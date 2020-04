Friday, 24 April 2020, 18:21 HKT/SGT Share: 研发强劲无惧竞争 康方生物后发制人底气足

香港, 2020年4月24日 - (亚太商讯) - 由于新冠病毒的出现,医疗板块很可能成为贯穿2020年的投资主线。疫情重新塑造了人们对健康的认知,也为整个医疗板块的发展带来了巨大机会。2020年注定是医疗企业的高光之年,创新药企业更是备受资本青睐,最近上市的生物科技股都表现不错。2019年12月上市的康宁杰瑞(9966.HK)和2020年3月上市的诺诚健华(9969.HK)上市第一天都高出招股价不少,而且两者股价均趋势上扬,迄今康宁杰瑞高出招股价近70%,诺诚健华高出招股价约50%。可谓老火煲靓汤,越炖越有。



作为国内临床阶段生物制药企业的后起之秀,康方生物(9926.HK)主攻肿瘤、免疫及其他治疗领域。公司已于4月17日在港交所完成招股,初步已录得638倍超额认购;冻结资金近1650亿港元,有望成为2020年港股冻资王,且为港股18A生物医药上市公司中冻资金额最大的公司。据悉,公司以招股价上限16.18港元定价,是次融资额逾3亿美金,有望成为2020年港股冻资融资双料王。



凭借强劲的研发和生产实力,康方生物一直是资本宠儿,此前公司已经过4轮融资,其中,国内著名国字号投资基金深创投全程跟随参与了每一轮融资。香港嘉华集团旗下私人公司作为投资主体也在 IPO前一轮融资入股康方生物,坚定看好国内医疗健康领域的发展,也表现了对康方生物的认可。据悉,康方生物上市前基石投资者大牌云集,合共认购约1.63亿美元股份,由世界顶级长线基金富达基金(Fidelity)和专业医疗投资基金清池资本(Lake Bleu)领衔,阵容之强可以说是近年之最。未来,藉助上市后更充足资金的帮助下,康方生物将继续加强产品的研发及商业化,以在行业竞争中突出重围。



PD-1单抗药后发优势明显



根据招股书披露,康方生物主力产品之一是自主研发的PD-1单抗药penpulimab(AK105),该产品是临床开发后期、具差异化且可能是同类最佳的PD-1单克隆抗体候选药物。目前,国内有6种获批的PD-1疗法,涉及获批准药物的89项使用PD-1抗体疗法治疗多种适应症的III期临床试验正在进行。



尽管在国内PD-1竞争已是红海,但康方生物仍有十足的底气突出重围。由于AK105移除不良的可结晶(Fc)受体介导效用功能,其有别于所有目前市面上销售的PD-1抗体。这区别让AK105于迄今的临床试验中证明其实现的强大疗效和安全性,亦使康方生物的AK105获得行业广泛认可。



针对大适应症的注册阶段PD-1抗体候选药物AK105,得到了中国生物制药合作下的开发和商业化伙伴关系的支持。AK105不仅是中国生物制药唯一可用于开发基于PD-1的单一疗法的PD-1抗体,还是与正大天晴的安罗替尼联用的联合疗法PD-1抗体。



康方生物已经在澳洲和中国启动七项针对AK105的临床研究,包括正在中国进行专注于安罗替尼联合试验的五项注册试验。根据目前的临床开发计划,预计将于2020年中在中国提交 (AK105)治疗复发性或难治性经典型霍奇金淋巴瘤的首次NDA。公司已分别于2018年3月及4月获得FDA针对评估AK105的两项IND批准。



产品线丰富双抗全球领先



康方生物具备强大的研发实力,其自主开发的ACE平台涵盖了全面的药物发现和开发功能。康方生物还具有符合NMPA、FDA及EMA监管的国际GMP标准的强大内部生产能力,过去四年成功生产了9种临床阶段的抗体候选药物,并于2016年建立了华南地区第一家采用具有中央控制系统的GEFlexFactory技术的生物制剂生产设施。基于自身的ACE平台,康方生物开发出中国最丰富、最多样化的创新抗体药物在研管线之一,涉及20多个药物开发项目。



除了优势明显的AK105,公司自主研发的AK104双抗产品更是全球领先。AK104是一种新一代潜在首创人源四聚体双特异性抗体候选药物,在肿瘤微环境中的T细胞的结合亲和力高于在外周位点的结合亲和力,同时相对降低的活化T细胞攻击外周位点健康组织的倾向,具有更高的临床安全性。此外,康方生物亦以高达2亿美元的总代价将全自主发现的CTLA-4单克隆抗体候选药物AK107的权限授予默沙东,从而成为中国第一家向全球领先制药公司对外授权使用完全自主研发的单克隆抗体的生物技术公司。



凭借过硬的实力与出色的产品,康方生物迅速在创新药市场站稳脚跟,自公司成立以来就一直备受各界实力强大的基金支持,顶级资本与大牌投资人云集,康方生物的未来值得看高一线。创新药企业一直都是港股市场的「香饽饽」,于港交所上市后,康方生物有望获得充裕的资本支持,从而进一步扩充自身实力,展现出后发制人的「狠劲」。







