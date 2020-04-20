Monday, 20 April 2020, 08:25 HKT/SGT Share: 国美零售向拼多多发行可换股债券 换股价每股1.215港元 溢价率逾66%

香港, 2020年4月20日 - (亚太商讯) - 国美 (493.HK)于2020年4月17日与Pinduoduo(拼多多，纳斯达克全球精选市场上市代号：PDD)的全资附属公司香港胡桃街有限公司订立总值2亿美元之3年期5%息率之可换股债券认购协议。据此，初步股份转换价为每股股份1.215港元，分别较公司股份于2020年4月17日香港联交所报之收市价及于截至2020年4月16日前五个连续交易日之平均收市价溢价66.44%及68.75%。



与此同时，国美亦与拼多多旗下的上海寻梦订立战略合作协议，就产品采购及销售、资源合作及支持、联合市场推广及其他服务开展战略合作。国美相信通过上述各方面的深化合作，将可实现双方优势资源共享，持续拓展线上线下融合的新零售模式，并藉此进一步加速全国小区零售营销布局，抓紧新消费模式下社交电商平台赋能线下门店转型发展的机遇，发挥更为巨大的协同效益。



持续深化「家•生活」战略 全方位打造零售新生态

国美在2018年开启了与拼多多的第一次「牵手」，随后双方展开了多方位的合作，包括各类型的营销推广等；在物流端，国美安迅物流也与拼多多达成合作，助力其提高在中大件商品物流运输领域的能力。通过不断的深度探索，稳步实现了多维度的用户增值服务合作，并逐渐覆盖包括家居整体方案、服务解决和供应链输出等不同领域的业务。基于拼多多强大的网络布局及流量优势资源，与集团积极推进渠道下沉的战略脗合，相信通过双方未来在各领域的全面深化合作与拓展，将可加速实现双方在新零售模式上的多元开拓，赋能GMV总值及市场份额持续扩张，并发挥更大的规模效应，提升盈利能力。



今次加强财务及股权合作后，未来双方亦将朝着更广阔和深入的合作空间迈进。国美将会加速向拼多多平台输出其覆盖国内外著名品牌家电及家居产品采购服务平台、安迅物流旗下的全国综合性物流管理，以及新型管家服务，并通过联合规模化采购、定制化产品、联合营销等形式为双方用户提供更丰富、更高质量的商品与服务，大大提升用户消费体验。国美凭借相关合作，亦可导入拼多多巨大的用户流量，加快及扩大其全国营销网络布局。截至2019年底，集团加盟店已突破1,000家，全国线下零售店总数突破2,600家。而与拼多多的合作，将加强国美在线上平台的渗透率，更快更好地实现线上线下零售融合新生态。



双方流量互引 共同探索新消费模式

作为用户流量的主要入口之一，国美美店主于2019年底已超过 100 万人，预期于 2020 年内有望翻倍达到 200 万人。随着国美与拼多多在营销平台上的深化合作，将为双方的电商平台用户流量带来更大的增长动力，从而大大增强双方的购销规模效应，实现更大的成本效应和营运效率。这亦将有助于持续加速国美APP、门店、美店三端融合的扩张。



疫情之下，国美携手拼多多通过供给创新，迅速转化为消费增量，满足日益增长的消费需求的同时，有助于重振消费信心。有着强大的供应链实力、遍布全国的销售网络、强势的厂商正品背书以及强劲的商品议价能力的国美，连手拼多多这一汇聚5.85亿名年活跃买家的新电商平台，加之双方高效的运营、营销能力，国美、拼多多二者的强强联合势必创造巨大的增长机会，最终使品牌和消费者获益。



当下，国内疫情防控已稳步走出至暗时刻，各地复工复产和促进消费政策陆续出台，此前被积压的消费需求开始加速释放，国美与拼多多的深化合作正好抓住了「消费回补」的机遇，为业务创造新的增长点。此外，内需消费作为拉动中国经济增长的主要「源动力」之一，预期未来有利于振兴零售消费的政策将不断出台，而国美将向拼多多持续开放供应链和中大件商品物流服务，发挥供应链输出商的最大价值之余，亦扩大联合采购及营销合作，增强新零售、新消费时代下的综合竞争实力，推动集团长期的持续稳定发展。



国美总裁王俊洲先生总结道：「我们十分高兴与拼多多达成战略合作协议，以加速双方在线上线下融合的新零售模式的多维度深化合作。随着与拼多多加强在全国持续深耕市场及优化布局的合作力度，国美还将不断挖掘零售行业潜力，继续深耕『家•生活』转型战略之同时，把握全球公共卫生事件带来的零售行业整合机遇，加速市场份额的扩张。未来，国美将持续深化与拼多多在产品购销、物流服务等领域开展全方位合作，以整合双方的相关资源并充分发挥各自的优势，实现双方合作共赢。」







Apr 20, 2020 08:25 HKT/SGT

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