Wednesday, 22 April 2020, 17:10 HKT/SGT Share: 中汇集团（0382. HK）公布2020财年中期业绩 净利润同比大增约61.1%至约人民币1.471亿元

中期每股派息4.9港仙

业绩增长高于盈喜公告指引

香港, 2020年4月22日 - (亚太商讯) - 中汇集团控股有限公司（「中汇集团」或「本集团」，股份代号：0382.HK）公布截至2020年2月29日止六个月（「报告期内」）未经审计之2020财年中期业绩。报告期内，本集团共运营4所学校，即于中国粤港澳大湾区（「大湾区」）运营广东财经大学华商学院（「华商学院」）及广州华商职业学院（「华商职业学院」），于澳大利亚运营一家民办教育机构澳洲国际商学院，及于报告期内新收购新加坡民办教育机构NYU Language School。



（香港办事处）左起：首席财务官兼公司秘书黄成满先生、执行董事兼董事会主席廖榕就先生、执行董事兼首席执行官廖伊曼女士、企业融资与投资者关系部总监印国庭先生



（广州总部）首席运营官刘文琦女士



业绩亮点 （截至2020年2月29日止六个月未经审计之财务数据）

- 在校学生人数同比增加8.0%至35,300人

- 华商学院平均学费同比增长11.3%至人民币24,315元

- 华商职业学院平均学费同比增长3.4%至人民币15,573元

- 收入同比增长约18.9%至约人民币4.183亿元

- 毛利同比增长约23.3%至约人民币2.041亿元

- 毛利率同比提升1.8个百分点至48.8%

- 经调整净利润1同比增长约35.4%至约人民币1.508亿元

- 经调整净利润率同比提升4.4个百分点至36.1%

- 净利润2同比增长约61.1%至约人民币1.471亿元

- 净利润率同比提升9.2个百分点至35.2%

- 中期每股股息4.9港仙

注：（1）经调整净利润是包括了三项一次性的调整的净利润：1）汇兑损益（2020财年中期：亏损人民币2,364,000元；2019财年中期：收益人民币565,000元）；2）有关员工激励股权及股份计划的股份为基础的付款（2020财年中期：人民币1,345,000元；2019财年中期：无）；3）上市开支（2020财年中期：无；2019财年中期：人民币20,710,000元）（2）为持续经营业务所得利润



于报告期内，本集团的业绩录得显著增长：在校学生人数同比增加8.0%至35,300人；华商学院平均学费同比增长11.3%至人民币24,315元，华商职业学院平均学费同比增长3.4%至人民币15,573元；收入同比增长约18.9%至约人民币4.183亿元；毛利同比增长约23.3%至约人民币2.041亿元，毛利率同比提升1.8个百分点至48.8%；经调整净利润同比增长约35.4%至约人民币1.508亿元，经调整净利润率同比提升4.4个百分点至36.1%；净利润同比增长约61.1%至约人民币1.471亿元，净利润率同比提升9.2个百分点至35.2%；本集团董事会厘定派发中期每股股息4.9港仙。



运营回顾



华商学院于报告期内，在校友会2020年独立学院排名中位列全国第29位，较去年提升了6位，办学层次为「中国高水平独立学院」。华商学院于报告期内共开设37门本科课程，包括新增税收学、化妆品科学与技术及中药学3个专业。按2019/2020学年入学人数计，华商学院的五大专业为会计、英语、国际经济与贸易、金融工程及中国文学，其中，会计学和新闻学分别为「广东省特色重点学科」和「广东省高校重点培育学科」，且均被纳为「广东省一流本科专业建设点」。2019/2020学年，华商学院的文科分数线超过广东省文科分数线31分，理科分数线超过广东省理科分数线28分。于报告期内，华商学院的在校学生人数为24,110名，同比增加6.5%，其在校学生平均学费为人民币24,315元，同比增长11.3%。



华商职业学院于报告期内共开设44项专科学历课程，包括新增医学美容技术、健康管理、市内艺术设计及汽车电子技术等10个专业，其中，旅游专业及酒店管理专业被广东省教育厅评定为「重点建设学科」之一。于报告期内，华商职业学院在校学生人数为10,661人，同比增加11.8%，其在校学生平均学费为人民币15,573元，同比增长3.4%。



