Tuesday, 7 April 2020, 11:00 HKT/SGT Share:

来源 AIM ImmunoTech Inc AIM ImmunoTech(AIM)和深圳Smoore科技公司宣布，双方就研究一种采用创新型Smoore吸入给药装置和Ampligen(葡萄糖酸内酯)作为大流行的SARS-CoV-2潜在的、易于使用的治疗方法达成协议

奥卡拉，佛罗里达州, 2020年4月7日 - (亚太商讯) - 日前，AIM ImmunoTech(NYSE-American交易代码: AIM)宣布，其已经与深圳Smoore科技有限公司签署了一项材料转让和研究协议(MTA)。Frost & Sullivan的一份市场调查报告显示，从2019年营收来看，Smoore已一跃成为全球最大的蒸汽设备制造商，其产品包括但不限于高科技吸入设备。此次，MTA的目的是在中国进行AIM旗舰药物Ampligen的Smoore吸入给药装置使用疗效的研究。Ampligen已在阿根廷获准用于治疗肌痛性脑脊髓炎、慢性疲劳综合征(ME/CFS)，且已在美国完成了3期临床试。AIM表示，Ampligen有潜力成为一种预防性、早发性治疗的药物，即由SARS-CoV-2引起的疾病(COVID-19)的治疗药物。



ATM 的多功能 Toll Like Receptor 3 (TLR3) 激动剂和Ampligen，在美国国立卫生研究院的动物实验(见Day 2009 [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2787736/]和巴纳德学院 2006 [https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/095632020601700505]) 以及AIM 已掌握的人类安全数据(见Overton 2014 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X14010457?via%3Dihub)中，都显示其已经建立了对SARS-CoV-1病毒感染的临床前100%保护效果。此外，还有大量人体静脉注射的安全数据(约10万次)。



“上述这些都将充分验证这样一个假设，这也是AIM 和 Smoore都想通过该实验计划验证的。我们认为，当通过Smoore装置(设计用于精准分配不同大小的Ampligen颗粒)将Ampligen注射到显现出早期症状的肺部时，Ampligen可能会在上下呼吸道系统中引发治疗性TLR3反应，从而阻止SARS-CoV-2病毒的传播，”AIM首席执行官托Thomas K. Equels强调道。“Smoore无疑是世界级吸入技术的创新领导者之一。我们迫切渴望使用Smoore先进的吸入装置来测试Ampligen。如果我们能像吸食和输送尼古丁一样轻松地给药，并且通过测试证明Ampligen对COVID-19有预防的功效，那么这种组合就有可能成为助力阻止大流行的COVID-19的一种强大且容易自我管理的工具。”



“作为2019年全球销售额最高的Vaping设备制造商和提供先进研发技术的Vaping技术解决方案的全球领导者，我们很高兴有机会与AIM合作，共同探索Ampligen的医疗吸入技术，以抗击COVID-19。我们相信，传统的医用吸入设备结合我们的专利技术，可以更好地进行剂量和气溶胶粒度的控制，实现小型化和批量生产。假设我们的合作伙伴建立了对SARS-CoV-1病毒感染的有效临床前保护和人类安全数据，便可通过采用简单易用的设备适当蒸发Ampligen，这样我们就可以找到有潜力帮助世界上更多的人对抗当前大流行的 COVID-19的治疗方法，而且这样的合作会是重要的开始。”Smoore的首席科学官 Zhiqiang Shi博士指出。



AIM首席科学官，医学博士，David Strayer补充说：“这项目标明确的研究，意在开发一种自我管理的吸入装置，其能够安全地将Ampligen雾化的烟雾输送到肺气道深处。我们相信，这种方法有潜力成为COVID-19的预防性以及早期治疗的方案。”



关于AIM ImmunoTech公司

AIM ImmunoTech公司是一家免疫制药公司，专门从事治疗免疫疾病、病毒性疾病和多种癌症的疗法的研究和开发。AIM的主打产品包括阿根廷批准的药物rintatolimod(商品名安普利近®或Rintamod®)和FDA批准的药物Alferon N Injection®。根据已发表的同行评审的临床前研究和临床试验结果，AIM认为安普利近®可能具有广谱抗病毒和抗癌特性。安普利近®的临床试验包括对肾癌、恶性黑色素瘤、结直肠癌、晚期复发性卵巢癌和三阴性转移性乳腺癌患者的研究。这些和其他潜在用途需要额外的临床试验，确认支持监管批准和额外资金所需的安全性和有效性数据。Rintatolimod是一种双链RNA，开发用于治疗全球重要的削弱免疫系统的疾病和失调。



警告性声明

本新闻稿中包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述，诸如“可能”、“将会”、“预期”、“计划”、“预计”等词语和类似的表达(以及其他提及未来事件或情况的词语或表达) ，旨在标识前瞻性陈述。这些声明涉及许多风险和不确定性。例如，需要进行大量的额外测试和试验才能确定安普利近是否能有效治疗人类感染的新冠肺炎，但不能保证能成功。在动物模型中得到的结果不一定能与人类身上得到的结果相吻合。所以人类临床试验是必要的，Ampligen是否有效也有待验证。一些国际上的大制药公司和医疗机构正在争相寻找治疗COVID-19的方法。即使已试验证明Ampligen在对抗病毒方面的有效性，我们也无法保证我们针对该问题的举措会被优先考虑，或者另一种最终被证明是有效的治疗方法是否会让我们的努力付诸东流。若想Ampligen能及时被证明是有效的，则需要进行大量的测试，以确定Smoore设备是否能够安全提供适当剂量的Ampligen，而不会降低其对COVID-19的疗效。不能保证未来的研究不会得出与参考研究报告不同的结论。另外在海外国家开展业务存在诸多风险，包括在执行知识产权方面的潜在困难。我们无法保证我们在国外的潜在业务不会受到这些风险的不利影响。关于公司与安普利近的合作活动，无法保证目前或计划中的试验是否会成功或产生有利的数据，而且试验受到许多因素的影响，包括缺乏监管机构的批准、缺乏研究药物或赞助其他试验的机构的优先次序变动。此外，许多因素可能导致计划的临床试验无法启动，包括缺乏监管批准或缺乏研究药物。即使这些临床试验得以启动，我们也无法保证临床研究会成功或产生任何有用的数据或需要额外的资金。此外，由于COVID-19属于医疗紧急事故，癌症患者的临床试验记录和正在进行的研究报告可能会受此影响而出现延迟。本文中所载的任何前瞻性陈述仅在本报告之日起生效。公司不承诺更新任何前瞻性声明，以反映在此日期之后发生的事件或情况。本文稿并不会参考本网站所载的资料，只供参考之用。



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电子邮件: aim@crescendo-ir.com



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电话: 800-778-4042

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资料来源: AIM ImmunoTech Inc.



Apr 7, 2020 11:00 HKT/SGT

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