迈瑞医疗：助力海内外抗疫 加速全球化布局

香港, 2020年4月6日 - (亚太商讯) - 春来雨脚落声微,疫散风暖樱花开。在全国人民众志成城同心抗疫,国内疫情逐渐得到控制的时候,海外疫情持续蔓延,呼吸机等医疗器械成了紧缺物资。欧洲等地国家急需进口相关医疗器械来缓解医护人员的治疗压力,挽救患者的生命,呼吸机也成为时下人们关注的热点。



迈瑞医疗是国内医疗器械领军企业,对国内的疫情攻坚战做出了很大的贡献。在疫情之初,公司高效响应,近2000名员工春节期间提前复工,截至3月末共向全国医院交付超过8万台医疗设备,其中为火神山、雷神山医院完成了超过3000台医疗设备的安装和调试,成功与医院同步交付。



此次疫情导致部分产品需求增加,让国内更多的专家接触到了迈瑞医疗的监护仪、呼吸机、输注泵等产品,对公司的产品有了更深刻的认识,公司产品的性能非但不输于进口产品,反而更胜一筹。这将对国内医疗器械市场产生深远影响,或将改变高端医疗器械份额被进口产品“霸占”的格局,加速医疗器械的进口替代。



值得一提的是,迈瑞医疗近年来业绩一直保持稳健增长的态势。根据4月1日晚间其披露的2019年年报,公司实现营业收入165.56亿元,同比增长20.38%;实现净利46.81亿元,同比增长25.85%。迈瑞医疗表示,业绩的增长主要得益于高端产品和新兴业务持续发力实现高速增长,研发的高投入和产品竞争力的提升持续助力公司在国内和国际市场实现高端客户群突破,品牌影响力持续增强,主营业务核心产品的收入和市场占有率稳步提升。



迈瑞医疗在保持国内增长的同时,也积极地布局海外业务。目前,公司在北美、欧洲、亚洲、非洲、拉美等地区的超过30个国家设有40家境外子公司,产品及解决方案已应用于全球190多个国家和地区,并在海外建立起了高度本地化的运营团队。这些团队可以依据当地的市场特性、文化习俗等制定专门的营销方案,为客户提供更契和本土的服务,为公司的海外业务提供了相当的竞争力。



随着疫情的蔓延,全球对呼吸机的需求至少在百万台以上,有全球化平台优势的迈瑞医疗接到的海外订单纷至沓来。公司相关负责人表示,疫情爆发后公司接到的呼吸机的订单呈10倍以上增长,公司一直在加紧组织生产、扩大产能,目前有创呼吸机每日产能近百台,产能提高到去年同期的近5倍,并且还在设法继续提升。



全球激增的呼吸机需求成为公司今年拓展海外市场的绝佳契机。根据Evaluate Med Tech预计,2024年全球医疗器械销售额将达到5945亿美元。面对如此庞大的全球市场,公司计划2020年对标国际医疗器械行业巨头,深入推进全球化平台发展,在欧洲、印度、俄罗斯、巴西等快速发展区域开展更深入的本土化建设,以优质产品和服务打造全球市场卓越的品牌形象,进一步提升公司产品在全球范围的竞争力。



未来,迈瑞医疗将始终秉持着“医心一意”的核心理念,不断强化自身核心竞争力,并以振兴民族医疗器械企业为己任,抓紧当下机遇布局未来,砥砺前行打造国之重器,为成为世界级领先的医疗器械企业而拼搏!







