Monday, 4 May 2020, 12:52 HKT/SGT Share: 九阳股份（002242）：一季度内销实现正增长 全年高质量发展可期

香港, 2020年5月4日 - (亚太商讯) - 年初突发的新冠肺炎疫情给社会经济按下了“暂停键”，一季度国内GDP同比下降6.8%，实现社会消费品零售总额78580亿元，同比下降19.0%。作为国民健康品牌的九阳股份（002242）也于近日发布了2020年一季度报告。公告显示，公司一季度共实现营业总收入17.02亿元，同比下降5.37%；实现归属于上市公司股东的净利润1.47亿元，同比下降9.91%。



公司表示，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验，公司及时调整了销售策略，在满足疫情防控要求的前提下，积极组织复工复产，克服了线下门店停业、春节线下推广活动取消、物流效率放缓等诸多不利因素，通过自建的新零售体系、系统化的全民直播体系等方式，努力实现了内销业务的正增长。



在做好疫情防控工作的同时，公司深知广大宅家网友对“乐趣”与“交流”的渴望，在线上发起了“宅居免疫大挑战”活动，足不出户，让网友们在有趣的互动体验中，把宅居创意美食“玩”成了热门话题，并创造了亿级以上的自媒体传播影响力。



3月，公司举办了首届“九阳直播购物节”活动，数千名线下导购员同时在线，7天共计组织进行了2万多场的直播。九阳LINE FRIENDS联名款三明治机登陆薇娅直播间，链接一出，上万台机器就被抢购一空，不少网友留言：“速度太快，根本抢不到!”



为了实现业务在线、用户在线、场景在线，公司搭建完成了系统化的直播体系，主要由明星网红、KOL（意见领袖）、KOC（意见消费者）组成，并在新零售和在线直播等领域展开系列探索与实践，线下门店导购团队也加入到了直播大军，努力为消费者打造一站式全品类、可视化、交互式的购物场景。



特殊时期，随着消费者对家电的健康属性越来越关注，“除菌消毒”、“提升免疫力”成为爆款产品的必备标签。公司也推出了一系列具备蒸汽杀菌功能的厨房小家电产品，如除菌率高达99.9%的小魔方洗碗机，做完饮品就会自己清洗、一键高温蒸汽除菌的不用手洗豆浆机、破壁机，甚至能给奶瓶消毒的无涂层蒸汽饭煲，可喷射120℃的高温蒸汽，杀菌率可达99.99%，除螨率则可达到100%的蒸汽杀菌拖把等，这些产品均受到消费者的热捧。其中，Shark蒸汽除菌拖把已连续10个月成为天猫蒸汽拖把行业TOP1，产品备受好评，甚至一度出现个别型号售罄的情况。



据悉，今年公司还将陆续推出更多适合新经济时代主力消费群体的新品，紧握产品和渠道两大主引擎，积极布局未来新经济和直播所带来的商业机会，主动迎合并满足消费者的新习惯和新要求，扎实推进数字化和裂变式新零售，全力培养新用户、吸引新粉丝、建立新渠道，打造适合公司自身发展的新零售运营模式。并继续积极拥抱运用5G移动互联，努力实现全面数字化转型，在社交电商、在线直播、O2O新零售等不同领域实现跨界运营，让品牌、产品、用户无缝联接。







May 4, 2020 12:52 HKT/SGT

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