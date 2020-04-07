Tuesday, 7 April 2020, 21:00 HKT/SGT Share:

来源 SuperTrans Medical 以色列生物技术公司SuperTrans Medical宣布从韩国Mediforum公司获得200万美元的战略投资

以色列特拉维夫, 2020年4月7日 - (亚太商讯) - 一家最初专注于研发新型抗生素的私营生物制药公司SuperTrans Medical(“SuperTrans”)宣布，其获得韩国领先的生物制药公司Mediforum Pharm(“Mediforum”)200万美元的投资。作为回报，SuperTrans将与Mediforum展开合作，允许其参与在亚洲(包括韩国、中国和日本)投产产品的生产和商业化。此外，Mediforum也将全力支持SuperTrans未来的药品开发项目。



SuperTrans技术是由化学家Paul A Wender教授(斯坦福大学斯坦福医学院化学与系统生物学教授，以及斯坦福大学化学与系统生物学教授)和Lynette Cegelski教授(人文与科学学院化学教授)发现的，两位都是公司科学顾问委员会的成员。Wender教授受到大自然启发，研发出富含胍分子转运体技术，已获斯坦福大学 SuperTrans 及其合作伙伴Mediforum授权。这种技术方法可以帮助填补传输应急抗生素对多重药的致病菌的空白。



此外，SuperTrans正在基于其传输技术完成对COVID-19治疗作候选评估。 候选化合物将旨在预防病毒和细菌性肺部感染。 该公司目前正在准备此药物开发计划。



SuperTrans Medical的研发团队由曾供职大型制药公司的成功研发人员组成，其中不乏来自抗生素和HIV抑制剂制药公司的研究人员。他们分别是首席执行官Lewis Neville博士、首席技术官Jacob Rendell博士(前Teva)、Patricia Bradford博士(前惠氏、诺华和阿斯利康)、Joseph Vacca博士(前默克和无锡Apptec)、Peter Warn博士(前Evotec)和儿科临床传染病专家Itamar Shalit教授。



Mediforum是一家总部位于首尔的制药公司，专门研究和开发抗神经衰退性疾病(如阿尔茨海默病和帕金森病)的新药。“SuperTrans Medical很高兴能与Mediforum合作——成为我们的主要战略投资者。我们期待能与其建立长期的合作伙伴关系，以进一步开发和商业化SuperTrans技术。” SuperTrans公司首席执行官Lewis F. Neville评论道。“在很短的时间内，我们就在设计和评估FDA批准的不同抗生素方面取得了重大进展，并这些抗生素与公司独特的SuperTrans技术结合在一起。我们从中发现了一些值得后期开发的化合物并进行了鉴定。Mediforum已经认识到我们平台技术的优势，并借此改善现有的FDA批准的抗生素的性能。Mediforum的投资将有望使一种领先的抗生素结合物在12-15个月内进入第一阶段测试。”



“我们很高兴能投资SuperTrans。他们在过去几个月里迅速取得进展，这给我们留下了深刻的印象。受这些进展的启发，我们得以进行一些铅化合物的开发。我们相信，他们的SuperTrans技术可以成为一种转变模型，助力应急抗生素进入人体试验。Mediforum将通过所有研发工作的共享交流，积极发挥战略合作伙伴的作用。尽管SuperTrans技术处于相对初级的发展阶段，我们预计新一代抗生素的测试将相对较快。这是因为这项技术可以很轻松地与现有的FDA批准的抗生素结合，”Mediforum首席执行官Park Jaehyung先生评论道。“此外，SuperTrans正通过斯坦福大学和其他学者的支持来加强其渠道。另外，SuperTrans正为2022的香港IPO 做准备，这对Mediforum非常有吸引力，”Park Jaehyung先生补充评论道。



关于SuperTrans Medical

SuperTrans Medical是一家生物制药公司，通过改进现有的FDA化合物的性能，开发新型抗生素。该化合物与一种名为富含胍分子转运体(GRMoTr)的独特转运体技术进行化学结合。有效抗生素开发的一个主要障碍是能否成功克服细菌外膜的结构复杂性。这与革兰阴性菌关联甚深。GRMoTr赋予抗生素优异的进化能力，使其能打破外膜，有效根除革兰氏阳性和革兰氏阴性病原体，包括多重耐药菌株。



关于Mediforum

Mediforum Pharm 是一家专业的脑保健制药公司，其研发出治疗衰退性脑疾病，如阿尔茨海默氏症和帕金森氏症等。如今，随着处方药销售量的快速增长，公司正在积极拓展研发渠道。此外，Mediforum正积极与海外研究机构合作，从而将业务扩展到海外，进而打入全球市场。



有关更多信息，请联系:

Lewis F. Neville, PhD

CEO

SuperTrans Medical

lewis@supertransmedical.com



Eran Gilboa

CFO

SuperTrans Medical

eran@supertransmedical.com



Apr 7, 2020 21:00 HKT/SGT

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