHER、BSCI 及ISO22000 等认证，集团还通过多个英国及美国超市内部的食品生产标准审核。 同时，集团作为中国「同线、同标、同质」工程出口食品企业，供应国内市场和供应国际市场的产品达到相同的质量水平。自2016 年起，集团自家品牌的优质加工水果产品继续获得市场的高度认可， 并获国家级机构颁授「中国罐头产品质量证明标志」的荣誉及资格，成为中国加工水果行业内能够在其产品贴上「零添加防腐剂」标志的首家水果加工商。



集团在2017 年分别被国际知名财经杂志《福布斯》评选为福布斯中国百强潜力上市公司及成为山东省临沂市荣获「2017 年度临沂市市长质量奖」荣誉的综合食品生产销售企业。集团全新自有研发及生产的纯水果休闲食品在2018 年也荣获中国国家知识产权局颁发「发明专利证书」。 集团及其「缤果时代」自家品牌于2019年分别被国家机构评为中国罐藏食品领先企业及领先品牌。



欲了解更多集团详情，请浏览集团网站 www.tianyuninternational.com 或 https://v.douyin.com/v2de9w/







May 4, 2020 17:27 HKT/SGT

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