中国透云举行盛大动土奠基仪式 打造全球首座莱茵衣藻工厂

香港, 2020年4月27日 - (亚太商讯) - 从事包装产品设计、研发、生产及销售,并为中国快速消费品行业提供产品包装上的二维码以及商务智能信息技术解决方案的市场领导者中国透云科技集团(「中国透云」,连同其附属公司统称为「集团」;股份代号:1332),日前(4月23日)假集团位于山西长治市潞城区的莱茵衣藻生产基地举行动土奠基仪式,庆祝项目正式启动。奠基仪式成功邀得区委常委兼常务副区长冯丽华亲临主持,联同潞城区区委书记秦苏良、区委副书记兼区长郭强、潞城经济技术开发区主任王敏以及中国透云一众管理层,共同见证全球首座莱茵衣藻工厂落户潞城,标志着中国透云的业务发展迈向新里程。



中国透云首座莱茵衣藻工厂动工奠基仪式在山西长治市潞城区隆重举行,象征集团全力支持加速推进国内经济高质量转型发展。



众官员及集团代表为莱茵衣藻工厂破土动工。



中国透云的莱茵衣藻生产基地位于潞城潞华街道西村,占地186亩,毗邻长邯高速潞城收费站和国道207线,交通便利,区位优势明显。集团预计为此工厂建设项目投资三亿元人民币,预期于2021年首季度末开始投产。



中国透云主席王亮表示﹕「集团十分欣喜早前与美国著名莱茵衣藻公司订立协议,将此项专利生产技术引入中国,并得到山西政府大力支持,合作建设全球首座莱茵衣藻工厂。莱茵衣藻技术在医学、酶制剂、食品方面具广泛应用;其采用先进的发酵专利技术,具占地少、产量高、产品健康及功能显著等优势。随着人们对健康意识提高,在国内生产莱茵衣藻粉及相关产品让我们为国家加速推进经济高质量转型发展项目建设作出一番贡献。我们预期工厂于明年投产后,每年生产高达4000吨衣藻粉,将每年为集团带来约十亿元人民币的可观收入。新工厂的建立有助推动集团发挥优势,提升在市场的综合竞争力,同时有助潞城区面对疫情逆势而上。」



山西政府代表期望莱茵衣藻生产基地的成功,将能为国家的工医药、生物制药及食品加工产业打下稳固基础,完善现代化产业体系并提供强而有力的支持。潞城区未来将围绕十大产业集群作招商引资,积极搭建园区承载、技术支撑、企业孵化、金融服务等平台,加快引进培育一批贡献率高、前景广阔的企划。



中国透云于本年初与Triton Algae Innovations, Ltd.(Triton)订立一份扩大规模计划及特许协议,许可集团利用Triton发明的醋酸盐发酵工艺及其筛选的莱茵衣藻藻种进行大规模生产项目。集团随后于二月与山西省长治市潞城区人民政府订立莱茵衣藻项目合作协议书,合作建设莱茵衣藻粉及相关产品的生产设施,而山西政府会为集团提供有关设施的土地使用权及推动相关设施的建设。集团将善用国家及地方政府的支持,努力发展全面的莱茵衣藻生产设施,为股东带来更大回报。



关于中国透云科技集团有限公司

中国透云科技集团有限公司(股份代号:1332)主要从事包装产品设计、研发、生产及销售,同时也是向中国快速消费品提供产品包装上的二维码以及商务智能信息技术解决方案的市场领导者。集团扎根传统包装业务逾二十载,在香港以及广东多地设有办公室及制造车间,目前为众多世界知名品牌提供专业包装设计及制造服务,拥有长期稳定的客户群。



如欲查询更多数据,请浏览集团网页:http://chinatouyun.com.hk/zh-hant/。







