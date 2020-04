Wednesday, 22 April 2020, 09:53 HKT/SGT Share: 兴业银行未来5年提供200亿意向融资 支持福建省水利项目建设

香港, 2020年4月22日 - (亚太商讯) - 4月21日,兴业银行与福建省水利厅在福州签署战略合作框架协议,当天该行福州分行与福建省水利投资开发集团有限公司同场签订战略合作协议。



根据协议,兴业银行与福建省水利厅将在防洪安全、供水保障、水生态修复、水利数字化等水利补短板项目领域加强全面合作,兴业银行将在未来五年向福建省水利项目建设提供200亿元意向性融资额度,同时优先将水利有关项目列入信贷支持规划和年度信贷投放计划,为水利重点项目建立“信贷合作快速通道”,优先评审优先审批,积极提供多元化绿色金融服务。



据了解,2019年福建省水利投资407.6亿元,规模位居全国前列,635个重大水利工程加快实施,城乡供水一体化试点全面铺开,深入推进河湖长制,河湖健康状况不断完善,全省12条主要河流Ⅰ~Ⅲ类优良水质比例为96.5%,同比提高0.7个百分点。



作为国内绿色金融先行者,兴业银行发挥总部优势和绿色金融专业优势,在推动福建水利高质量发展中发挥了主力军作用。该行自2013年起就开始布局水污染治理领域,率先推出了水资源利用和保护综合解决方案,并将福建省水利建设作为重点支持领域,持续加大投入。多年来,兴业银行围绕福建省生态文明试验区建设,综合运用绿色信贷、绿色债券、福建技改基金等多元化融资方式支持福建水利建设和水资源利用保护。截至2019年末,兴业银行在福建省内累计投放绿色融资近1300亿元,其中,涉水项目融资513.28亿元。



兴业银行香港分行成立于2014年,是集团首家境外机构。遵循总行“通向海外的窗口、业务创新的平台、人才培养的基地”战略定位,立足香港,连接两地,面向全球,为广大客户提供专业、优质、全面的金融服务方案。同时,香港分行积极配合总行的绿色金融发展理念,是香港金融绿色协会(HKGFA)银行组的联系主席,亦是香港金管局的绿色及可持续发展银行工作小组成员。2018年,兴业银行正式发行首支境外绿色金融债券,同期发行有美元和欧元两个品种,并首次尝试欧洲市场正式交易路演。2019年3月25日,兴业银行香港分行正式获颁香港品质保证局“绿色金融认证计划”的债券发行前阶段证书,成为该计划获认证的发行机构之一。



兴业银行表示,将以本次签约为契机,举绿色金融集团之力做好“水文章”,使绿色成为生活的主旋律,守住绿水青山,堆起金山银山,为有效控制全球温室气体排放量,将本世纪全球平均气温上升幅度控制在2摄氏度而不懈努力。





