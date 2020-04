Wednesday, 29 April 2020, 16:33 HKT/SGT Share: 滨海投资引入中石化长城燃气为战略投资者 拥29.99%股权成第二大股东

香港, 2020年4月29日 - (亚太商讯) - 滨海投资有限公司(“滨海投资”或“公司”,股份代号:2886.HK)于2020年4月23日欣然宣布,公司作为发行人,与认购人中石化长城燃气投资有限公司(“长城燃气”)订立认购协议,认购人以每股1.33港元向该公司认购合共1.78亿股认购股份,相当于公司经配发及发行认购股份扩大后之已发行股本约13.14%。



同日,公司控股股东泰达香港置业有限公司(“泰达香港”)作为卖方,与买方长城燃气订立股份买卖协议,买方向卖方按出售价(与认购价相同)购买合共2.28亿股出售股份。相当于公司经配发及发行认购股份扩大后之已发行股本约16.85%。紧随认购事项及出售事项完成后,公司控股股东泰达香港持股35.43%,长城燃气持股29.99%,成为公司第二大股东。长城燃气是中国石化集团公司旗下从事天然气终端利用投资业务的唯一平台和全资子公司,主要投资范围包括但不限于天然气管道、天然气分布式能源、城市燃气等清洁能源项目的投资、运营。



公司认为,公司专注于建造燃气管道网络、燃气销售及安装服务,而中国石化及其附属公司则能获取石油及天然气资源。因此,预期透过引进长城燃气为本公司之战略投资者,双方将实现供应链协同效应。为进一步巩固业务合作,本公司可能与中国石化及╱或其附属公司作进一步磋商,并于日后订立进一步业务协议。



有关滨海投资有限公司(股份代号:2886.HK)

滨海投资有限公司主要于中国大陆投资建设和经营城市燃气管道网络,提供燃气工程施工及安装服务,供应及提供天然气,销售液化石油气。公司于2014年2月11日成功于香港联合交易所转主板上市,股票代号“2886”,天津市大型国有企业天津泰达投资控股有限公司为滨海投资之控股股东。公司坚持以中国国策为先,为工、商业用户和城市居民提供洁净能源,一直致力于开拓大陆城市燃气市场,是最早介入中国城市公用事业的外资企业之一。滨海投资凭借长期的行业经验、安全可靠的服务质量和专业知识,以及与地方政府的密切关系,燃气业务发展已分布全国七省和两直辖市。依托于环渤海经济中心城市——“天津”的良好资源优势,凭借滨海新区的高速发展,公司以崭新的面貌融入滨海新区的发展大潮之中,做强燃气主业,扩大自身规模。欲了解更多有关公司的信息,请浏览公司网站http://www.binhaiinv.com/。





