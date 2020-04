Friday, 3 April 2020, 14:13 HKT/SGT Share: 时代潮流下乘风破浪 远大住工业绩增长前景广阔

香港, 2020年4月3日 - (亚太商讯) - 近年来,随着劳动力成本上升及国家政策层面上的扶持,中国正迎来装配式建筑发展的新阶段。装配式建筑拥有节省资源、工期短、污染小、绿色节能、成本低等优点,武汉迅速建成的「雷火」二山就是装配式建筑。可以预见,装配式建筑未来在中国会逐渐普及开来。



装配式建筑施工



这对于装配式建筑行业的龙头企业——远大住工(02163.HK)来说,无疑将乘风破浪,藉助时代潮流的推力实现飞跃式发展。据公司2019年业绩报告,远大住工业录得全面增长,收入为人民币33.69亿元,同比增长48.5%;净利润为人民币6.77亿元,同比增长45.2%。



领先技术搭配智能制造系统 PC 构件制造收入大幅增长



PC构件是装配式建筑中的重要组成部分,而PC构件业务是远大住工主营业务。经过20余年的扎实发展,远大住工已成长为中国装配式建筑行业中首家完整运用全流程数字信息化体系的PC生产设备企业,也是行业内首家拥有专属知识产权的全产业链技术体系的企业,提供全球化、规模化、专业化及智能化的装配式建筑制造与服务。



远大住工在PC构件制造中具备权威地位,截至2019年4月30日,公司已参与制定三项国家标准、一项行业标准及27项省级标准,并编制三本出版图集和五本专业专著。



此外,远大住工的全流程数字信息化体系,即PC-CPS智能制造系统,应用数字孪生技术,在cyber空间完成设计、生产、物流、施工、运维的全过程,将不确定的建筑实施过程确定化,并通过物理空间和数字空间精准映射,虚实交互,智能干预,指导physical现实空间的建筑建造实施。



领先的技术搭配上智能制造系统,远大住工吸引了众多房企进行深度合作,与碧桂园、金茂、金科等近20家大型房企签署合作协议。这也极大促进了远大住工PC构件业务的增长,2019年,其PC构件制造业务录得收入人民币23.04亿元,同比增长169.6%;PC构件销售数量由2018年的294,160立方米增长177.2%至2019年的815,409立方米。



凭借区域生产中心及联合工厂 迅速覆盖全国市场



随着装配式建筑在全国建筑行业遍地开花,远大住工也随之开启了全国布局,不仅开拓全国市场,更在全国建立区域生产中心,将各地区的技术中心融合,实现全国布局下的生产、技术、市场相融合。区域生产中心乃全资PC工厂与技术中心的结合体。在区域生产中心,PC构件制造能力在技术中心强大研发实力的全面支持下获得提升;同时,技术中心的研究成果可迅速应用于PC构件制造工厂的实时生产,从而推广远大住工技术的应用及发展。区域生产中心将充当其PC构件制造业务的区域标杆,以向该地区的全资工厂及联合工厂提供技术支持。截至2019年12月31日,远大住工已在湖南省、浙江省、安徽省、江苏省、广东省、天津市及上海市建立七个区域生产中心。



2019年,远大住工开始调整发展策略,重心从全国布局全资PC工厂的数量转移到帮助联合工厂运营上来,透过联合工厂的经营动作,不仅能增加远大住工在当地市场的知名度,更能让联合公司具备更强的竞争力,以轻资产的模式迅速拓展市场。截至2019年12月31日,远大住工已累计签约86家联合工厂,遍布中国各大城市,其中具备生产能力57间,实现盈利20间。







