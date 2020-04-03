Thursday, 2 April 2020, 11:42 HKT/SGT Share: 大发地产宣布2019全年业绩

香港, 2020年4月2日 - (亚太商讯) - 大发地产集团有限公司（「本公司」，连同其子公司，统称「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布本集团截至2019年12月31日止（「报告期」）年度的综合业绩。



报告期内，本集团合约销售额达人民币约为210.17亿元，同比增长68%；合约销售面积约为155.11万平方米，同比增长97%。大发地产2017年-2019年合约销售额复合增长率高达126%，销售主要面向公司一直深耕的长三角市场，以优质二线及强三线城市为主，加大新一线城市布局。其中长三角合约销售额占比高达93.3%，合约销售面积占比90.4%。



营利双增，高质成长

公司盈利能力持续提升，根据业绩报告，2019年大发地产营业收入达人民币约为73.98亿元，同比增长24%；净利润约为人民币6.01亿元，同比增长23%；毛利约为人民币16.97亿元，同比增长7%。大发地产资产规模进一步提升，总资产同比增长44%至约人民币277.01亿元，总权益同比增长74%至约人民币56.57亿元。2019年大发地产全年派息每股人民币0.145元，归母利润派息率23%，继续为股东提供稳定回报。



规模和利润齐头并进，一方面源于本集团对市场需求的精准把握，另一方面源于卓越的产品品质和服务。秉承悦居生活服务商的战略定位，大发地产将特有的产品与服务价值主张，凝练时间浓度、空间密度和情感热度，创造当代家庭全时全龄悦居社区——24悦爱社区，焕新中国式悦生活。



总现金充裕大涨117%，财务健康稳健

大发地产实施稳健的财务政策，深化扩大与各大银行及金融机构的合作关系，拓展多元化融资管道，积极优化债务结构及还款时间表，提高资金使用效率，以收定投。



截至2019年12月31日，本集团持有总现金约人民币46.94亿元，大幅增长117%，资金充裕。2019年净资产负债率为78%，较2018年下降29百分点，财务稳健。同时，现金短债比也由2018年的1.0倍提升至1.4倍。本集团不断优化融资结构，探索多元化的融资管道。年内，本集团成功拓展境外融资，发行境外美元债，使债务结构更分散，其中信托及资管借款占比由2018年的55%，大幅下降34个百分点至21%。



健康的财务和资金状况让大发地产获得国内外机构的认可，先后获得过穆迪B2及标普B评级，展望稳定。大发地产获纳入MSCI明晟中国小型指数成分股，在良好的信用纪录、审慎自律的财务表现、稳健的业务发展方面进一步获得认可。2019年，建银国际、安信国际、西证国际、尚乘及克而瑞证券首次覆盖大发地产，均给予正面评级。



深耕长三角，践行「1+5+X」战略

大发地产深耕长三角，践行「1+5+X」全国化战略布局，辐射成渝、环渤海、中部、西部及大湾区5大城市群，并战略性地关注其他具高发展潜力的重点城市。本集团通过聚焦长三角地区，战略性加速全国化进程，助力土地储备的可持续发展。截止到2019年12月31日已成功布局全国29个城市，共69个项目，全国化战略在稳步推进中。



2019年，本集团新增土地25块，新进杭州、郑州、台州、金华、南昌、太仓、泰安、江门、桐乡、西宁。2019年新增土储建筑面积约为273万平方米，新增土储货值超人民币400亿元，位列克而瑞发布的2019年1-12月房企新增货值排行榜第62位。



截至2019年12月31日，本集团总土储建筑面积超500万平方米，总土储货值超人民币700亿元，为未来发展需求奠定良好基础。截至2019年12月31日，本集团共有62个项目位于长三角地区，总土储货值在长三角的占比达88%，且土地成本合理，有利助推后续的盈利增长。



本集团新增土储集中于优质的城市，拥有较强的经济基础和发展潜力。决定进入新城市前，本集团采用审慎的投资评选原则，并作出深入的研究。大发地产累计土储平均成本约人民币4,460元/平方米，有效保证了项目利润。优质而充沛的土储，有力支撑了企业的可持续发展，为未来股东利润持续稳定增长奠定坚实基础。



坚持「为生活而创造」品牌理念，稳定推动企业可持续发展

秉承「为生活而创造」的初心，本集团严控品质和服务，凭借持续增长的产品力和服务力获得了市场和客户的高度认可，客户满意度不断提升，企业规模持续增长。



稳健高质发展的同时，本集团不断增厚品牌价值，不忘公益初心，截至目前已累计捐款超人民币1.5亿元。2019年，本集团向清华大学捐赠人民币3000万元，作为清华大学中国发展规划研究院唯一委员单位，承担社会责任。新冠疫情期间，大发地产设立人民币1000万元专项基金，在全球采购稀缺医疗物资，支持疫情防控。在公益事业上的热心投入，让本集团收获了「2018中国上市房企慈善公益排行榜TOP34」、「2019年度中国社会责任新锐企业」、「公益卓越奖」等荣誉。



本集团未来的发展战略以「稳定」为主基调。本集团将稳定提升合约销售额，加大销售规模，加强在行业内的市场地位；稳定补充优质土储，维持审慎的土地收购战略，充分发挥合作优势；稳定优化财务结构，继续强化财务和信贷指标，重点关注现金流和销售回款。



大发地产董事会主席葛一旸先生表示：「自2018年上市以来，大发地产惠受于国家的兴旺发展，始终以务实而稳健的发展原则，持续为股东提供回报。展望2020年，今年房地产市场将面临更多考验和机遇，但持续向好、平稳发展的大方向不会变。今年本集团会继续以国家政策为导向，提倡线上销售，利用智慧行销驱动增长，实现稳定持续发展。大发地产将保持规模与利润齐头并进的稳健发展模式，持续为股东提供满意回报；继续践行深耕长三角，『1+5+X』的战略布局，深耕与开拓并行，今年以来已在温州、成都及苏州获取3幅优质地块，持续增强企业抗风险能力；不忘初心，持续履行社会责任，持续为股东创造价值。」



关于大发地产集团有限公司

成立于1996年，大发地产总部位于上海，为深耕长三角地区的房地产开发商，专注于住宅物业开发及销售。集团多年来积极践行「为生活而创造」的品牌定位，秉承「诚信创新、追求卓越」的经营理念，通过开发打造精品楼盘项目，旨在为客户提供优质物业及创造特定生活场景。截止到2019年12月31日，已成功布局全国29个城市共计69个项目，其中62个项目位于长三角地区。作为「悦居生活服务商」，大发地产凭借24年来丰富的行业经验、卓越的产品品质及产品组合，已建立品牌美誉，未来将继续以建设都市美好生活，提高人居品质为目标，致力引领城市居民生活品质。





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