澳洲国际商学院提供职业教育课程和非学历短期课程，于报告期内共开设22项培训课程，该等课程分为五大类：口译、英语、商业会计、信息技术及儿童保育和小区服务课程。学生在完成所有相关计划规定的课程后，可获得澳洲国际商学院颁发且经相关培训机构（如National Accreditation Authority for Translators and Interpreters）承认或认可的证书，或文凭或高级文凭。于报告期内，澳洲国际商学院有506名在校学生。



本集团于报告期内收购新加坡民办教育机构NYU Language School。该学校成立于1991年，拥有新加坡教育部门EduTrust的权威认证，为新加坡当地学生以及国际学生提供长短期语言培训课程及各类新加坡学校入学预备课程，具有提供国际认可课程资质，以及在新加坡招收本地学生和海外留学生的资质。本集团在现有NYU Language School基础上开拓了新加坡新校址，新校址位于市中心区域，地理位置优越，交通便利，周边大学林立，如新加坡国立大学及南洋艺术学院等高等院校皆可短时间内到达。新校址预计于2020年第二季度投入使用，届时将陆续加入新的教学内容，如集团的「环球嵌入式教学计划」将持续为中国华商学生增设海外短期课程（如艺术类、园林设计类等课程）。本集团于2019年12月收购NYU Language School后直至报告期末的在校学生人数为23名。



业务进展及展望



于报告期内，本集团经历全球爆发的2019新型冠状病毒肺炎疫情（「疫情」）。疫情对本集团所处的高等教育行业影响甚微，旗下院校华商学院和华商职业学院于2020年3月初如期开学。本集团贯彻国家「停课不停学」方针，积极安排学生上课由线下转为在线，在线教学进展顺利。除此之外，本集团的「华商E家」APP在应对此次疫情期间充分凸显了优势，在互联网辅助教学、教职工及学生管理服务、教职工及学生生活等方面，都提供了各项便捷服务。本集团也将抓紧此次在线教学的机会，着眼未来，不断发现、发掘典型案例，为在线教学改革打下基础。展望未来，本集团将持续强化主营业务并大力发展职业教育培训业务，不断优化本集团的教育服务质量，提升整体运营水平并实现以多样化模式带来更高盈利能力：



持续强化主营业务：



提升办学条件 积极增加教学资源



四会新校区：四会新校区将如期于2020年9月投入运营，该新校区面积约为533,300平方米（800亩），可容纳学生约16,000人，预计在校学生总数每年将录得不少于3,000人的净增。



原有增城校区：华商科技中心和华商国际会议中心目前均按照原有进度于增城校区进行工程建造。科技中心主要用于相关教学活动；国际会议中心主要用于举行行业或校企会议、举办学术活动和实践培训等。



丰富多元化教育服务



深圳新布点：深圳办学点位于深圳市南山区万象天地商圈，预计于2020年第二季度投入运营。该办学点主要用作高端职业证书培训及考试（如金融科技师资格证书、大数据╱人工智能类证书及相关特许秘书公会资格证书等培训及考试）、高端商务活动和学术沙龙、创新创业基地╱孵化器、课外实践基地、就业实习技能培训等。我们将会视其为境内外的窗口，承载起粤港澳大湾区的高端职业教育培训业务。



优化课程



与商汤达成全面战略合作：本集团于2019年11月12日与全球领先的人工智能平台公司商汤集团有限公司签署全面战略合作协议，合作内容包括开展人工智能课程，包括为华商学院和华商职业学院全校学生提供通识课，以及为华商学院和华商职业学院数据科学学院学生提供专业课； 与院校优势学科结合培养复合型人才。集团计划于2020/2021学年开始相关课程的授课。



与西南政法大学合作：本集团于2019年12月31日与位于中国重庆的西南政法大学签订了关于合作成立西政华商学院之合作协议，双方合作开展联合学士学位培养，即商科+法学双学位课程复合型人才。集团预计该双学位课程的学费将有比较可观的增幅。



与金蝶集团达成全面战略合作：本集团于2020年3月12日与亚太区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供货商金蝶软件（中国）有限公司签署全面战略合作协议。双方携手全力推动产教融合，藉此培养适应企业数字化管理的复合型应用型人才。



