大唐西市 (00620.HK) 2019年收入涨幅73% 文商协同促发展

香港, 2020年4月7日 - (亚太商讯) - 3月31日,大唐西市(00620.HK)发布业绩公告,收入2.35亿港币,同比增长73%,溢利约8百万港币,扭亏为盈。其中,艺术及文化贡献收入5,500万港币,同比增长37%,主要包括拍卖业务及古董销售、艺术品融资及艺术品中央商务区业务;电子商务收入约1.78亿港币,同比增长98%,包括电子设备、化妆品及其他消费品贸易;酒业贡献190万港币,主要经营葡萄庄园、酒类生产及销售。其中,艺术及文化为其未来发展的重点,包括拍卖及艺术品中央商务区业务。拍卖业务是由旗下北京景星麟凤国际拍卖有限公司营运,分别于去年4月及12月举行两场大型拍卖会。艺术品中央商务区分别位于西安及香港,为艺术及收藏品提供仓储、展览、拍卖、推广及交易。



集团优质资产持续注入 国内文旅市场或迎新机遇

今年2月,大唐西市完成旧资产剥离,依托母集团资源注入优质资产。旗下太元拓展有限公司已完成出售,意味着大唐西市已终止其工程服务业务。同时,母集团的优质资产,西安大唐西市实业,日前已注入大唐西市,代价约2.12亿港元。因此大唐西市持有西安大唐西市实业位于西安的优质物业。这些物业计划发展为全方位文化艺术品经营和文化艺术品金融及文娱综合丝路国际文化中心。丝路国际文化中心的设计有三大特色,包括:(i)丝绸之路国际总商会总部大楼;(ii)艺术品中央商务区;及(iii)丝绸之路风情街欧洲段,为其文化旅游产业发展奠定坚实基础。



去年8月,大唐西市引入新世界发展(00017-HK)旗下Ion Tech Limited作为战略股东,以约5.39港元/股配售约1.11亿新股,新世界发展主席及执行董事郑家纯成为大唐西市非执行董事。此举可凭借新世界发展集团在中国之丰富业务发展经验及网络,拓宽大唐西市的文化发展平台,特别是文化产业园区和国际艺术品交易平台,在文化业务发展上创造协同效应,并将为大唐西市及新世界发展集团带来双赢局面。



为顺应“一带一路”的政策契机,2015年12月,大唐西市的母集团大唐西市集团在国际商会、中国贸促会等有关机构的支持下携手丝路国家商协会,在香港发起成立了丝绸之路国际总商会。



目前,丝绸之路国际总商会拥有82个国家的218个国家级商协会和区域组织团体成员,共享近千万企业会员;设立了文化、商贸、金融、交通、能源、产业园区6个专业委员会,并先后签署《共同建设国际文化艺术品交易平台合作框架协议》及《共同构建国际文化艺术品交易规则和团体标准的倡议书》,助力“一带一路”的发展。



根据中国文旅部统计数据显示,2019年前三季度,国内旅游人次达到45.97亿,同比增长8.8%。虽然2020年初,疫情爆发,国内旅游人次将会出现一定程度的下降,但根据前瞻产业研究院初步预测,疫情结束后的出行需求将会得到释放,随后在2021年将迅速攀升回正常水平,预计2021-2025年期间国内旅游市场将会继续迅猛发展,2025年旅游人次或将突破100亿人次。



此外,内地相关政策指出,到2020年,文化产业增加值占陕西省生产总值的比重约达6%,年均增长约15%以上,文化产业将成为内地经济支柱性产业。



由此可见,文化产业的重要性愈发凸显,同时旅游行业发展势头强劲。大唐西市坐拥丝路国际文化中心这样优秀的文化资源,同时地处“一带一路”沿线,各方优势加持,其文化旅游产业发展前景或将迎来新机遇。



以商养文传承文化 以文促商续写历史

大唐西市取得迅速发展离不开集团的支持,另一方面,母集团自成立之初就肩负的“传承文化,续写历史”的使命感也令公司获益匪浅。若谈及历史,大唐王朝的繁荣与开放总为人津津乐道,而这一时期留下的艺术、哲学、宗教等方面的文化成就,如今更是中国传统文化不可或缺的组成部分。某种程度而言,大唐王朝是中国人民族自信的源泉,是中华文化的重要根基,传承这一时期的文化对于从事文化产业的公司来说更是责无旁贷。



大唐西市集团从事的正是这样一种弘扬传统文化,传承历史使命的,值得尊敬的事业。集团主席吕建中曾表示:“我们从事的是阳光的事业,是传承文化,续写历史的世纪工程。是可以永续流传下去的文化经典和宝贵遗产”。



“以商养文,以文促商”是大唐西市集团的经营哲学,更是其立业之本,传统文化需要商业化作为载体来传承和展现,而文化亦能以其传递文明、凝聚力量等特殊功能促进商业化,二者相辅相成,协同发展。



大唐西市集团于唐长安西市原址上再建的,以盛唐文化、丝绸之路文化为主题的国际商旅文化产业园便是最好的例证。该项目是唯一反映盛唐商业文化和市井文化,亦是唯一可以用丝绸之路起点命名的项目。园区内规划建设有大唐西市博物馆、丝绸之路风情街、国际古玩城、购物中心、酒店、非物质文化遗产城、演艺中心、会展中心等八大业态。大唐西市集团通过文物保护、文化展示、商旅开发等一系列综合运作将其打造成西安最具地标意义的城市文化名片,每年吸引国内外逾3,700万游客慕名而来,聆听贞观之歌,感受盛唐文化,回忆大唐历史。整个园区预计能够安排就业3万人,每年提供税源5-6亿元人民币,对于增加社会就业、带动区域经济发展起到重要作用。



大唐西市集团类似的“以商养文,以文促商”典型案例一次又一次涌现,而随着“一带一路”政策的推进,重大国际项目又为集团带来新的契机,若能将成功的商业模式复制至其他领域,对于集团的发展以及中华文化的传承都有重大意义。丝绸之路国际文化艺术品交易中心、丝绸之路文化园、张家界丝绸之路国际旅游文化产业园、丝绸之路文化创新工程等一系列项目均已开始规划或落地实施。



未来,一方面随着大唐西市资产剥离以及母集团资产注入的成效,大唐西市将以焕然一新的面貌亮相资本市场;另一方面,与生俱来的历史使命感和“以商养文,以文促商”的经营哲学更为其可持续发展注入动力。加之国内疫情得到控制,旅游文化产业逐渐升温,有望在今年实现新的跨越。





