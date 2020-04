Thursday, 2 April 2020, 14:37 HKT/SGT Share: 宝宝树年报:移动端领跑市场 搭建MCN矩阵抢占新兴用户场景

香港, 2020年4月2日 - (亚太商讯) - 3月30日,宝宝树(股份代号:1761.HK)发布其2019年度业绩。根据年报,全年收入约3.57亿元人民币,毛利约为2.23亿人民币,毛利率达62.4%。全平台平均月活跃用户总数超1.39亿,其中移动端月活跃用户数达2,450万,同比增长7.9%。随着互联网行业不断渗透与升级,用户开始不局限于单一渠道获取信息,因此宝宝树也积极采取全域布局方案,务求进一步提升用户流量,保持行业领先地位。







目前,宝宝树借助其内容、工具、KOL等核心优势布局全域生态,积极抢占新兴用户入口场景。业绩报显示,2019年宝宝树以小程序服务形态已在微信、支付宝等外域生态获得1,070万平均月活的流量规模。此外,宝宝树还加强了与KOL、专家在视频内容方面的合作与全域分发,数据显示:宝宝树的抖音官方账号记录超过2,560万观看次数。



母婴市场全面升级 MCN布局惹关注



2020年初,受新冠疫情的影响,用户明显加强了互联网的使用时间,使网络视听行业不断增长。在这个大环境下,宝宝树的领先优势随之突显,年报数据显示宝宝树旗舰App宝宝树孕育次月平均留存率达64%,单日人均使用时长达24.4分钟。强大的粘性背后,是宝宝树长期以来专注打造优质内容体系的价值体现,从免费的育儿知识、到大健康知识付费产品,以及能够快速响应用户需求的专家答,通过产品与内容构建,宝宝树满足了用户不同场景下的个性化内容需求。



另一方面,随着直播行业的兴起,基于母婴用户的消费习惯,母婴品类被视为下一个爆款类目。为了抓住风口,宝宝树锁定阿里生态构建宝宝树淘内MCN矩阵,开启旗舰店自播、泛母婴领域主播签约孵化等业务,更好地连接品牌、红人及用户。值得注意的是,其中网络红人(网红)逐渐成为撬动用户关注的关键点,在互联网上充分展现其明星效应带来的宣传效益。因此,宝宝树亦积极通过红人孵化与内容IP的打造,持续拓展营销边界,长线布局红人经济。



据了解,为了进一步加强内容创作者的内容生产能力,宝宝树运用平台化模式鼓励KOC进行内容创作,开设内容训练营帮助其快速成长,其发挥其平台优势,为有潜力的中腰部达人进行商业化尝试,帮助其实现进阶式成长。与此同时,宝宝树签约引入专家、头部达人、流量明星构建完整的金字塔型红人体系,促进红人经济生态的发展。借由其网红形象的建立,配合以高质量的信息,宝宝树孕育将可推送至更多用户及观众,为该公司的业务发展带来更大益处。



延长用户使用周期 推动产品优化创新



作为母婴行业的领头羊,宝宝树多年来积累了庞大的用户群体,伴随着用户的成长,如何通过内容与产品服务满足各成长阶段的需求以及进一步拉长用户生命周期,成了其重要的工作任务。为迎合新兴的在线教育市场,宝宝树积极丰富其幼儿早期教育内容,并于2020年3月,宝宝树推出了「未来森林成长计划」,通过视频或音频形式的互动迷你游戏提供幼儿早期教育和培训体系,并与第三方机构展开全面教育合作,在宝宝树微信公众号「青芽好课」上推出在线课程。



此外,宝宝树孕育亦于2019年进行全面的优化及创新,以满足新生代用户的使用习惯。据悉,宝宝树成功开发「小树机器人」的创新产品。此机器人可为家庭用户提供多种功能,包括AI语音问答服务,以便快速准确地回答母婴相关问题,同时亦可提供早期教育课程、录音和其他家庭场景服务。借着推出创新产品,宝宝树可提供更多元化的产品及内容,覆盖年轻家庭,并进一步延长用户周期。







