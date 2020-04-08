Wednesday, 8 April 2020, 15:31 HKT/SGT Share: 嘉实进场，带来山东高速金融（412.HK）更多想象空间？

香港, 2020年4月8日 - (亚太商讯) - 国企是港股市场中一个很重要的角色。提到港股大盘一般都是指恒生指数和恒生国有企业指数。山东高速金融（412.HK）作为纯正的国企股，从今年1月0.23港元/股逆势而上，截至4月7日收盘已经达到每股0.445港元的价格，接近翻倍。这种相当长一段时间股价低于1元的股票本不在众多主流投资机构的覆盖范围，但有趣的是，国内排名顶尖的公募基金：嘉实基金，居然在3月16日于0.2875港元的位置上直接买入68.47亿股山东高速金融的股票，占公司流通股28%，一跃成为继持股达42.78%的山东高速集团后，公司第二大股东。















山东高速金融到底是做什么的？为什么嘉实这样的头部公募基金会看中这样一只股价低于1元的股份？



那要从它的母公司山东高速集团说起。



山东高速集团是由山东省委管理领导班子、省国资委履行出资人职责的国有独资大型企业集团，经营主业涵盖交通基础设施领域及智慧交通的投资、建设、运营、管理以及交通基础设施配套土地的综合开发；物流及相关配套服务；金融资产投资与管理。



截至2019年底，山东高速集团注册资本233亿元，资产总额7295亿元，资产规模居全省企业和全国同行业第一位，经营领域相继涉及全国22个省、海外100多个国家和地区。



山东高速集团在金融领域有所布局，包括银行（威海市商业银行）、保险（泰山财产保险股份有限公司）、投资和支付（信联支付公司）四个板块。其中，威海市商业银行是山东省第一家区域性城市商业银行，现辖济南、天津、青岛等122家分支机构，实现山东省16地市全覆盖。截至2018年末，威海市商业银行资产总额超过2000亿元。2016年被评为全国“最佳城市商业银行”，2017年荣膺全国“十佳城市商业银行”，并荣获“中国最佳特色银行”“中国最佳零售银行”“中国最佳中小企业金融服务机构”等奖项。



山东高速集团金融板块的投资部分则主要包括境内、境外两大投资平台——山东高速投资控股有限公司和中国山东高速金融集团（00412.HK），经营涵盖私募基金、融资租赁、互联网金融、资产交易所等业务领域。中国山东高速金融集团（00412.HK）拥有香港资本市场全牌照，主要业务包括融资租赁、资产交易平台、商业保险、财务借贷、证券交易、证券投资等。



除去山东高速金融（412.HK），山东高速集团还拥有山东高速（600350.SH）、山东路桥（000498.SZ）两家A股上市公司和其他20余家全资、控股子公司。其中山东高速（600350.SH）是全国路桥行业运营里程最长的上市公司，而山东路桥是全国首批公路工程施工总承包特级资质企业，主要经济指标多年位居全国省级路桥施工企业前列。



值得一提的是2016年6月17日，山东高速集团开发建设的贝尔格莱德中国文化中心举行奠基仪式，中国国家主席习近平与塞尔维亚总统尼科利齐亲自奠基，这是巴尔干地区首家中国文化中心，如此高规格的仪式也体现了最高领导人对山东高速集团实力的认可。



因为新冠病毒对全球产业链的冲击，资本市场对未来经济的不确定性预期加重。恒生指数也一直呈现波动的态势。但山东高速金融逆势上涨，大基金进场，着实是当前市况之下的一抹亮色。依托实力雄厚的母公司，山东高速金融接下来是否会得到更多优质资产的注入？留给了我们足够的想象空间。







Apr 8, 2020 15:31 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

