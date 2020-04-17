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来源 天韵国际控股有限公司 天韵国际截至二零一九十二月三十一日止年度之年度业绩最新情况

香港, 2020年4月17日 - (亚太商讯) - 中国领先的品牌加工水果产品销售商及制造商天韵国际控股有限公司（「天韵国际」及其附属公司统称「集团」，股份代号:6836.HK）宣布，本集团核数师罗兵咸永道会计师事务所已根据香港会计师公会(下称「香港会计师公会」)颁布的香港审计准则完成审核本集团截至二零一九年十二月三十一日止年度之未经审核年度业绩，包括载于二零一九年度业绩公告之本集团综合财务状况表、综合全面收益表及相关附注所列数字。二零一九年度业绩公告所载之截至二零一九年十二月三十一日止年度之年度业绩维持不变。



二零一九年度业绩公告所载有关本集团截至二零一九年十二月三十一日止年度之综合财务状况表、综合全面收益表及相关附注所列数字已获罗兵咸永道会计师事务所同意该等数字乃本年度本集团草拟之综合财务报表（经由本公司董事会于二零二零年四月十七日批准）所呈列的数额。



董事会建议于二零二零年七月八日（记录日期）向名列本公司股东名册的本公司股东派 付截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息每股 0.030 港元。经本公司股东于来届股东周年大会（「二零二零年股东周年大会」）上批准后，本公司将于二零二零年七月二十九日或左右支付末期股息。本公司将寄发一份载有期末股息详情及其他数据之通函予股东。



本公司预期在二零二零年四月三十日或之前公布截至二零一九年十二月三十一日止年度之年报。



详情请参阅公告连结：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0417/2020041701367_c.pdf



关于天韵国际控股有限公司 (股份代号﹕6836.HK)



天韵国际控股有限公司（「本公司」集团「统称（及其附属公司）」主要从事(i) 生产及销售包装于金属罐、塑料杯，玻璃瓶及铝箔袋的加工水果产品及(ii)新鲜水果买卖。加工水果产品以自家品牌及原厂委托制造代工方式出售。



集团致力于为客户提供健康安全的产品，作为国内外资质认证最为齐全的食品企业之一，时刻紧贴严 格的国际生产标准，并就生产设施、质量监控及管理获授BRC(A)、IFS 食品（高级）、FDA、HALAL、 SC、KOSHER、BSCI 及ISO22000 认证，集团还通过多个英国及美国超市内部的食品生产标准审核。 同时，在国内，集团作为「同线、同标、同质」工程出口食品企业，供应国内市场和供应国际市场的产 品达到相同的质量水平。自2016 年起，集团自家品牌的优质加工水果产品继续获得市场的高度认可， 并获国家级机构颁授「中国罐头产品质量证明标志」的荣誉及资格，成为中国加工水果行业内能够在其产品贴上「零添加防腐剂」标志的首家水果加工商。



集团在2017 年分别被国际知名财经杂志《福布斯》评选为福布斯中国百强潜力上市公司及成为山东省临沂市荣获「2017 年度临沂市市长质量奖」荣誉的综合食品生产销售企业。集团全新自有研发的纯水果休闲食品在2018 年也荣获中国国家知识产权局颁发「发明专利证书」。



欲了解更多集团详情，请浏览集团网站 www.tianyuninternational.com 或 https://v.douyin.com/v2de9w/





Apr 17, 2020 21:02 HKT/SGT

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