Monday, 6 April 2020, 17:05 HKT/SGT Share: 疫情加速医疗设备需求 迈瑞医疗迎发展黄金期

香港, 2020年4月6日 - (亚太商讯) - 目前，海外疫情不断扩散升级，根据美国约翰·霍普金斯大学发布的全球疫情最新统计数据，4月4日，全球单日新增确诊病例数首次超过10万例，累计确诊病例数已超过121万例，全球有60个国家宣布进入紧急状态。



随着全球疫情的蔓延，各疫情国对于医疗设备的需求将不断扩大，监护仪、呼吸机、除颤仪、输注泵等疫情防控治疗器械耗材在全球呈现供给紧张的状况。



作为我国医疗器械领域的龙头企业，迈瑞医疗在疫情发生后的第一时间进行生产调度，极大可能的满足疫情地区对重要医疗设备的需求，起到中流砥柱的作用。截至3月末，迈瑞医疗已累计向湖北定点救治医疗机构捐赠总额3300万余元的医疗设备，在全国范围内紧急交付超过8万台医疗设备，包括监护仪、呼吸机、移动DR、血球分析仪等等。



此外，在满足国内疫情防控所需医疗企业的基础上，公司不遗余力，积极响应国际范围内的医疗需求，担负起全球抗疫产品供应的责任。日前，意大利政府紧急向迈瑞医疗采购了首批近万台抗疫设备，其中主要包括呼吸机、监护仪等产品，迈瑞医疗表示，公司将加快生产，分批有序交付。



有机构分析人士指出，此次疫情极大程度拉动了国际市场对呼吸机的需求，对于迈瑞今年全年业绩都会产生促进作用，而现在最大的挑战是能否保证产能。



事实上，有创呼吸机研发、生产门槛相对较高，大规模的扩充产能并非易事。据了解，迈瑞医疗在中国院用有创呼吸机出口占比达60%以上，其生产在销的呼吸机每日产能近100台。近期，迈瑞制造中心已启动招聘新员工，全面加紧组织生产，以期进一步扩大产能，最大程度支持抗疫设备的供应。



在本次疫情中，也暴露出我国在疫情防控体制机制和公共卫生体系等方面存在明显的短板和不足，我国公共卫生硬件设施仍有待进一步完善，国家未来将有望加大公共卫生体系建设，更加重视对传染病防控、急重症治疗、发热门诊等科室建设，医疗设备的需求有望持续释放。另一方面，欧美等发达国家和地区也暴露了医疗资源的严重不足的问题，未来各国有望纷纷加大医疗投入。



华泰证券研报指出，医疗器械国内需求增长强劲，而海外需求提振作用也有望持续至全年。在国内市场，迈瑞医疗2019收入增速达22.3%。考虑到后续我国危急重症科室建设、基层医疗能力建设等的进一步拉动，预计迈瑞2020年在国内有望维持 20%-25%收入增速。



在海外市场方面，迈瑞2019年收入增速达17.9%，其中，拉美、亚太区的增速甚至高于国内，北美区的增长同比也明显提速。



迈瑞医疗将以本次疫情应急采购为契机，大范围拓展海外高端医院客户，迅速加强客户关系，加速提升品牌影响力，相信迈瑞将在“战疫后时期”进一步发挥产品、品牌和渠道优势，迎来更好的成长机遇。











Apr 6, 2020 17:05 HKT/SGT

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