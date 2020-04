美国照明集团研发紫外线LED灯炮，帮助阻止像COVID-19一样的病毒病原体的肆虐

EASTLAKE, OH, 2020年4月3日 - (亚太商讯) - 美国照明集团(场外交易市场代码:USLG)今天宣布,其正在研发一种新型紫外线 LED灯炮。这款长4英尺的商用灯泡,即插即用,可代替传统的荧光灯来帮助对抗像COVID-19一样的病毒病原体。这款灯利用紫外线技术对表面进行消毒。美国照明集团首席执行官Paul Spivak目前已持有美国专利商标局颁发的两项专利,分别是专利号为6828576和专利号为7229467的紫外线LED灯投影方法以及采用了紫外线和LED照明技术的设备。



“很高兴地宣布,我们已经设计出最新的、长4英尺的、即插即用的商用可替换灯泡,其采用了我们的紫外线 LED照明技术。如今,美国照明集团制造的商用LED灯泡,在现有的LED灯的基础上增加我们获专利权的紫外线 LED灯泡,这将使公司的产品领先行业数年,”美国照明集团首席执行官Paul Spivak说。“这些紫外线LED灯泡有可能在医院、超市、学校、机场、医疗实验室、老年人护理中心、消防站和警察局等关键地区对病毒病原体进行消杀。预计,我们的新型紫外线 LED灯泡的研发将为公司带来巨大的发展潜力。”



科学研究表明,紫外线可以消杀病原体,如流感和超级细菌。紫外线 LED 照明技术将有效地助力病毒病原体的消杀,为患者、客户、工作人员及家人提供一定程度的保护,阻止感染的扩散。采用了紫外线照明技术的其他应用还包括维生素D的生成,这是一种许多人缺乏的基本维生素。美国照明集团的紫外线 LED 照明产品也可用于学校、政府大楼、办公楼和酒店。科学研究证实,杀菌紫外线照明产品在杀灭病原体方面颇有成效。



关于美国照明集团公司

美国照明集团(场外交易市场代码:USLG)及其全资子公司Intellitronix Corporation是领先的电子制造商。公司凭借专有人工智能技术、LED照明、定制设计的LED产品、微处理器控制的LED仪器、带有私人标签的定制电子产品、汽车制造、RV和船舶电子产品,推动业务不断扩大增长。该公司在俄亥俄州克利夫兰市设有制造和研发机构,并建起了国际销售分销网络 www.uslightinggroup.com。



前瞻性陈述

除历史事实陈述外,本新闻稿所载声明均属前瞻性陈述,依据的是1933年《证券法》第27条a款和1934年《证券交易法》第21条e款的安全港规定。前瞻性陈述通常(但不总是)可通过以下词语识别:认为、期望、预期、打算、估计等类似表达,或者本质是指未来事件的其他表述。虽然公司认为这些前瞻性声明中反映的预期是合理的,但它不能保证这些预期将被证明是正确的。实际结果可能与这些声明所表明的结果大相径庭。



联系人:

US Lighting Group

34099 Melinz Pkway, Unit E

Eastlake, OH 44095 USA

T: +1 216.896.7000 ext. 207

shareholder-relations@uslightinggroup.com



资料来源: 美国照明集团



Apr 3, 2020 12:30 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 电子, Engineering

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network