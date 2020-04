Wednesday, 29 April 2020, 16:57 HKT/SGT Share:

来源 创科实业 就全球新型冠状病毒情况,创科实业公布最新业务发展概况

香港, 2020年4月29日 - (亚太商讯) - 以香港为基地的全球电动工具及地板护理公司创科实业有限公司(「创科实业」或「集团」)(香港联交所股份代号:669;美国 ADR:TTNDY)就全球新型冠状病毒情况,公布最新业务发展概况。



在得悉新型冠状病毒疫情爆发之初,创科实业的首要任务是确保员工的工作环境安全。集团一直谨慎遵从所有关于新型冠状病毒的各国和地区的安全规定。



虽然经历短时间的轻微影响,集团供应链目前运作良好。同时,为了符合新型冠状病毒相关之新规定,集团优良的产品开发系统亦已在迅速作出调整后全面投入运作。此外,我们在全球所有市场的销售及推广团队亦如常高效运作。



尽管新型冠状病毒疫情使营商环境充满挑战,我们乐见需求录得明显回升。DIY工具、户外园艺产品及地板护理产品销售均录得显著增长。MILWAUKEE专业分部销售在全球市场持续攀升,实在令人鼓舞。创科实业的另一个业务亮点,乃环球电子商贸业务录得强劲增长。我们一直与电子商贸客户紧密合作,把握市场迅速转移至网上销售及路边取货的趋势。以上各种正面因素均预示集团未来表现良好。



展望未来,创科实业将继续积极投放资源于开发市场瞩目的突破性新产品。我们的新产品亦将如期发布,当中包括革命性的MILWAUKEE MX FUEL充电式设备系统,而各业务单位亦将于二零二零年按计划推出一系列改变市场的崭新产品。



我们相信创科实业在行业中拥有独特的市场地位,使我们可以继续引领市场。集团拥有极度稳健的资产负债表,并维持严谨的固定及营运资金管理。与此同时,优秀的管理团队不仅带领集团在目前的困难时期取得成功,更带领集团继续向其全球领导地位及坐拥卓越财务优势的目标迈进。



关于创科实业

创立于一九八五年,并于一九九零年在香港联交所挂牌上市。创科实业乃是电动工具、户外园艺工具、地板护理产品及配件等充电式技术的全球领导者,专为消费者、专业人士及工业用家提供家居装修、建筑、维修、工业及基建业产品。集团专注于四大策略基础:强劲品牌、创新产品、优秀人才及卓越营运,以优化充电式技术为长远扩展的愿景。努力不懈追求产品创新的精神为集团全球增长策略,巩固集团的行业领导地位。创科实业旗下强大品牌组合包括 MILWAUKEE、AEG 及 RYOBI 电动工具、配件及手动工具、RYOBI 及HOMELITE 户外园艺工具、EMPIRE 绘图及计量产品,以及 HOOVER、ORECK、VAX 及 DIRT DEVIL 地板护理产品及器具。



创科实业乃恒生指數、富时发达市场指数及摩根士丹利资本国际(MSCI)所有国家全球指数之成份股之一。详情请浏览 www.ttigroup.com。



以上所有商标均为创科实业集团之商标(惟AEG及RYOBI除外)。AEG为AB Electrolux(publ.)之注册商标,集团获授权使用。RYOBI为Ryobi Limited 之注册商标,集团获授权使用。









