大发地产宣布2019全年业绩

香港, 2020年4月2日 - (亚太商讯) - 大发地产集团有限公司(「本公司」,连同其子公司,统称「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)欣然宣布本集团截至2019年12月31日止(「报告期」)年度的综合业绩。



报告期内,本集团合约销售额达人民币约为210.17亿元,同比增长68%;合约销售面积约为155.11万平方米,同比增长97%。大发地产2017年-2019年合约销售额复合增长率高达126%,销售主要面向公司一直深耕的长三角市场,以优质二线及强三线城市为主,加大新一线城市布局。其中长三角合约销售额占比高达93.3%,合约销售面积占比90.4%。



营利双增,高质成长

公司盈利能力持续提升,根据业绩报告,2019年大发地产营业收入达人民币约为73.98亿元,同比增长24%;净利润约为人民币6.01亿元,同比增长23%;毛利约为人民币16.97亿元,同比增长7%。大发地产资产规模进一步提升,总资产同比增长44%至约人民币277.01亿元,总权益同比增长74%至约人民币56.57亿元。2019年大发地产全年派息每股人民币0.145元,归母利润派息率23%,继续为股东提供稳定回报。



规模和利润齐头并进,一方面源于本集团对市场需求的精准把握,另一方面源于卓越的产品品质和服务。秉承悦居生活服务商的战略定位,大发地产将特有的产品与服务价值主张,凝练时间浓度、空间密度和情感热度,创造当代家庭全时全龄悦居社区——24悦爱社区,焕新中国式悦生活。



总现金充裕大涨117%,财务健康稳健

大发地产实施稳健的财务政策,深化扩大与各大银行及金融机构的合作关系,拓展多元化融资管道,积极优化债务结构及还款时间表,提高资金使用效率,以收定投。



截至2019年12月31日,本集团持有总现金约人民币46.94亿元,大幅增长117%,资金充裕。2019年净资产负债率为78%,较2018年下降29百分点,财务稳健。同时,现金短债比也由2018年的1.0倍提升至1.4倍。本集团不断优化融资结构,探索多元化的融资管道。年内,本集团成功拓展境外融资,发行境外美元债,使债务结构更分散,其中信托及资管借款占比由2018年的55%,大幅下降34个百分点至21%。



健康的财务和资金状况让大发地产获得国内外机构的认可,先后获得过穆迪B2及标普B评级,展望稳定。大发地产获纳入MSCI明晟中国小型指数成分股,在良好的信用纪录、审慎自律的财务表现、稳健的业务发展方面进一步获得认可。2019年,建银国际、安信国际、西证国际、尚乘及克而瑞证券首次覆盖大发地产,均给予正面评级。



深耕长三角,践行「1+5+X」战略

大发地产深耕长三角,践行「1+5+X」全国化战略布局,辐射成渝、环渤海、中部、西部及大湾区5大城市群,并战略性地关注其他具高发展潜力的重点城市。本集团通过聚焦长三角地区,战略性加速全国化进程,助力土地储备的可持续发展。截止到2019年12月31日已成功布局全国29个城市,共69个项目,全国化战略在稳步推进中。



2019年,本集团新增土地25块,新进杭州、郑州、台州、金华、南昌、太仓、泰安、江门、桐乡、西宁。2019年新增土储建筑面积约为273万平方米,新增土储货值超人民币400亿元,位列克而瑞发布的2019年1-12月房企新增货值排行榜第62位。



截至2019年12月31日,本集团总土储建筑面积超500万平方米,总土储货值超人民币700亿元,为未来发展需求奠定良好基础。截至2019年12月31日,本集团共有62个项目位于长三角地区,总土储货值在长三角的占比达88%,且土地成本合理,有利助推后续的盈利增长。



本集团新增土储集中于优质的城市,拥有较强的经济基础和发展潜力。决定进入新城市前,本集团采用审慎的投资评选原则,并作出深入的研究。大发地产累计土储平均成本约人民币4,460元/平方米,有效保证了项目利润。优质而充沛的土储,有力支撑了企业的可持续发展,为未来股东利润持续稳定增长奠定坚实基础。



坚持「为生活而创造」品牌理念,稳定推动企业可持续发展

秉承「为生活而创造」的初心,本集团严控品质和服务,凭借持续增长的产品力和服务力获得了市场和客户的高度认可,客户满意度不断提升,企业规模持续增长。



稳健高质发展的同时,本集团不断增厚品牌价值,不忘公益初心,截至目前已累计捐款超人民币1.5亿元。2019年,本集团向清华大学捐赠人民币3000万元,作为清华大学中国发展规划研究院唯一委员单位,承担社会责任。新冠疫情期间,大发地产设立人民币1000万元专项基金,在全球采购稀缺医疗物资,支持疫情防控。在公益事业上的热心投入,让本集团收获了「2018中国上市房企慈善公益排行榜TOP34」、「2019年度中国社会责任新锐企业」、「公益卓越奖」等荣誉。



本集团未来的发展战略以「稳定」为主基调。本集团将稳定提升合约销售额,加大销售规模,加强在行业内的市场地位;稳定补充优质土储,维持审慎的土地收购战略,充分发挥合作优势;稳定优化财务结构,继续强化财务和信贷指标,重点关注现金流和销售回款。



大发地产董事会主席葛一旸先生表示:「自2018年上市以来,大发地产惠受于国家的兴旺发展,始终以务实而稳健的发展原则,持续为股东提供回报。展望2020年,今年房地产市场将面临更多考验和机遇,但持续向好、平稳发展的大方向不会变。今年本集团会继续以国家政策为导向,提倡线上销售,利用智慧行销驱动增长,实现稳定持续发展。大发地产将保持规模与利润齐头并进的稳健发展模式,持续为股东提供满意回报;继续践行深耕长三角,『1+5+X』的战略布局,深耕与开拓并行,今年以来已在温州、成都及苏州获取3幅优质地块,持续增强企业抗风险能力;不忘初心,持续履行社会责任,持续为股东创造价值。」



关于大发地产集团有限公司

成立于1996年,大发地产总部位于上海,为深耕长三角地区的房地产开发商,专注于住宅物业开发及销售。集团多年来积极践行「为生活而创造」的品牌定位,秉承「诚信创新、追求卓越」的经营理念,通过开发打造精品楼盘项目,旨在为客户提供优质物业及创造特定生活场景。截止到2019年12月31日,已成功布局全国29个城市共计69个项目,其中62个项目位于长三角地区。作为「悦居生活服务商」,大发地产凭借24年来丰富的行业经验、卓越的产品品质及产品组合,已建立品牌美誉,未来将继续以建设都市美好生活,提高人居品质为目标,致力引领城市居民生活品质。





