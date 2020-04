Monday, 20 April 2020, 14:27 HKT/SGT Share: 大发地产打造首个交互式在线品牌发布会 焕新中国式悦生活,悦居体系全新升级

香港, 2020年4月20日 - (亚太商讯) - 大发地产集团有限公司(「本公司」, 连同其子公司,统称「本集团」)首个交互式的在线品牌发布会「热爱·无界」——大发地产品牌暨悦爱小区全球发布盛典于4月17日盛大启幕。



大发地产执行董事兼首席执行官廖鲁江先生发布2020年品牌战略



全面升级产品体系,打造「全时全龄悦居住区」——24悦爱小区



全新四大产品线,焕新悦爱生活







交互式故事体验 为热爱首次呈现

当城市化进程高速发展,现代人越来越重视人与人之间的情感联系,大发地产关注现代人对居住的精神需求,将品牌主张融入产品,以热爱探索美好人居。本集团首次采用交互式在线传播的方式,将企业24载履历与24时序的维度、24时间的刻度、24自然节律的变化以故事化的形式加载,以游戏互动承接产品内容,为观者带来交互式的故事体验。



大发地产24载 以热爱贯穿始终

发布会上大发地产执行董事兼首席执行官廖鲁江先生分享了大发地产「1+5+X」深耕长三角的战略布局,大发地产对土地的精研、对城市的热爱收到了市场的良好回馈、客户的热烈反响以及投资人的高度认可。在过去的一年中,本集团营收利润增速强劲,营业收入同比增长24%,净利润同比增长23%;业绩突破再创新高,2019年合约销售额实现复合增长126%,合约销售面积复合增长120%;持有总现金大幅增长117%,资金充裕;净资产负债率同比大幅下降29个百分点,财务稳健。



24悦爱小区 用热爱凝练时间

用热爱凝练时间浓度,更进一步创造出空间密度和情感热度,大发地产将对时间、空间、情感的理解融入到产品中,将「8大悦情景体系」升级为「4大悦居体系」,24H聚乐部(小区生活系统)、24节气能量环(小区健康系统)、24℃甄爱家(家庭时光系统)、24K金管家(小区智慧服务),打造「全时全龄悦居住区」——24悦爱小区。



本集团将对城市的热爱,倾注于对每一块土地的精研,在笃定前行的路上,始终坚持产品标准化、不断自我进化,秉承着为「为生活而创造」的理念,倾力打造中国式「悦」生活。



升级四大产品线 焕新悦爱生活

大发地产始终将产品力,作为企业快速发展的主引擎。2020年,本集团秉承「创造为热爱」的品牌主张,用热爱凝练时间的浓度,创造空间的密度,聚合情感的热度,升级四大产品线,焕新悦爱生活。



悦,是生命状态的圆满,是中国式美好生活要素的总和。从地产开发商到「悦居生活服务商」,大发地产践行美好人居的初心从未停下脚步。



关于大发地产集团有限公司

成立于1996年,大发地产总部位于上海,为深耕长三角地区的房地产开发商,专注于住宅物业开发及销售。集团多年来积极践行「为生活而创造」的品牌定位,秉承「诚信创新、追求卓越」的经营理念,通过开发打造精品楼盘项目,旨在为客户提供优质物业及创造特定生活场景。截止到2019年12月31日,已成功布局全国29个城市共计69个项目,其中62个项目位于长三角地区。作为「悦居生活服务商」,大发地产凭借24年来丰富的行业经验、卓越的产品质量及产品组合,已建立品牌美誉,未来将继续以建设都市美好生活,提高人居质量为目标,致力引领城市居民生活质量。







Apr 20, 2020 14:27 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network