拓展国际网络 优化教学服务质量



新加坡新校址：本集团在现有NYU Language School基础上开拓了新加坡新校址，预计于2020年第二季度投入运营。该新校址位于市中心区域，交通便利，周边大学林立，如新加坡国立大学及南洋艺术学院等高等院校。届时，新校址的教学内容在提供长短期语言培训课程及语言预科课程之外，还能提供大专学历课程及运营其他高校的本科和硕士课程，以及各类非学历职业教育职业培训课程和创新创业类课程。



伦敦新校区：本集团正在推进伦敦新校区的相关筹备工作，其中，软件方面如申请牌照等工作一直在持续进行，但硬件方面因为疫情的原因，本集团管理层决定暂缓，争取在适当的时间进一步积极落实。截至目前，本集团对筹备伦敦新校区还未有很多投入。



大力发展职业教育培训业务：



本集团的职业教育培训业务在国家鼓励于职业院校、应用型本科高校启动学历证书职业技能等级证书制度试点，即「1+X」证书制度的背景下持续扩大。



职业教育培训业务是本集团的高增长与高毛利率业务，因此其将成为本集团新的收入增长点。本集团预计2019/2020财年此版块业务的收入将同比增加约50%以上（2018/2019财年约人民币900万元），同时其毛利率将超过主营业务的毛利率（主营业务毛利率：2018/2019财年约48.6%）。本集团于报告期内发展职业教育培训业务的举措如下：



本集团积极与行业领先机构╱学校合作展开国内外高端职业教育培训课程：包括与商汤合作开发人工智能相关课程（预计于2020年第二季度开始）；与金蝶集团合作开发企业数字化管理人才相关课程（预计于2020年第二季度开始）；及与西南政法大学合作结合海外教育资源开展法学类职业培训项目（预计于2020/2021学年开始）;



本集团于增城校区已有较为丰富的课程：如CFA、初级会计师、计算器等级、教师资格证、英语四六级、雅思等职业资格证书培训课程；



本集团不断推进增城校区继续教育学院成人教育：预计成人教育的收入贡献将于2020/2021学年及之后日益凸显。



中汇集团控股有限公司执行董事兼董事会主席廖榕就表示：「受惠于国家对教育行业的支持及大湾区天然的人口红利，中汇集团以为『大湾区培养专业人才』的定位清晰。我们2020财年中期业绩理想，并且超越了盈喜公告30%的指引。在疫情之下，这份业绩更是难能可贵，也是一份惊喜。我们一直以来高度重视股东的利益，此次中期派息是自上市后首个完整的半年度派息，分红比率维持了2019年报中披露的30%。由于中汇集团是于2019年7月16日上市，第一次派息是在2019财年即截至2019年8月31日止，故第一次的派息仅为大约1个半月时间区间的股息，即每股1港仙，而这次中期派息达4.9港仙。我们力争维持良好业绩、业绩增长及稳定派息，以回馈股东对我们的长期支持。」



关于中汇集团控股有限公司

中汇集团控股有限公司（「中汇集团」或「本集团」，股份代号：0382.HK）为大湾区最大的民办商科高等教育集团（按2017/2018学年商务专业总入学人数计），及教育行业中拓展国际市场的早期先行者。截至2020年2月29日止，本集团的在校学生人数为35,300名。于中国，中汇集团目前于广东省营运两家中国民办高等教育机构，即华商学院及华商职业学院，以商务课程（如会计、金融、经济学及商务英语）为课程设置战略重点，以帮助学生在毕业时获得就业前景，把握大湾区涌现出的就业机会。于海外，本集团于澳大利亚运营一家经ASQA许可的民办职业教育机构，即澳洲国际商学院，提供职业教育课程和其他非学历短期课程。本集团亦于2019年12月收购了一间经新加坡教育部EduTrust权威认证的民办教育机构NYU Language School，并在该校的基础上开拓了新加坡新校区。新加坡新校址预计于2020年第二季度开始投入运营，具有提供国际认可课程资质，以及在新加坡招收本地学生和海外留学生的资质。







Apr 22, 2020 17:10 HKT/SGT

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