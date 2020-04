Thursday, 2 April 2020, 10:20 HKT/SGT Share: 破解中国智能(00395.HK)异动底蕴

香港, 2020年4月2日 - (亚太商讯) - 中国智能(00395.HK)3月29日公布去年度业绩,收入上升48.6%至2,580万元人民币,亏损减少至3,793万元人民币,尽管业绩改善,但翌日却见股份价量齐升,实在匪夷所思。明显有「醒目资金」入场外,个中底藴值得深入探讨。



中国智能主要从事在线线下解决方案、综合电子推广解决方案及电子商务解决方案,按收入划分,则包括销售商品、佣金收入、销售软件与硬件及安全服务,以及其他信息科技支持。



集团去年度业绩改善,固然可喜,而早前接连出现多项利好消息及大动作,有理由相信才是股份异动的催化剂。



增持「嗨嗨」有钱途



首先,中国智能向张晓剑收购嗨嗨旅游云余下30%股权。嗨嗨旅游云本身协助商户使用微信支付接入、结算及营销功能,以提供移动支付业务,去年嗨嗨与超过1,400名主要从事零售业如医疗与医药服务、化妆品及美容、珠宝、服饰和餐饮等商户合作,方便顾客于在线及线下购物时,可选择更便捷之移动支付方式。



根据估值师汉华取得的第三方市场调研数据及估值报告披露,去年香港抽样调查人口中,于过往半年内曾使用微信支付的人数占超过40%。报告预计,至2023年移动支付用户数量将持续增长至330万人。值得注意的是,去年香港移动支付领域总交易额约27.41亿美元,而2019年至2023年预期累计年增长率约为26.2%,至2023年之总交易额将上升至69.61亿美元。



由此可见,中国智能完成收购嗨嗨100%股权后,可受惠电子商贸行业增长的势头带动收益上升,同时更是目前香港唯一拥有微信支付的上市公司,前景不言可喻。



伙著名时装品牌SMC



其次,中国智能与英国著名时装品牌Stella McCartney(SMC)订立特许经营权,可于集团营运之指定网上销售平台,于内地销售SMC主线成衣产品与童装产品,包括时装及配饰,特许经营权有效期为2020年1月1日至2022年12月31日止。



据悉,SMC为声震寰宇的英国乐队披头四(Beatles )成员Paul McCartney之女儿。她自2001年巴黎时装周崭露头角,曾于Chole担任设计总监,其设计风格为不采用皮或皮毛。SMC在国际时装界地位显赫,简直可比美LV(Louis Vuitton),其品牌价值等同名车界的马丁(Aston Martin)。



目前,SMC于全球77个国家或地区共设863个销售点销售其产品,亦有51家自家门店,同时透过网站在全球逾百国家或地区销售。早于2004年,SMC与Adidas订立长期合作关系,著名运动品牌见于adidas by Stella McCartney。相信透过于网上平台出售SMC产品,可为中国智能开拓更多盈利增长渠道。



改朝换代兼易名



其三,基于集团总体业务向电子商务倾斜,因此建议易名为「环球智能」,走向国际化已昭然若揭。值得注意的是,集团去年底多个董事出现变动,其中大股东杨新民辞任执董兼首席执行官一职,并调任为非执董,首席执行官一职由何致坚担任,很明显公司将由家族式经营改变为企业管理人统领,新人事新作风亦惹来无限憧憬。



幸获Vanguard 入股



最后,不妨重提旧事,就是早在去年3月底,美国首屈一指的指数基金公司The Vanguard Group 购入中国智能逾3%股权。从资料可见,Vanguard向来钟情增长具爆发力的细价股,目前持有二十多家香港科技上市公司。市值约10亿港元的中国智能获大型基金青睐,增长潜力必有过人之处。







