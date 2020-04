Thursday, 23 April 2020, 16:30 HKT/SGT Share: 康方生物连获大基金青睐 香港嘉华集团入股

香港, 2020年4月23日 - (亚太商讯) - 新冠疫情在全球肆虐,人们的健康意识得以增强,生物制药公司受到众多资本的追逐。于17日中午截止公开发售的生物医药技术公司康方生物(9926)再现市场热捧,其初步已录得逾600多倍超额认购;冻结资金1665亿港元,有望成为2020年港股冻资融资双料王。



康方生物成立以来备受大基金关注,不仅国字号投资基金深创投全程跟随,更在IPO前一轮获香港嘉华集团旗下相关基金入股,令人遐思香港嘉华集团有意借康方生物这只“金鸡”收医疗健康领域的“金蛋”,为康方生物后市更添利好因素。



股东多元基石投资者强力 香港嘉华集团入局后市价值看涨



康方生物出色的研发技术和基本面获得行业的广泛认可,更吸引众多资本竞相追逐。基石投资者大牌云集,由世界顶级长线基金富达基金(Fidelity)和专业医疗投资基金清池资本(Lake Bleu)领衔,奥博资本(OrbiMed)、博裕资本(Boyu Capital)、Hudson Bay等国际大牌基金共同参与,阵容之强,可以说是近年之最。



值得一提的是,香港嘉华集团旗下相关基金亦在IPO前一轮融资入股康方生物,这意味着香港嘉华集团在医疗健康领域进行了发力和对康方生物实力的认可,更令人憧憬康方生物的后市价值和未来发展。



成立8年以来,康方生物共进行了四轮融资。在此期间,国内著名的国字号投资基金深创投全程参与了每一轮融资,大牌基金为康方生物“保驾护航”。估值方面,康方生物2015年A轮融资后估值为3.30亿元,D轮融资后估值为8.36亿美元,康方生物以其扎实的执行力和资产质量为投资人带来了丰厚的回报。



最近上市的生物科技股都表现不错。2019年12月上市的康宁杰瑞和2020年3月上市的诺诚健华上市首日分别比招股价涨逾30%、9%,且接下几个月都稳步上扬,迄今康宁杰瑞比招股价高出近70%,诺诚健华上市近两个月,比招股价高出约50%。可谓老火煲靓汤,越炖越有。康方生物在上市后,股价也亦值得期待。



获得行业广泛认可 研产销优势明显



康方生物在研发领域优势明显,其全方位探索平台(“ACE平台”),涵盖了全面的药物发现和开发功能,包括靶点验证、抗体发现与开发、CMC和符合GMP要求生产。通过自身的ACE平台,康方生物开发出中国最丰富、最多样化的创新抗体药物在研管线之一,涉及20多个药物开发项目,包括12个处于临床阶段开发的抗体,6个双特异性抗体(两个处于临床阶段)及4个获得FDA的IND批准的抗体。



康方生物具有符合NMPA、FDA及EMA监管的国际GMP标准的强大内部生产能力,过去四年成功生产了9种临床阶段的抗体候选药物。目前公司在广州兴建总共可容纳40000升的生物反应器,其中一期总计约容纳16000升的生物反应器,预期2020年底前完成安装及投入营运。



康方生物与中国生物制药(1177.HK)的附属公司正大天晴合作,利用其约12,000名销售人员推动PD-1抗体候选药物(penpulimab (AK105))的商业化进程。此外,康方生物是中国第一家向全球领先制药公司对外授权使用完全自主研发的单克隆抗体的生物技术公司,向默沙东对外授权使用CTLA-4抗体(AK107),总代价高达2亿美元。



中国癌症患者人口占全球近四分之一,在庞大患者群体及临床资源方面为开发生物制剂提供绝佳的机遇。根据弗若斯特沙利文报告,中国肿瘤免疫治疗法市场规模预计到2023年将达124亿美元,期间复合年增长率高达112.2%。作为国内领先的创新药企业,上市后的康方生物有望借势打通研产销,在肿瘤治疗领域取得重要进展,达到快速发展的战略目的。







Apr 23, 2020

