Thursday, 2 April 2020, 10:20 HKT/SGT Share: 破解中国智能(00395.HK)异动底蕴

香港, 2020年4月2日 - (亚太商讯) - 中国智能(00395.HK)3月29日公布去年度业绩，收入上升48.6%至2,580万元人民币，亏损减少至3,793万元人民币，尽管业绩改善，但翌日却见股份价量齐升，实在匪夷所思。明显有「醒目资金」入场外，个中底藴值得深入探讨。



中国智能主要从事在线线下解决方案、综合电子推广解决方案及电子商务解决方案，按收入划分，则包括销售商品、佣金收入、销售软件与硬件及安全服务，以及其他信息科技支持。



集团去年度业绩改善，固然可喜，而早前接连出现多项利好消息及大动作，有理由相信才是股份异动的催化剂。



增持「嗨嗨」有钱途



首先，中国智能向张晓剑收购嗨嗨旅游云余下30%股权。嗨嗨旅游云本身协助商户使用微信支付接入、结算及营销功能，以提供移动支付业务，去年嗨嗨与超过1,400名主要从事零售业如医疗与医药服务、化妆品及美容、珠宝、服饰和餐饮等商户合作，方便顾客于在线及线下购物时，可选择更便捷之移动支付方式。



根据估值师汉华取得的第三方市场调研数据及估值报告披露，去年香港抽样调查人口中，于过往半年内曾使用微信支付的人数占超过40%。报告预计，至2023年移动支付用户数量将持续增长至330万人。值得注意的是，去年香港移动支付领域总交易额约27.41亿美元，而2019年至2023年预期累计年增长率约为26.2%，至2023年之总交易额将上升至69.61亿美元。



由此可见，中国智能完成收购嗨嗨100%股权后，可受惠电子商贸行业增长的势头带动收益上升，同时更是目前香港唯一拥有微信支付的上市公司，前景不言可喻。



伙著名时装品牌SMC



其次，中国智能与英国著名时装品牌Stella McCartney(SMC)订立特许经营权，可于集团营运之指定网上销售平台，于内地销售SMC主线成衣产品与童装产品，包括时装及配饰，特许经营权有效期为2020年1月1日至2022年12月31日止。



据悉，SMC为声震寰宇的英国乐队披头四（Beatles ）成员Paul McCartney之女儿。她自2001年巴黎时装周崭露头角，曾于Chole担任设计总监，其设计风格为不采用皮或皮毛。SMC在国际时装界地位显赫，简直可比美LV(Louis Vuitton)，其品牌价值等同名车界的马丁（Aston Martin)。



目前，SMC于全球77个国家或地区共设863个销售点销售其产品，亦有51家自家门店，同时透过网站在全球逾百国家或地区销售。早于2004年，SMC与Adidas订立长期合作关系，著名运动品牌见于adidas by Stella McCartney。相信透过于网上平台出售SMC产品，可为中国智能开拓更多盈利增长渠道。



改朝换代兼易名



其三，基于集团总体业务向电子商务倾斜，因此建议易名为「环球智能」，走向国际化已昭然若揭。值得注意的是，集团去年底多个董事出现变动，其中大股东杨新民辞任执董兼首席执行官一职，并调任为非执董，首席执行官一职由何致坚担任，很明显公司将由家族式经营改变为企业管理人统领，新人事新作风亦惹来无限憧憬。



幸获Vanguard 入股



最后，不妨重提旧事，就是早在去年3月底，美国首屈一指的指数基金公司The Vanguard Group 购入中国智能逾3%股权。从资料可见，Vanguard向来钟情增长具爆发力的细价股，目前持有二十多家香港科技上市公司。市值约10亿港元的中国智能获大型基金青睐，增长潜力必有过人之处。







Apr 2, 2020 10:20 HKT/SGT

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