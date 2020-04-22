Wednesday, 22 April 2020, 16:35 HKT/SGT Share: 康方生物冻资1665亿跻身 "冻资王" 研发强市场热超购639倍

香港, 2020年4月22日 - (亚太商讯) - 近年来，中国生物制剂市场快速增长，预计从2018年到2023年，复合年增长率将达到19.6%。2020年港股市场上生科股表现亮眼，有突破性产品的生科股受到投资者的追捧。



广东省中山市康方生物公司大楼



康方生物科技(开曼)有限公司（简称 “康方生物”）（9926.HK）拥有强劲创新能力及丰富创新药物，将于4月24日在港交所主板上市。市场消息显示康方生物受热捧，初步已录得逾639倍超额认购，冻资金额1665亿港元，有望成为2020年港股冻资王，且为港股18A生物医药上市公司中冻资金额最大的公司。康方生物以招股价上限定价16.18港元，融资金额逾3亿美元，料成为2020年港股集资第一名。



全方位研发实力获大基金认可 上市前九大基石投资者入局

康方生物的研发创新高效且具有突破性，开发出中国最丰富的创新抗体药物在研管线之一，涉及20多个药物开发项目，包括12个处于临床阶段开发的抗体，6个双特异性抗体（两个处于临床阶段）及4个获得FDA的IND批准的抗体。



康方生物丰富的创新抗体药物在研管线源于其全方位探索平台（“ACE平台”），该平台涵盖全方位的现代生物药发现及开发能力和工艺，包括全方位的内部药物发现和开发平台、工艺开发平台、“TETRABODY”技术平台。凭借着三个平台，康方生物的产品管线不断丰富，克服在开发和生产双特异性抗体中遇到的三项反复发生的CMC难题。



康方生物自成立以来，就凭借创新能力备受各界实力强大的基金支持，国内著名的国字号风投基金深创投参与了每一轮融资。香港嘉华集团旗下私人公司作为投资主体也在 IPO前一轮融资入股康方生物，坚定看好国内医疗健康领域的发展，也表现了对康方生物的认可。



据悉，康方生物上市前引入9个基石投资者，合共认购约1.63亿美元股份，投资人大牌云集，由世界顶级长线基金富达基金(Fidelity)和专业医疗投资基金清池资本(Lake Bleu)领衔，奥博资本(OrbiMed)、博裕资本(Boyu Capital)、Hudson Bay等国际大牌基金共同参与，阵容之强，可以说是近年生科股之最。



创新抗体药物丰富 核心产品市场化进程加快

在康方生物产品线的众多创新抗体药物中，核心候选药物AK104 (PD-1/CTLA-4)、penpulimab (AK105) (PD-1)等已获得了多个专利及专利申请，包括4项获授的中国专利、4项待批准的中国专利申请、1项获批准的美国专利、2项待批准的美国专利申请、3项待批准的PCT申请及30项其他司法管辖区的专利申请。



康方生物的四种核心候选药物市场化进程也在快速进行。AK104是康方生物潜在首创的PD-1/CTLA-4双特异性抗体，在澳洲进行人类首次Ia/Ib期研究后，现正在中国进行针对多种肿瘤类型的Ib/II期及II期研究。



Penpulimab (AK105)是康方生物差异化的潜在同类最佳的PD-1单克隆抗体。康方生物已经在澳洲和中国启动七项针对penpulimab (AK105)的临床研究，预计将于2020年中在中国提交penpulimab(AK105)治疗复发性或难治性经典型霍奇金淋巴瘤的首次新药申请。康方生物已为AK105的商业化做好铺垫，与中国生物制药（股份代号 ：1177）旗下主要子公司正大天晴建立合作伙伴关系以共同开发及商业化penpulimab (AK105)。



成功登陆资本市场，康方生物将继续加强产品的研发及商业化，为其占领市场提速。而产品商业化的快速推进，有望进一步推高其资本市场表现。综合来看，最近上市的生物科技股都表现不错。2019年12月上市的康宁杰瑞和2020年3月上市的诺诚健华上市第一天都高出招股价不少，而且接下几个月都稳步上扬，迄今康宁杰瑞比招股价高出近70%，诺诚健华上市近两个月，比招股价高出约50%。可谓老火煲靓汤，越炖越有，康方生物的后市更加值得期待。







Apr 22, 2020 16:35 HKT/SGT

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